Luis de la Fuente se suma al culebrón del verano: “Ficharía a Julián Álvarez”

Luis de la Fuente confiesa que ficharía a Julián Álvarez para España. (Composición Infobae)

Julián Álvarez se ha convertido en el nombre del verano. El delantero argentino, con contrato vigente en el Atlético de Madrid hasta 2030, está en el centro de todas las miradas de los clubes más grandes. FC Barcelona, Real Madrid, Arsenal y PSG han mostrado sus intenciones de hacerse con sus servicios. Y ahora, el seleccionador español, Luis de la Fuente, no ha ocultado su admiración por él.

Durante la concentración de España para su segundo partido frente a Arabia Saudí, en un tradicional test rápido, el riojano fue preguntado por qué jugador de otra selección ficharía para la Selección. “Ficharía a Julián Álvarez, me parece fantástico”, respondió en la Cadena COPE.

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La De la Fuente, el delantero argentino “encajaría perfectamente”. “Sería un jugador importante”, añadió. Actualmente, el delantero colchonero de 26 años disputa el Mundial 2026 de una manera agridulce. Pese a ser uno de los nombres más cotizados de Europa, no fue titular en el debut de Argentina ante Argelia (3-0), partido en el que Messi acaparó todos los focos con un hat-trick. Julián entró desde el banquillo en el minuto 55, en lugar de Lautaro Martínez.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0 - ES

El futbolista que seduce a media Europa

Las palabras del seleccionador llegan en pleno auge del denominado ‘culebrón Julián Álvarez’, una operación que amenaza con monopolizar buena parte del mercado de fichajes del verano. El FC Barcelona lleva tiempo siguiendo su situación y considera al argentino un perfil ideal para reforzar su ataque. El Real Madrid ya realizó una oferta de 150 millones de euros que fue rechazada por el Atlético de Madrid y, en el extranjero, Arsenal y Paris Saint-Germain figuran entre los equipos atentos a cualquier movimiento que pueda producirse.

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El futbolista argentino, Julián Álvarez. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Enrique Cerezo, tajante: “Es jugador del Atlético”

El presidente del Atlético ha dejado clara la postura del club ante los rumores de una salida inminente. Aunque en su última intervención se equivocara de nombre (Julián López), Enrique Cerezo ha asegurado que Julián Álvarez "es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada, sino por muchas otras".

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo (Europa Press)

Números que respaldan el interés y una cláusula que intimida

Pese a ser la piedra angular del proyecto del Atlético de Madrid, Julián Álvarez ha estado muy discutido esta temporada. No obstante, cierra el curso 2025-26 con 20 goles en 49 partidos oficiales, solo uno menos que Ferran Torres en el mismo número de apariciones con el Barça. Aun así, en LaLiga se ha quedado por detrás de Vedat Muriqi, autor de 23 tantos.

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Pese a sus buenos números y, sobre todo, los rumores que ciernen sobre su futuro, el jugador todavía no se ha pronunciado sobre dónde quiere jugar la temporada que viene. Además, el club rojiblanco se ampara en su cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que por ahora frena a los clubes más poderosos.

El Real Madrid ya ofreció 150 millones y el FC Barcelona inició las negociaciones en torno a los 100. No obstante, se espera que en la apertura del mercado (el próximo 1 de julio), los culés hagan un esfuerzo por llegar a los 135 millones de euros y 15 en variables, cifra por la que el Atlético de Madrid podría empezar a negociar en serio.

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