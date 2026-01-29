Paco Salazar, el hombre de confianza de Sánchez apartado por acoso sexual, comparecerá el 5 de febrero en la comisión del caso Koldo en el Senado

Francisco José Salazar, ex secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa. (UIMP/Europa Press)

El Partido Popular reactiva la comisión sobre las ramificaciones del ‘caso Koldo’ en plena campaña aragonesa y llama a comparecer al ex secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa, Paco Salazar, el próximo 5 de febrero. Así lo han anunciado este jueves fuentes del PP, que añaden que citarán a Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, para que acuda al día siguiente, el 6 de febrero, si bien todavía no existe convocatoria oficial.

Génova avanza que preguntarán al que fue hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez sobre los pagos en metálico en la sede de Ferraz investigados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). “Paco Salazar no es un desconocido para Sánchez: es el quinto miembro del Peugeot. Uno más de su banda junto a Ábalos, Cerdán y Koldo”, aseveran desde el PP.

La citación de Salazar cobra especial importancia en la campaña electoral por la cercanía con la candidata socialista, Pilar Alegría, quien fue fotografiada en una comida con Salazar pocos días antes de ser apartado por un presunto caso de acoso sexual.

Desde Moncloa enmarcaron aquella reunión en “el ámbito privado”, pero el PP insiste en que Alegría trató de “tapar este escándalo”. En este contexto, le preguntarán qué conversó con Pilar Alegría en aquella comida, quién solicitó esa comida a quién, cuándo y donde ha habido otras reuniones entre Salazar y Alegría, si lo pidió Sánchez o le reportó al presidente. “Son preguntas que se hacen los españoles y que Paco Salazar podría aprovechar su comparecencia en la Comisión Koldo para responder [...] los aragoneses tiene derecho a conocer la verdad de este escándalo antes de ir a votar”, afirman las mismas fuentes.

Sumelzo y el caso Forestalia

Susana Sumelzo, por su parte, está señalada en el entramado de negocios en torno a las licencias eólicas y solares en Aragón, en la que están implicadas tanto figuras vinculadas a la gestión pública como empresas del sector privado. Sumelzo tenía previsto comparecer el 2 de febrero, pero su interrogatorio fue aplazado por cuestiones de agenda.

La exministra de Educación es la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón en las elecciones del 8 de febrero.

Dentro de esta causa, el PP preguntará por las ayudas del Ministerio de Transición Ecológica a la empresa Forestalia, cuya sede en Zaragoza fue registrada por la UCO el pasado 13 de diciembre, ante las sospechas de una red societaria entre la familia Sumelzo y la compañía energética. Se trató de una operación enmarcada dentro de una serie de registros similares efectuados en Madrid y Sevilla. El foco de la investigación sigue sobre las sociedades vinculadas con Servinabar, empresa gestionada por Santos Cerdán, quien anteriormente ocupó la secretaría de Organización del PSOE.