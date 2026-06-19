Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más altas y más baratas del servicio para este sábado 20 de junio.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 20 de junio

Precio promedio: 66.35 euros por megavatio hora

Precio máximo: 129.08 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.02 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este sábado 20 de junio, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 123.93 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 120.95 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 118.6 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 116.38 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 114.78 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 111.44 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 113.91 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 108.94 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 74.71 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 25.24 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.31 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.27 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 2.74 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.31 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 110.06 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 123.08 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 129.08 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 121.85 euros por megavatio hora.