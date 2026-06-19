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Un hospital de Barcelona logra extirpar el riñón y uréter de un niño a partir de una sola incisión

Los profesionales utilizaron un sistema robótico pionero que reduce el dolor y acelera la recuperación de los pacientes

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Vall d’Hebron realiza la primera cirugía pediátrica de Europa con un robot que opera a través de una sola incisión.
Vall d’Hebron realiza la primera cirugía pediátrica de Europa con un robot que opera a través de una sola incisión. (Vall d'Hebron)

El Hospital Universitario Vall d’Hebron ha realizado con éxito la primera cirugía pediátrica de Europa con un robot monoport, un sistema que permite operar a través de una sola incisión. Esta herramienta mínimamente invasiva reduce el dolor y acelera la recuperación en comparación con los robots quirúrgicos que requieren varias entradas.

La intervención ha consistido en una ureteronefrectomía a un niño de 12 años, al que se le ha extirpado un riñón y su uréter después de que una infección causada por múltiples cálculos renales, algunos de más de 3 centímetros, dejara el órgano sin funcionamiento.

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La operación se realiza 16 años después de que un robot quirúrgico entrara por primera vez en los quirófanos del Vall d’Hebrón. Esta intervención, realizada para operar a una niña con un tumor de ovario, fue la primera cirugía robótica realizada por un servicio de Cirugía Pediátrica en Europa.

Una sola incisión para extirpar dos órganos

Vall d’Hebron realiza la primera cirugía pediátrica de Europa con un robot que opera a través de una sola incisión.
Vall d’Hebron realiza la primera cirugía pediátrica de Europa con un robot que opera a través de una sola incisión. (Vall d'Hebron)

A diferencia de los sistemas convencionales, que emplean cuatro brazos y varias incisiones para introducir la cámara y el instrumental, el nuevo robot trabaja con un único brazo y accede al cuerpo por una sola entrada. Por esa incisión se introducen los instrumentos y una cámara que se despliegan y operan de forma independiente en espacios anatómicos reducidos.

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El sistema SHURUI SP, desarrollado por la empresa china Surgerii Robotics, ha sido elegido por la compañía para su entrada en Europa a través de Vall d’Hebron. La técnica Single Port-Snake utiliza instrumentos de curvatura continua y una cámara con visión de 360 grados.

Según Vall d’Hebron, el dispositivo cuenta con marcado CE, que certifica el cumplimiento de los requisitos europeos de seguridad, eficacia y calidad tanto en adultos como en pacientes pediátricos. “Actualmente es el único sistema robótico quirúrgico monoport aprobado por la Unión Europea e indicado para procedimientos pediátricos”, ha destacado el doctor Albert Salazar, gerente del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

Más precisión y menos dolor para los pacientes

Vall d’Hebron realiza la primera cirugía pediátrica de Europa con un robot que opera a través de una sola incisión.
El menor operado posa con el equipo médico del Vall d'Hebron. (Vall d'Hebron)

Vall d’Hebron ha precisado que los robots quirúrgicos no operan de manera autónoma. El cirujano dirige la intervención desde una consola situada fuera del campo estéril, con una visión tridimensional ampliada hasta 10 veces y capacidad para manipular el instrumental con precisión milimétrica. En concreto, en esta primera cirugía pediátrica ha participado un equipo multidisciplinar de Anestesiología, Enfermería y la sección de Urología Pediátrica y Trasplante Renal, liderada por el doctor Marino Asensio.

El menor operado, paciente de la cirujana adjunta Gloria Royo, tenía un riñón y un uréter infectado, que habían dejado de funcionar como consecuencia de múltiples cálculos renales. “Este sistema quirúrgico monoport nos ha facilitado la extracción completa del riñón y del uréter a través de una sola incisión gracias a la movilidad del sistema”, ha precisado Royo.

“Para los profesionales, estos sistemas aportan una mayor precisión, permiten acceder a zonas reducidas y abordar cirugías complejas con menos estrés físico, eliminando factores como el temblor o el cansancio postural”, ha señalado el doctor Asensio, jefe de Urología Pediátrica y Trasplante Renal. “Y para los pacientes, los beneficios son múltiples: menos sangrado, menos complicaciones, menos dolor postoperatorio, estancias hospitalarias más cortas, una recuperación más rápida y un mejor resultado estético, aspectos especialmente importantes en pediatría”, ha añadido.

El hospital barcelonés ha explicado en un comunicado que el nuevo equipo, el SHURUI Single Port, ya se utiliza también en Cirugía Pediátrica, Urología y Cirugía General y del Aparato Digestivo. Su incorporación permitirá sumar entre 200 y 300 cirugías robóticas al año a una actividad que ya ronda las mil intervenciones anuales.

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