El príncipe Guillermo intenta salvar un pub cerrado con una donación de 1.150 euros: “Tengo muchas ganas de ir a servirme una pinta y celebrar vuestro éxito”

El príncipe Guillermo en su visita al pub Prince of Peckham en Londres (Reuters)

El príncipe Guillermo ha donado 1.000 libras, que suponen 1.150 euros, para intentar reabrir el Somerset Arms, el último pub de Semington, un pequeño pueblo del condado de Wiltshire, cerrado desde 2023 y a la venta desde hace tres años, en un gesto que refuerza la campaña vecinal para recuperar uno de los espacios comunitarios más afectados por el declive de estos locales en Gran Bretaña.

La aportación del heredero al trono británico se ha canalizado a través de la Semington Community Benefit Society, que busca reunir algo más de 400.000 euros para recomprar el establecimiento, actualmente en venta por 456.000 euros. El comité ya ha asegurado cerca de 200.000 euros en promesas de donación.

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La ayuda de Guillermo ha llegado a un pub que sus promotores presentan como un símbolo del abandono de estos lugares de encuentro en la última década. En Gran Bretaña quedan todavía unos 45.000 pubs, pero el cierre del Somerset Arms ha convertido este caso en una referencia local de esa pérdida de vida comunitaria.

El príncipe Guillermo en su visita al pub Prince of Peckham en Londres (Reuters)

El apoyo del príncipe Guillermo a los pubs

En la carta que acompañó su donación, el príncipe explicó por qué ha decidido implicarse en la operación de rescate. Según el texto facilitado por la Semington Community Benefit Society, defendió que los pubs de pueblo no son solo negocios ni espacios de acogida, sino enclaves esenciales para reunir a la gente, reforzar el sentimiento de pertenencia y contribuir al bienestar de las comunidades locales.

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El respaldo del heredero no se ha limitado al ingreso económico. En esa misma carta, Guillermo también trasladó su deseo de acudir al pub si la recompra sale adelante: “Tengo muchas ganas de ir a servirme una pinta y celebrar vuestro éxito”. La movilización vecinal había convertido esa posibilidad en una invitación explícita. Los miembros más activos de la sociedad comunitaria pidieron al príncipe que sirviera la primera pinta del local si el Somerset Arms logra reabrir sus puertas.

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Esa propuesta nació después de una visita reciente del príncipe Guillermo a Londres, donde pidió que se protegiera y apoyara a los pubs. A partir de ese mensaje, la organización local le escribió para agradecer su respaldo a locales como el suyo e invitarle a participar en la reapertura. Ian Williamson, presidente de la Semington Community Benefit Society, expresó entonces que ese llamamiento del príncipe encajaba exactamente con la situación del Somerset Arms. En su mensaje al heredero, añadió que les encantaría recibirle cuando el pub volviera a abrir.

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Las palabras del príncipe Guillermo sobre los pubs

Según ha dicho Cobley, el respaldo del heredero supone una ayuda para visibilizar la situación de los pequeños municipios y la fragilidad de sus últimos espacios de encuentro. El vicepresidente afirmó que los vecinos están muy emocionados y sorprendidos por la implicación de la Casa Real británica en una operación local de estas características.

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“Amo los pubs, y quiero hacer todo lo que esté en mi mano para apoyarlos porque amo a la comunidad. Tenemos que proteger nuestros pubs”, comentó semanas antes de este gesto el propio príncipe Guillermo. “Podría quedarme aquí para siempre”, dijo entre cervezas en el Prince of Peckham, un local del barrio de Peckham, al sureste de Londres

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