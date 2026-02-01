Espana agencias

Feijóo dice que la "incompetencia" del Gobierno ha llevado a destruir el "símbolo del ferrocarril español"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el Gobierno por "mentir todo el rato", asegurando que ha sido su "falta de previsión", porque "no escucharon los avisos de los maquinistas", lo que ha traído como resultado 47 fallecidos --46 en Adamuz y 1 en Barcelona-- y "el símbolo del ferrocarril español destruido".

"¿Qué credibilidad pueden tener ahora?", se ha preguntado Alberto Núñez Feijóo durante su intervención este domingo en un mitin del Partido Popular en Calatayud, en el marco de la campaña electoral del 8F en Aragón.

La política, ha expresado el líder del PP, "consiste en decirle a la gente la verdad" y el Gobierno socialista de Pedro Sánchez "miente incluso con las tragedias". En este sentido, ha criticado la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral en memoria de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), algo que "no ha ocurrido jamás en nuestra historia democrática" y ha tildado de "falta de respeto a los familiares".

A juicio de Feijóo, el Ejecutivo de Sánchez ha conseguido que la gente "coja el tren con miedo" y que la alta velocidad ferroviaria, que era "la marca España", "tiene sometidos a los ciudadanos a las inquietudes de si las vías estarán bien mantenidas en los puntos kilométricos de todos los corredores".

Así, el presidente del PP ha espetado: "Mienten para intentar ocultar su incompetencia, no hicieron lo que debían en el AVE entre Madrid y Sevilla, tampoco entre Madrid-Zaragoza-Barcelona, ni en Rodalies. ¿Por qué? Porque no previnieron, no mantuvieron y no escucharon los avisos de los maquinistas". El resultado, ha apostillado Feijóo, son 47 fallecidos y "el símbolo del ferrocarril español destruido".

SEGURIDAD Y GESTIÓN

Feijóo ha reclamado al Gobierno, como responsable de la seguridad del ferrocarril, "trenes lleguen a su hora y lleguen a destino con absoluta seguridad". "¿Se creen que un pueblo de 50 millones de ciudadanos no puede tener seguridad cuando se sube un tren de alta velocidad a nuestro país o a un tren de cercanías?", ha preguntado.

En opinión del líder del PP, el Gobierno "demuestra que está fuera de la realidad" porque "dicen que lo están haciendo todo muy bien, pero realmente lo están haciendo todo muy mal y además se felicitan".

"Sánchez, durante la tragedia, se persona allí en las vías y desaparece para venir a Aragón a dar un mitin y felicita a su ministro de Transportes --Óscar Puente--. Tuve que verlo varias veces porque pensé que no era verdad", ha manifestado Feijóo.

"Es indignante, una falta de respeto y un desprecio que no esté con las víctimas, que no haya vuelto al lugar del accidente, que no haya ido al funeral y que venga a Aragón a decir que el ministro responsable del ferrocarril lo ha hecho todo muy bien", ha concluido.

