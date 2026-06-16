Los 47 días de reuniones, mensajes y expedientes para buscar filtradores que cercan a la directora general de la Guardia Civil como una pieza más de la trama Leire

Leire Díez y Mercedes González (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UCO ha redactado un último informe que cerca judicialmente a su máximo responsable, jerárquicamente hablando, la directora de la Guardia Civil Mercedes González. Este informe, ampliatorio, ahonda en las sospechas de que González pudo colaborar activamente con la ‘trama Leire’, una trampa empeñada en buscar trapos sucios y desacreditar a los agentes de la UCO a cargo de las investigaciones más sensibles contra el Gobierno socialista y el entorno familiar de Pedro Sánchez. La unidad de élite de la Guardia Civil ha elaborado en este informe una secuencia cronológica de los hechos que oscurecen el horizonte judicial de González.

- 2 de abril de 2025. Reunión entre Leire Díez y Mercedes González. La UCO señala que se realizó porque así se lo comunicó la propia Leire a tres personas: el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la abogada Leticia de la Hoz y el abogado Ismael Oliver. Un año y dos meses después, en junio de 2026, Mercedes González ha reconocido la existencia de esta reunión. La directora general señala que Leire quiso verla para que Rubén Villalba, un guardia civil detenido por corrupción, pudiera volver a su puesto, algo que González rechazó categóricamente. En realidad, la UCO asegura que Leire y González se vieron tres veces: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y esta reunión del 2 de abril de 2025.

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- 24 de abril de 2025. Conversación entre Leire y el abogado Oliver, que revela que en la reunión producida 22 días antes entre Leire y González, el tema realmente tratado es que Leire le había trasladado a la directora general de la Guardia Civil que existían indicios suficientes para promover expedientes internos contra miembros de la UCO, a los que acusan de filtrar informes secretos a la prensa. Informes de las causas de David Sánchez (hermano del presidente), Ábalos y Koldo...

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su intervención en el acto de toma de posesión del hasta ahora teniente general de la Guardia Civil, Manuel Llamas Fernández, como director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo (Gabriel Luengas - Europa Press)

- 29 de abril de 2025. La Jefatura de Información de la Guardia Civil, unidad distinta a la UCO, elabora una nota sobre las acciones que, presuntamente, venía llevando a cabo Leire con la finalidad de menoscabar la imagen de la UCO. Información de la Guardia Civil habla ya de la famosa reunión que Leire había tenido por videoconferencia con el empresario Alex Hamlyn para buscar trapos sucios que comprometieran al jefe operativo de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas. Esta reunión no vería la luz hasta el 26 de mayo de 2025, cuando los audios de la misma fueron publicados en exclusiva por El Confidencial. ¿Cómo sabían los Servicios de Información de esta reunión? Porque en ella había presentes varios colaboradores del CNI.

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- 5 de mayo de 2025. En este caso es la UCO la que elabora una nota interna en la que ya informa sobre la actividad de descrédito que, presuntamente, Leire venía desarrollando contra la UCO. “Respecto a la participación de Leire Díez Castro, que presume de tener un control absoluto sobre la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente sobre su directora general, así como de ciertas figuras de Fiscalía”. La UCO traslada esta nota al Jefe de la Jefatura de Policía Judicial (JPJ), el general Alfonso López, que la eleva a su vez al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, el general Manuel Llamas.

- 8 de mayo de 2025. Los generales López y Llamas se reúnen. El primero le comenta al segundo que “consideraba conveniente” elevar dicha información, es decir, la existencia de una campaña de descrédito contra la UCO, a la directora general de la Guardia Civil Mercedes González. El DAO contesta que Mercedes González ya tenía conocimiento de tales hechos.

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El comandante de la UCO, Antonio Balas

- 9 de mayo de 2025. El Confidencial publica una noticia bajo el titular: “un juez abre diligencias contra Koldo por vejaciones a su mujer tras analizar la denuncia de la UCO”. La noticia es remitida ese mismo día por la abogada Leticia de la Hoz a Leire Díez, añadiendo el comentario de “lo fuerte es que la UCO sea quien denuncia, filtre, sea juez y parte... todo a la vez... y las partes no importan, ya investigan, filtran, juzgan y condenan ellos solos, no necesitan ni a las partes”. Según la UCO, Leticia indicó a Leire: “Pásaselo a Mercedes a ver qué opina”, a lo que esta respondió, “se lo acabo de pasar”, añadiendo posteriormente, “acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO”.

- 10 de mayo de 2025. El diario El Mundo publica una columna de opinión titulada como “Mi amigo Ábalos”, en la que se hace referencia a que este periódico “publica desde hoy una valiosa historia política (...) ha tenido acceso a mensajes que se enviaron el presidente del Gobierno y su hombre de máxima confianza, José Luis Ábalos, durante la etapa en que ambos eran uña y carne”. Al día siguiente, Leire y Mercedes González hablan, pero la UCO no ha podido recuperar los mensajes. Todos fueron eliminados.

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- 11 de mayo de 2025. El DAO de la Guardia Civil cita al jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), Antonio Cortés, en la cafetería de la Dirección General del Cuerpo. En esa cita, el general Manuel Llamas le comunica al JAES que quiere abrir una información reservada por las conversaciones publicadas entre Ábalos y Sánchez. Llamas quiere que el JAES sea el instructor de dicha información reservada. Ese mismo día, el abogado de Ábalos le comunica a Leire que la UCO no ha filtrado esos mensajes, que ha sido su cliente . Es decir, que Leire tiene datos de primera mano de que la UCO no está detrás de esa filtración.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a información bancaria de Alberto González Amador en relación a varias sociedades vinculadas a él y otras personas en el marco de una pieza separada abierta por presunta corrupción en los negocios. (Fuente: Europa Press y Tribunal Supremo)

- 12 de mayo de 2025. Hablan Leire y la abogada Leticia. Comentan las noticias de prensa. Leire asegura que las filtraciones son parte de la UCO. Leticia añade: “Dile a tu amiga que te debe más que una comida de todo un año”. Estos mensajes harían referencia a la comida que Leire se habría apostado con la directora general de la Guardia Civil. Ese mismo día, el DAO da la orden de incoación de la información reservada.

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- 13 de mayo de 2025. El JAES comunica al Jefe de la Jefatura de Policía Judicial (JPJ) el inicio de la información reservada. Este señala inicialmente que “resultaba imposible” que la filtración procediera de la UCO, porque los dispositivos decomisados a Ábalos en poder de la UCO, unidad a la que se atribuía la filtración, tenían archivos que como más recientes databan de octubre de 2021, mientras que los publicados en prensa correspondían a fechas posteriores.

- 14 de mayo de 2025. Ese día fue publicado en Eldiario un artículo titulado “Ábalos admite que parte de los mensajes se publicaron con su consentimiento”, cuyo contenido hacía referencia a que “José Luis Ábalos reconoce que consintió la filtración de parte de los mensajes con Pedro Sánchez que publica desde hace días el diario El Mundo". Poco después de que se publique esta noticia, Leire recibe un mensaje diciéndole que “protegiendo a tu amigo te equivocas... ya te lo he dicho varias veces... con lo que ha generado no se le puede echar una mano”, a lo que esta última respondió: “Solo evito que haga más daño. Ya está“. Parece claro que Leire ya es consciente de que esta filtración, en concreto, no sale de la UCO.

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El exministro José Luis Ábalos

19 de mayo de 2025. El JAES se reúne con el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente para informarle de la apertura de la información reservada. Puente le indica que, en caso de llevarse a efecto, se adoptarían medidas contra él y contra quien hubiera ordenado su incoación. Tras las amenazas del magistrado, el DAO decide cerrar esta investigación interna. Antes a esta, la Dirección General del Cuerpo ya había abierto otras dos informaciones reservadas. La primera en diciembre de 2024 porque otro informe de la UCO incluía el correo electrónico de la mujer del presidente del Gobierno. La segunda en septiembre de 2025 por orden de la directora general ante otras filtraciones en prensa.

Se tomó declaración al Jefe de la JPJ, al Jefe de la UCO (Rafael Yuste) y al Jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (Antonio Balas). Igualmente, se acordó solicitar de la Jefatura de la UCO un “organigrama de la unidad en la que se haga constar aquella parte de la estructura de la misma que tenga relación directa con las investigaciones judiciales concernientes al Gobierno (esposa, hermano, José Luis Ábalos/Koldo, Santos Cerdán), identificando nominativamente a los integrantes de la misma que sean oficiales”. Ambos expedientes fueron finalmente archivados.

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¿Futuras imputaciones?

En resumen, este nuevo informe de la UCO enviado a la Audiencia Nacional multiplica las sospechas contra González y el DAO de la Guardia Civil. Los agentes recalcan que ambos activaron las investigaciones internas abiertas en la institución para indagar en posibles filtraciones de información. Según el informe, la supuesta trama liderada por Leire Díez buscaba alentar precisamente la apertura de esos expedientes para dificultar así la labor de los agentes. Habrá que ver ahora si el juez Santiago Pedraz reafirma estos indicios en futuras imputaciones.