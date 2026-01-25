La construcción vuelve a impulsar el empleo: el sector supera los 1,5 millones de ocupados por primera vez en 15 años

El sector de la construcción vuelve a colocarse como uno de los grandes motores del empleo en España. (Freepik)

La construcción ha vuelto a recuperar su estatus en España. Después de años de ajustes y cambios estructurales, el sector vuelve a colocarse como uno de los grandes motores del empleo, con cifras que no se veían desde antes de la crisis financiera de 2008. Y el último año ha sido especialmente positivo en términos de creación de puestos de trabajo, reducción del paro y dinamismo empresarial, aunque aún se enfrenta a la falta de mano de obra y el encarecimiento de los costes laborales.

Según datos del informe Fundación Laboral de la Construcción recogidos por Idealista, 2025 cerró como un ejercicio muy favorable para la actividad constructora. Los principales indicadores que miden la salud del sector —desde la firma de hipotecas hasta el consumo de cemento, pasando por la licitación pública o la concesión de visados de obra nueva— han mostrado una evolución positiva y sostenida en el tiempo. Esta mejora de la actividad también se ha trasladado al mercado laboral, ya que se han registrado más contratos, más ocupados y menos personas en paro.

Los oficios tradicionales impulsan la estabilidad laboral en la construcción

Hasta noviembre, las empresas de la construcción firmaron 790.578 contratos, lo que representa un incremento interanual del 0,02%, pero también confirma la estabilidad del empleo en el sector. Y, en este sentido, los oficios tradicionales siguen siendo los más demandados.

Los albañiles encabezaron la lista, con más de 211.000 contratos, seguidos por los peones de la construcción de edificios, que sumaron cerca de 137.000 incorporaciones, y los peones de obras públicas, con 45.725 contratos. Precisamente este último perfil fue uno de los que más creció respecto al año anterior, con un aumento del 6%.

Junto a ellos, también hay que destacar la contratación de electricistas especializados en construcción, con más de 33.600 contratos, así como de montadores de estructuras metálicas, un perfil que registró un crecimiento interanual del 5,2%. Llama la atención el avance de puestos menos visibles, pero cada vez más necesarios, como los empleados administrativos con atención al público, que protagonizaron el mayor incremento relativo, con un 6,4% más de contratos.

Retrocesos en algunos oficios frente al avance general del empleo

Sin embargo, no todos los oficios evolucionan en positivo. Algunos perfiles muy ligados a fases concretas de la obra, como los encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón, han registrado un descenso del 6,4% respecto al año anterior. También ha disminuido la contratación de pintores y empapeladores, que cayó un 7%, la mayor bajada entre los oficios analizados.

Más allá de los contratos, la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística confirma la tendencia. En el tercer trimestre de 2025, la construcción alcanzó los 1,55 millones de personas ocupadas, un 5,3% más que un año antes. Son casi 78.000 trabajadores más, y el segundo trimestre consecutivo en el que se supera la barrera de 1,5 millones de empleados, algo que no se veía desde finales de 2010.

Además, este crecimiento del empleo ha venido acompañado de una reducción del paro. Según los datos del Ministerio de Trabajo, el sector cerró diciembre con 178.016 personas desempleadas, unas 20.000 menos que un año antes. Aunque el paro repuntó ligeramente con respecto a noviembre, las cifras se mantienen en mínimos históricos. Si se amplía la perspectiva, el cambio es aún más significativo. Desde marzo de 2012, cuando más de 810.000 personas estaban en paro en la construcción, el desempleo del sector ha caído cerca de un 80%.

Renovación generacional y diversidad

Otro de los datos que refleja el cambio de etapa es la progresiva renovación generacional. Los menores de 30 años ya representan el 11,8% de los ocupados en la construcción, frente al 8,8% de los trabajadores de 60 años o más. El colectivo joven ha sido el que más creció durante el último año, con un incremento del 12,4%. Aunque sigue siendo un sector envejecido en comparación con otros, esta tendencia apunta a un relevo gradual en una actividad que durante décadas ha dependido de trabajadores veteranos.

En noviembre, la construcción contaba con 145.189 empresas con asalariados, un 2,2% más que un año antes, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y este dinamismo también se aprecia en el tejido empresarial. En noviembre, la construcción contaba con 145.189 empresas con asalariados, un 2,2% más que un año antes, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este aumento de compañías refleja no solo más empleo, sino también una mayor diversificación de perfiles y especialidades.

La construcción se consolida, además, como uno de los sectores con mayor presencia de trabajadores extranjeros. A finales de 2025, la Seguridad Social contabilizaba 243.480 afiliados foráneos en el Régimen General, un 12,8% más que el año anterior. Casi uno de cada cuatro trabajadores del sector es de origen extranjero, una proporción muy superior a la media nacional. A ellos se suman más de 73.000 autónomos extranjeros, lo que sitúa a la construcción entre los sectores con más cotizantes foráneos, solo por detrás del comercio y la hostelería.