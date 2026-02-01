Revuelto de gulas y gambas, la receta perfecta para una cena fácil y rápida

Revuelto de gulas y gambas (Freepik)

Las gulas son un clásico inamovible en las tabernas y bares españoles, ya sean al ajillo o en forma de revuelto con gambas, como hoy las prepararemos. Aunque puedan parecer un producto reciente, en realidad las gulas están cerca de cumplir 30 años de historia en nuestros fogones. Para comprender la historia de este surimi de pescado es necesario hacer referencia a la especie a la que imita: las angulas, un pescado muy codiciado en la alta gastronomía a la vez que en situación de peligro por su creciente escasez.

Más concretamente, este producto nace imitando las angulas, la cría de este pescado. Este sucedáneo se elabora a base de pasta de pescado, carne de lomo de pescado blanco a la que, una vez picada y lavada, se le da esa forma que imita a las angulas. Su sabor final combina a la perfección con el aroma del ajo salteado y el picor propio de las guindillas, que completaremos con el añadido de unas gambas para darle más sabor y variedad nutricional.

El toque final lo da un huevo que se convierte en amalgama para un revuelto delicioso y con un gran aporte proteico. Acompañado de unas rebanadas de pan tostado, se transforma en unas riquísimas tostas, ideales para disfrutar de una cena rápida y ligera cualquier día de la semana.

Receta de revuelto de gulas y gambas

El revuelto de gulas y gambas es un plato jugoso y rápido, donde las gulas y gambas se saltean con ajo y guindilla, y después se mezclan con huevos batidos hasta que cuajan ligeramente. La clave está en dejar el huevo cremoso, no seco.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos Preparación: 5 minutos Cocción: 10 minutos



Ingredientes

200 g de gulas

150 g de gambas peladas (frescas o congeladas)

4 huevos

3 dientes de ajo

1 guindilla pequeña (opcional)

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer revuelto de gulas y gambas, paso a paso

Pela y lamina los dientes de ajo. Si usas gambas congeladas, descongélalas y sécalas bien. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio. Añade los ajos laminados y la guindilla. No dejes que el ajo se queme. Incorpora las gambas y saltea hasta que cambien de color (2-3 minutos). Añade las gulas y saltéalas junto con las gambas durante 1-2 minutos. Bate los huevos con una pizca de sal. Baja el fuego y vierte los huevos sobre las gulas y gambas. Remueve suavemente hasta que el huevo cuaje pero siga cremoso. No cocines en exceso. Retira del fuego y espolvorea con perejil picado. Sirve inmediatamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Este revuelto rinde 2 porciones generosas como plato principal o 3-4 si es tapa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 260 kcal aprox.

Proteínas: 23 g

Grasas: 16 g

Hidratos de carbono: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Consérvalo en la nevera en recipiente hermético hasta 24 horas. Calienta suavemente antes de consumir para evitar que el huevo se reseque.