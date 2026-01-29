España

Paco Salazar, el hombre de confianza de Sánchez apartado por acoso sexual, comparecerá el 5 de febrero en la comisión del caso Koldo en el Senado

Los populares citan también a Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, señalada en el entramado de negocios en torno a las licencias eólicas y solares en Aragón

Guardar
Francisco José Salazar, ex secretario
Francisco José Salazar, ex secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa. (UIMP/Europa Press)

El Partido Popular reactiva la comisión sobre las ramificaciones del ‘caso Koldo’ en plena campaña aragonesa y llama a comparecer al ex secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa, Paco Salazar, el próximo 5 de febrero. Así lo han anunciado este jueves fuentes del PP, que añaden que citarán a Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, para que acuda al día siguiente, el 6 de febrero, si bien todavía no existe convocatoria oficial.

Génova avanza que preguntarán al que fue hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez sobre los pagos en metálico en la sede de Ferraz investigados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). “Paco Salazar no es un desconocido para Sánchez: es el quinto miembro del Peugeot. Uno más de su banda junto a Ábalos, Cerdán y Koldo”, aseveran desde el PP.

La citación de Salazar cobra especial importancia en la campaña electoral por la cercanía con la candidata socialista, Pilar Alegría, quien fue fotografiada en una comida con Salazar pocos días antes de ser apartado por un presunto caso de acoso sexual.

Desde Moncloa enmarcaron aquella reunión en “el ámbito privado”, pero el PP insiste en que Alegría trató de “tapar este escándalo”. En este contexto, le preguntarán qué conversó con Pilar Alegría en aquella comida, quién solicitó esa comida a quién, cuándo y donde ha habido otras reuniones entre Salazar y Alegría, si lo pidió Sánchez o le reportó al presidente. “Son preguntas que se hacen los españoles y que Paco Salazar podría aprovechar su comparecencia en la Comisión Koldo para responder [...] los aragoneses tiene derecho a conocer la verdad de este escándalo antes de ir a votar”, afirman las mismas fuentes.

Sumelzo y el caso Forestalia

Susana Sumelzo, por su parte, está señalada en el entramado de negocios en torno a las licencias eólicas y solares en Aragón, en la que están implicadas tanto figuras vinculadas a la gestión pública como empresas del sector privado. Sumelzo tenía previsto comparecer el 2 de febrero, pero su interrogatorio fue aplazado por cuestiones de agenda.

La exministra de Educación es la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón en las elecciones del 8 de febrero.

Dentro de esta causa, el PP preguntará por las ayudas del Ministerio de Transición Ecológica a la empresa Forestalia, cuya sede en Zaragoza fue registrada por la UCO el pasado 13 de diciembre, ante las sospechas de una red societaria entre la familia Sumelzo y la compañía energética. Se trató de una operación enmarcada dentro de una serie de registros similares efectuados en Madrid y Sevilla. El foco de la investigación sigue sobre las sociedades vinculadas con Servinabar, empresa gestionada por Santos Cerdán, quien anteriormente ocupó la secretaría de Organización del PSOE.

Temas Relacionados

Senadoacoso sexualPSOEPPEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Cuatro comunidades en alerta naranja este jueves por lluvias, viento y el temporal marítimo

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca

Resultados ganadores del Super Once del 29 enero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once

El Tribunal Supremo avala la eutanasia de Noelia, que su padre quiso frenar

La joven catalana tuvo que paralizar el procedimiento ante el recurso interpuesto por su padre, representado por Abogados Cristianos

El Tribunal Supremo avala la

Un hombre reclama más indemnización por las secuelas de un accidente de tráfico y la Justicia lo rechaza: seguía trabajando estando de baja

El informe de un detective privado presentado por la aseguradora revela que, a pesar de estar oficialmente de baja, el demandante realizaba actividades laborales durante el periodo en el que reclamaba incapacidad

Un hombre reclama más indemnización

Magdalenas caseras de avena y fresas: una receta fácil para disfrutar de una merienda dulce y saludable

Su alto contenido de fibra, su aporte de proteínas y su bajo contenido calórico hacen de la avena un cereal estupendo para recetas saludables como esta

Magdalenas caseras de avena y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre reclama más indemnización

Un hombre reclama más indemnización por las secuelas de un accidente de tráfico y la Justicia lo rechaza: seguía trabajando estando de baja

La OTAN evalúa esta semana si la inversión española en Defensa cumple los compromisos adquiridos en La Haya

Un juez rechaza la indemnización por incapacidad temporal a un albañil porque un detective le pilló en un bar y acudiendo a una obra

Condenan a la Xunta de Galicia a indemnizar con 9.000 euros a los padres de un niño por la respuesta insuficiente ante una denuncia de acoso escolar

Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de las carreteras y vías secundarias afectadas este jueves por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 29 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Carlos Melio, abogado: “Si tu médico te da la baja, estas son tus obligaciones principales”

Susanna Capdevila, abogada: “Esto es lo que pasa cuando alguien muere sin hacer el testamento”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 29 de enero

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt