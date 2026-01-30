España

El Gobierno propondrá declarar “en peligro de extinción” a la anguila: la iniciativa no tuvo éxito en el pasado, pese a su situación crítica

La especie se enfrenta a una explotación comercial insostenible, pues la angula es considerada un producto de gran valor en una parte significativa de la alta cocina

Anguila. (ANSE/Europa Press)
Anguila. (ANSE/Europa Press)

La situación de la anguila es crítica. Considerada como una de las especies animales más amenazadas del mundo, este pez, sin embargo, se enfrenta a una explotación insostenible que lo está arrastrando hacia su desaparición. Ante esta situación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) va a proponer a las comunidades autónomas declarar la anguila “en peligro de extinción” dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

La propuesta formal se realizará el próximo 17 de febrero, en el Comité de Flora y Fauna, con el objetivo de garantizar la recuperación de la anguila y frenar su declive. La decisión, que no es nueva, se toma después de la reunión que la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, mantuvo este jueves con la junta directiva de la organización de cocineros Euro-Toques España, que son promotores de la campaña ‘Angulas, no, gracias’.

Esto supone un ejemplo importante de que, pese a que para una parte significativa del mundo de la alta cocina la angula (cría de la anguila) es considerada un producto de gran valor, otros representantes españoles se encuentran comprometidos con la sostenibilidad y la defensa de la especie. Así, en la reunión, los promotores de la iniciativa reiteraron su compromiso de apoyar un modelo gastronómico responsable y alineado con los límites ecológicos.

La vicepresidenta del Gobierno y
La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, junto a María Jesús Rodríguez, directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, y el chef Jesús Sánchez, durante la reunión de este jueves con la organización Euro-Toques España. (MITECO/EFE)

La propuesta no consiguió la mayoría necesaria para ser aprobada en 2024

Durante la reunión, Aagesen trasladó a los miembros de Euro-Toques la voluntad del MITECO de reactivar la tramitación para la protección especial de la anguila, un proceso para que el se requiere la cooperación y el diálogo con las comunidades autónomas, ya que la especie se pesca exclusivamente en aguas interiores y continentales.

Ya en 2020 se inició esta propuesta: el MITECO solicitó al Comité Científico un dictamen que resultó favorable para su inclusión, después de constatar que, efectivamente, la especie se encuentra fuera de los límites biológicos de seguridad y mantiene una tendencia regresiva desde las décadas de 1970 y 1980. El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reforzaron esta conclusión con nueva información.

En marzo de 2024, el Comité Científico actualizó su valoración y mantuvo su recomendación de incluir a la anguila europea (Anguilla anguilla) —la única que existe de forma natural en España— en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como “en peligro de extinción”. La propuesta, sin embargo, no salió adelante porque no se logró la mayoría necesaria de las comunidades autónomas para ser aprobada.

Un hotel asturiano compra el primer lote de angulas más caro de la historia: 12.000 euros por kilo por una buena causa.

La situación de la anguila europea: hacia su extinción

La anguila europea se encuentra actualmente catalogada como “en peligro crítico de extinción” por la UICN, el nivel más elevado antes de su desaparición en estado silvestre. En su ficha de la Lista Roja, la UICN establece que la especie se enfrenta a diversas amenazas naturales y antropogénicas, como “las barreras de migración, el cambio climático, la pérdida/degradación del hábitat, las especies invasoras, el parasitismo, la contaminación, la depredación y la explotación insostenible”.

A pesar de su notable y creciente escasez, con un declive acusado desde mediados del siglo XX, “la anguila sigue siendo objeto de pesca y explotación comercial, señalan desde la Estación Biológica de Doñana del Centro Superior de Investigaciones Científicas (EBD-CSIC). En un estudio publicado en la revista Conservation Letters destacan que ”la propia escasez de la especie, combinada con el deseo humano de consumir productos exclusivos, genera una espiral de extinción que promueve que la anguila pueda pescarse y ser comercializada hasta su desaparición definitiva".

Desde el MITECO subrayan que la puesta en marcha de nuevo de la iniciativa de incluir la anguila en el LESRPE bajo la categoría “en peligro de extinción” se apoya en criterios científicos sólidos, en recomendaciones de organismos internacionales y en los compromisos de España en materia de conservación de la biodiversidad, así como en la lucha contra el tráfico ilegal de especies.

