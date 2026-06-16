La huelga pasa factura a las educadoras infantiles de 0 a 3 de la Comunidad de Madrid tras dos meses de protestas: “Las compañeras cobran menos de 600 euros”

Manifestantes portan pancarta con lema 'Todo comienza en la infancia'.(Gabriel Luengas / Europa Press)

Ya han pasado más de dos meses desde que las educadoras de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid de 0 a 3 años dieron un paso al frente para pedir a la Consejería de Educación de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que cambiaran las condiciones laborales con las que “sobreviven”.

La precariedad que denuncian se sustenta en los contratos públicos que las dos administraciones conciertan con empresas privadas que las mantienen cobrando el SMI —1.221 euros al mes en 14 pagas que hacen 17.094 euros al año— que superó el mínimo que establece su convenio. Las que decidieron secundar la huelga, que cumple 70 días, han visto cómo esa cifra se ha reducido aún más. Cada día que la apoyan, restan entre 50 y 60 euros a la cifra.

PUBLICIDAD

Rosa Marín, portavoz de Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), explica que en su caso solo ha cobrado los días festivos que no le pueden quitar. 116 euros en total. “Otras compañeras se alterna para hacer huelga once, doce o trece días y así cobran menos 500 o 600 euros”, cuenta a Infobae. Pero, dice, están dispuestas a hacer el sacrificio: “Es ahora o nunca”. De hecho, Marín hace un balance positivo por la movilización que han conseguido pese a a ser “un sector muy feminizado, con muchas cargas familiares y con un salario que lo pone muy difícil”.

Por ahora, han conseguido dos avances. El primero de ellos es que la Consejería de Educación se comprometiera a no prorrogar en un año los contratos con las empresas que mantienen sus salarios en el SMI y el segundo es que acepta la creación de la pareja educativa, formada por dos trabajadoras por aula de forma permanente. No obstante, ya se han prorrogado los contratos que eran imprescindibles de cara a septiembre. En la capital, justo por eso Marín subraya que desde la Educación solo han recibido promesas, ningún acuerdo firmado.

PUBLICIDAD

La manifestación de trabajadores de educación infantil, a 23 de mayo de 2026, en Madrid. (Gabriel Luengas / Europa Press)

Sobrevivir con 1.221 euros al mes

La mayor parte de estos centros está bajo una fórmula de gestión indirecta: la administración madrileña cede el servicio a empresas privadas, que acceden mediante concursos públicos con una letra pequeña que permite que no se suban los salarios de las trabajadoras a pesar de la aprobación del nuevo convenio del sector en 2025. Las nuevas tablas salariales, que se incluyen en el nuevo convenio, solo se aplican cuando sale un nuevo pliego de licitación para dirigir los centros. ¿Qué ocurre entonces? Que las empresas piden prórrogas de dos años, el máximo posible y el Ayuntamiento lo acepta.

Con el nuevo pliego, las trabajadoras deberían cobrar a partir de septiembre 1.518 euros brutos al mes, pero solo afectará a una cifra mínima de educadoras. “Se quedaría en unos 1.400 euros netos, tampoco es que sea ninguna maravilla, pero como mínimo nos sacaría de la pobreza absoluta otros dos años más”, apunta.

PUBLICIDAD

La plataforma denuncia que, desde el 7 de abril que comenzó la huelga de escuelas infantiles, la Junta de Gobierno de Almeida a ha aprobado cerca de 40 prórrogas.

Sin avances en las ratios

Una de las principales demandas de las trabajadoras es reducir el número de niños por aula: cuatro de 0 a 3 años, seis de 1 a 2 y ocho de 2 a 3. Las ratios actuales establecen que “una sola educadora cuida a ocho bebés, 14 criaturas de 1 a 2 años y 20 de 2 a 3 años”, unas cifras muy por encima de las recomendaciones europeas y que exigen cambiar por su propia seguridad.

PUBLICIDAD

El Gobierno prometió modificar el real decreto que establece estos mínimos como marco general para todo el Estado. No obstante, por ahora el texto está en proceso de redacción. Sin embargo, las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden establecer mínimos más reducidos. Es más, señala que Madrid ya lo ha hecho, pero solo en los centros donde no se han prorrogado los contratos. “Son unas ratios que ya existen, que sabemos que se pueden hacer con un poquito más de inversión y con un poquito de intención política. Entonces, si no son esas ratios, volveremos otra vez a las calles y así seguiremos hasta que consigamos unos recursos que nos permitan trabajar con la infancia como se merece”, asegura.

20.000 firmas de las familias para apoyar a las educadoras

La coordinadora de familias por el 0-3 en lucha ha anunciado que el próximo miércoles presentará 20.000 firmas en apoyo a las educadoras infantiles que llevan ya 70 días de huelga indefinida. Con esta iniciativa buscan trasladar a la Administración el respaldo social a las reivindicaciones de las trabajadoras y la preocupación de las familias por la situación que atraviesa la Educación del primer ciclo de infantil.

PUBLICIDAD

Con esta acción se pretende visibilizar que las demandas de las educadoras no son “una cuestión exclusivamente laboral”, sino que afectan directamente a la calidad de la atención, los cuidados y la educación que reciben miles de niñas y niños cada día.