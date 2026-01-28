Qué derechos tienen los trabajadores cuando se activan alertas por nieve, viento y lluvias intensas

Trabajadores del servicio municipal limpian las calles de nieve, a 6 de enero de 2026, en Pamplona, Navarra (Eduardo Sanz / Europa Press)

Las alertas meteorológicas por nieve, fuertes vientos y lluvias intensas que afectan estos días a buena parte de España, con avisos rojos y naranjas en varias comunidades y carreteras cortadas por el temporal, pueden dar lugar a la aplicación de una serie de derechos laborales para las personas trabajadoras. Ante situaciones de riesgo por condiciones meteorológicas adversas, la normativa laboral permite modificar la jornada, acceder a permisos retribuidos y garantiza la protección frente a posibles sanciones.

El Ministerio de Trabajo ha recordado este miércoles que cuando se emiten avisos naranja o rojo por fenómenos meteorológicos graves, como los provocados por la borrasca Kristin, los trabajadores pueden reducir su jornada laboral si existen riesgos para la seguridad o imposibilidad real de acudir al centro de trabajo.

Reducción o modificación de la jornada

En contextos de alerta meteorológica grave, las personas trabajadoras tienen derecho a reducir o modificar su jornada laboral cuando las condiciones climáticas impiden un desplazamiento seguro o ponen en riesgo su integridad. Según el Ministerio de Trabajo, esta posibilidad se aplica cuando existe un aviso naranja o rojo por clima adverso.

La prioridad legal en estos casos es la protección de la salud y la seguridad, situando la prevención del riesgo por encima de la presencialidad laboral.

Permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al trabajo

La normativa también contempla el derecho a cuatro días de permisos retribuidos cuando exista imposibilidad de acudir al centro de trabajo como consecuencia directa de las condiciones meteorológicas adversas.

Estos permisos:

Son retribuidos

Son “prorrogables hasta que desaparezcan las circunstancias”, según el Ministerio.

El permiso se mantiene vigente hasta que desaparezcan las causas que impiden el desplazamiento seguro al puesto de trabajo.

La borrasca Kristin comienza a dejar sus primeras nevadas en varias ciudades de la capital, cubriendo de blanco parques, calles y tejados.

Qué puede hacer la empresa si la situación se prolonga

Si la situación se alarga en el tiempo y es necesario prolongar la interrupción de la actividad, las empresas pueden acogerse a un ERTE de fuerza mayor, un mecanismo legal previsto para situaciones excepcionales como fenómenos meteorológicos extremos.

Este instrumento permite suspender temporalmente la actividad o los contratos sin que ello suponga un despido ni una pérdida de derechos estructurales para la plantilla.

Obligaciones de las empresas

Las empresas están legalmente obligadas a adoptar medidas de protección ante situaciones de riesgo climático. Entre sus responsabilidades se encuentran:

Informar a los trabajadores lo antes posible sobre los riesgos existentes y las medidas que se aplicarán

Adoptar medidas de seguridad y dar instrucciones claras para interrumpir la actividad hasta que remita el peligro

Proteger la integridad física de la plantilla como prioridad legal

Permitir que los representantes legales de los trabajadores puedan acordar la paralización de la actividad

La empresa no puede mantener la actividad cuando existan riesgos objetivos derivados de fenómenos meteorológicos extremos.

Se prioriza la protección del trabajador

La normativa establece expresamente que las personas trabajadoras no pueden sufrir consecuencias laborales por la adopción de estas medidas. Esto incluye la prohibición de sanciones, represalias, penalizaciones económicas y perjuicios profesionales.

La protección legal cubre tanto la reducción de jornada como la imposibilidad de acudir al puesto de trabajo por causas climáticas graves.

En un contexto de temporales, alertas rojas, carreteras cortadas y suspensiones de actividad en distintos puntos del país, el Ministerio de Trabajo ha recordado que el marco legal actual prioriza la seguridad y la protección de las personas frente al riesgo derivado de fenómenos meteorológicos extremos.