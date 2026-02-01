Increpan a Pedro Sánchez al grito de “hijo de puta” en un mitin en Aragón y los asistentes le respaldan: “No estás solo”

Insultan a Pedro Sánchez durante un acto en Teruel y el presidente responde entre aplausos y gritos de "no estás solo": "Quien insulta no tiene argumentos ni nada que ofrecer a la sociedad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue increpado este domingo al inicio de su intervención en el mitin central del PSOE en Teruel, celebrado en el hotel La Marquesa, en el marco de la campaña para las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero. Dos personas, un hombre y una mujer, gritaron “hijo de puta” cuando el jefe del Ejecutivo subía al estrado, provocando un momento de tensión que fue rápidamente neutralizado por la reacción del público y de los equipos de seguridad.

El incidente se produjo tras las intervenciones del cabeza de lista socialista por la provincia, Rafael Guía, y de la candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría. Mientras todavía sonaban los aplausos de los simpatizantes que llenaban el auditorio, el grito irrumpió desde una zona próxima a la entrada del recinto, rompiendo durante unos segundos el clima de normalidad del acto.

La respuesta del público fue inmediata. Buena parte de los asistentes se levantó de sus asientos y comenzó a corear consignas como “fuera, fuera” o “Pedro, Pedro”, al tiempo que exigía la expulsión de los autores del insulto. De forma casi simultánea, se escucharon gritos de apoyo al presidente del Gobierno, entre ellos “no estás solo” y su nombre repetido de manera insistente. El servicio de seguridad actuó con rapidez y desalojó a los dos espontáneos, así como a otros acompañantes, sin que se produjeran altercados adicionales.

Sánchez, que acababa de tomar la palabra, apenas se inmutó. Primero esbozó una sonrisa y lanzó un comentario para tratar de rebajar la tensión, mientras el auditorio seguía coreando consignas. Después, ya con el ambiente más calmado, decidió cerrar el episodio con una breve reflexión política antes de continuar con su discurso. “Ya lo sabemos”, afirmó desde el estrado, “los que insultan son los que no tienen argumentos ni nada que ofrecer”, en una frase que fue recibida con aplausos por el público.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante un mitin de campaña electoral (Javier Escriche / Europa Press)

El mitin continuó con normalidad y se desarrolló durante más de una hora entre aplausos y vítores, con un auditorio claramente volcado en el apoyo al líder socialista. Hasta el momento del incidente, el acto había transcurrido sin ningún problema, dentro de los parámetros habituales de un evento de campaña en la recta final previa a las elecciones.

El respaldo a Pilar Alegría

Durante su intervención, el presidente del Gobierno aprovechó para referirse al clima de confrontación que ha marcado las últimas semanas de campaña en Aragón y, en particular, a los ataques dirigidos contra Pilar Alegría. “A ti te faltan al respeto porque les falta educación”, le dijo desde el escenario, en un mensaje de respaldo explícito a la candidata socialista. La referencia llegaba días después del cara a cara televisivo entre Alegría y el presidente aragonés, Jorge Azcón, en el que ambos se acusaron mutuamente de faltarse al respeto. En ese debate, Alegría reclamó ser tratada “como la mujer adulta que soy”, mientras que Azcón acabó pidiendo disculpas tras reprocharle que actuara como una “hooligan”.

Sánchez retomó ese episodio para situarlo en un contexto más amplio de tensión política y para defender un tono distinto en el debate público. Frente a quienes, según dijo, “insultan y transmiten odio”, el presidente defendió la necesidad de responder “con más derechos”, una de las ideas que vertebraron su discurso ante los militantes y simpatizantes congregados en Teruel.

Poco después del mitin, el jefe del Ejecutivo trasladó también su reacción a las redes sociales. En un mensaje publicado en su cuenta de X, escribió que “Aragón no necesita ni los insultos ni la soberbia de Azcón, ni la misoginia y el odio de Abascal”, en referencia al líder de Vox, Santiago Abascal. En ese mismo mensaje, Sánchez añadió que “quienes insultan son aquellos que no tienen argumentos”, vinculando lo ocurrido en el mitin con el tono general de la campaña.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la candidata a las elecciones de Aragón, Pilar Alegría, durante un mitin de campaña electoral (Javier Escriche / Europa Press)

El acto de Teruel formaba parte de un intenso ‘superdomingo’ político en Aragón, con la presencia de varios dirigentes nacionales en distintos puntos de la comunidad. Además de Sánchez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se desplazó a Calatayud para respaldar a los candidatos de su formación, mientras que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hizo campaña en Huesca junto a los aspirantes de Sumar.