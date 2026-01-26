El cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría para las elecciones de Aragón: del “cinco veces ha sacado el cartel” a “el señor del no a todo”

Jorge Azcón y Pilar Alegría en el debate de RTVE con motivo de las elecciones de Aragón (RTVE)

El primer debate entre Jorge Azcón (Partido Popular) y Pilar Alegría (Partido Socialista) para las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón ha puesto de manifiesto la distancia entre ambos proyectos. En un intercambio sin grandes novedades, ambos candidatos han apostado por mensajes preparados y posiciones firmes en torno a la financiación autonómica, la gestión de los servicios públicos y la dirección futura de la comunidad.

Azcón ha arrancado el debate reivindicando lo que considera un “momento histórico” para Aragón por la previsión de más de 70.000 millones de euros en inversiones, que ha contrastado con la supuesta subordinación de Alegría a las decisiones del Gobierno central. La mención a Pedro Sánchez y la política nacional ha marcado buena parte de su discurso, señalando la financiación autonómica como eje central.

Frente a esta visión, Alegría ha defendido un modelo de “esperanza” y mejora cotidiana, proponiendo su candidatura como alternativa para que “los ciudadanos mejoren su vida”. Ha insistido en la necesidad de captar 630 millones de euros adicionales para Aragón, cifra que, según ella, permitiría reforzar los servicios públicos y los derechos sociales.

Durante el debate, Alegría ha mostrado en repetidas ocasiones un cartel con esa cantidad, gesto que Azcón ha ironizado diciendo que lo había “impreso en casa” y destacando que “cinco veces ha sacado el cartel”. El líder del PP ha cuestionado la cifra, apoyándose en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), y ha asegurado que el incremento real sería de 265 millones.

Modelos opuestos

La discusión sobre financiación ha dominado el cara a cara. Azcón ha advertido que el modelo propuesto por el Gobierno central perjudicaría a Aragón y beneficiaría a Cataluña, calificando el sistema de “injusto”. Alegría ha replicado que esos fondos extra permitirían construir viviendas, residencias o contratar médicos de atención primaria, ejemplificando cómo la financiación incide en la vida diaria de los aragoneses.

La tensión ha aumentado cuando Azcón ha acusado a Alegría de ser “el señor del no a todo”, por rechazar propuestas y no defender los intereses de Aragón cuando tuvo la oportunidad. Ha sostenido que Alegría “está inhabilitada para defender los intereses de Aragón porque cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo”. La candidata socialista, por su parte, ha criticado a Azcón como una persona movida “por prejuicios y sectarismo” y ha insistido en que “no conocemos la propuesta del PP”.

Servicios públicos y llamamiento al voto

El debate se ha intensificado con el bloque dedicado a los servicios públicos, especialmente la sanidad. Alegría ha prometido acabar con las privatizaciones y buscar soluciones a la vivienda, relatando ejemplos concretos sobre la importancia de una atención médica ágil. Ha criticado que Azcón se apropie de inversiones impulsadas por gobiernos anteriores, liderados por Javier Lambán.

Azcón ha respondido que en sus dos años de mandato el gasto en servicios públicos ha crecido en 1.000 millones y que el PSOE dejó la sanidad “al borde del colapso”. También ha acusado a los socialistas de haber pagado los peores salarios a los profesores. En el terreno de las inversiones, ha asegurado que los gobiernos socialistas alcanzaron los 10.000 millones, mientras que él ya prevé 70.000 millones en dos años.

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, responde a las preguntas sobre los posibles pactos postelectorales.

En el tramo final, ambos han apelado al voto con mensajes simbólicos. Azcón ha citado una jota y ha pedido “un Aragón próspero, del que sentirnos orgullosos”. Alegría ha contrapuesto dos maneras de entender la política y ha destacado que percibe entre los ciudadanos “preocupación y miedo pero también esperanza”. Para ella, la elección está “entre los derechos o el de las derechas”.

El debate ha reflejado dos modelos opuestos para Aragón: uno basado en inversiones y crecimiento, otro centrado en derechos sociales y mejora de la vida cotidiana. Los aragoneses decidirán entre estas propuestas el próximo 8 de febrero.