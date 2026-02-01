España

Revuelto de gulas y gambas, la receta perfecta para una cena fácil y rápida

El revuelto de gulas y gambas es un plato jugoso y rápido, donde ambos productos se saltean con ajo y guindilla, y después se mezclan con huevos batidos hasta que cuajan ligeramente

Guardar
Revuelto de gulas y gambas
Revuelto de gulas y gambas (Freepik)

Las gulas son un clásico inamovible en las tabernas y bares españoles, ya sean al ajillo o en forma de revuelto con gambas, como hoy las prepararemos. Aunque puedan parecer un producto reciente, en realidad las gulas están cerca de cumplir 30 años de historia en nuestros fogones. Para comprender la historia de este surimi de pescado es necesario hacer referencia a la especie a la que imita: las angulas, un pescado muy codiciado en la alta gastronomía a la vez que en situación de peligro por su creciente escasez.

Más concretamente, este producto nace imitando las angulas, la cría de este pescado. Este sucedáneo se elabora a base de pasta de pescado, carne de lomo de pescado blanco a la que, una vez picada y lavada, se le da esa forma que imita a las angulas. Su sabor final combina a la perfección con el aroma del ajo salteado y el picor propio de las guindillas, que completaremos con el añadido de unas gambas para darle más sabor y variedad nutricional.

El toque final lo da un huevo que se convierte en amalgama para un revuelto delicioso y con un gran aporte proteico. Acompañado de unas rebanadas de pan tostado, se transforma en unas riquísimas tostas, ideales para disfrutar de una cena rápida y ligera cualquier día de la semana.

Receta de revuelto de gulas y gambas

El revuelto de gulas y gambas es un plato jugoso y rápido, donde las gulas y gambas se saltean con ajo y guindilla, y después se mezclan con huevos batidos hasta que cuajan ligeramente. La clave está en dejar el huevo cremoso, no seco.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
    • Preparación: 5 minutos
    • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 200 g de gulas
  • 150 g de gambas peladas (frescas o congeladas)
  • 4 huevos
  • 3 dientes de ajo
  • 1 guindilla pequeña (opcional)
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer revuelto de gulas y gambas, paso a paso

  1. Pela y lamina los dientes de ajo.
  2. Si usas gambas congeladas, descongélalas y sécalas bien.
  3. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio.
  4. Añade los ajos laminados y la guindilla. No dejes que el ajo se queme.
  5. Incorpora las gambas y saltea hasta que cambien de color (2-3 minutos).
  6. Añade las gulas y saltéalas junto con las gambas durante 1-2 minutos.
  7. Bate los huevos con una pizca de sal.
  8. Baja el fuego y vierte los huevos sobre las gulas y gambas.
  9. Remueve suavemente hasta que el huevo cuaje pero siga cremoso. No cocines en exceso.
  10. Retira del fuego y espolvorea con perejil picado. Sirve inmediatamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Este revuelto rinde 2 porciones generosas como plato principal o 3-4 si es tapa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 260 kcal aprox.
  • Proteínas: 23 g
  • Grasas: 16 g
  • Hidratos de carbono: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Consérvalo en la nevera en recipiente hermético hasta 24 horas. Calienta suavemente antes de consumir para evitar que el huevo se reseque.

Temas Relacionados

Recetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Si el Gobierno quiere recibir el 100% de los fondos del quinto pago de los fondos Next Generation debe implantar la subida del impuesto al diésel y aprobar la reforma de la función pública

Los 1.100 millones de fondos

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

Una clienta de la tienda online del gigante de Inditex relata cómo intentaron engañarla usando canales y cuentas falsas de la firma. Los estafadores detectaron su malestar en X.

Los sofisticados estafadores que se

Una psicóloga forense ve “imposible” que el hombre que mató al amigo de su hijo de 13 años lo hiciese por un brote de locura: “No aparece de repente”

Consultada por este medio, Ruth Pérez apunta que, aunque no hay información suficiente sobre el caso, “tendría que haber evidencia previa” de una enfermedad mental y un trastorno como el que provocaría algo así “no pasa desapercibido”

Una psicóloga forense ve “imposible”

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Un estudio de Remitly revela qué ciudades combinan precios más bajos y mayor oferta de vivienda en un mercado marcado por las subidas y la escasez

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles

España apuesta por la regularización masiva de migrantes en época de ‘cierre de fronteras’ en Europa: “Provee al país de orden”

Mientras otros países refuerzan sus fronteras, España apuesta por “garantizar derechos” de medio millón de personas

España apuesta por la regularización
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”