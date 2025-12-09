Alegría dice que su reunión con Salazar en un restaurante "fue un error" y afirma sentirse traicionada

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa, Pilar Alegría expresó sentirse “dolorida, indignada y traicionada” tras haber mantenido una reunión con Francisco Salazar después de que surgieran denuncias internas contra él por presunto acoso sexual. La portavoz del Gobierno afirmó que ese encuentro, ocurrido en un restaurante del centro de Madrid a comienzos de noviembre, representó una equivocación y subrayó la importancia de acompañar y proteger a las víctimas. De acuerdo con la información publicada por el medio, Alegría remarcó que la cita “no se tenía que haber producido y fue un error”.

Según lo consignado por la misma fuente, la reunión entre Alegría y Salazar se produjo después de que varias mujeres presentaran denuncias internas respecto a la conducta de Salazar, quien se desempeñó como cargo en Moncloa y en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Alegría explicó en la comparecencia que fue Salazar quien la llamó para el encuentro, al que ella acudió. En declaraciones durante la rueda de prensa, Alegría manifestó querer dejar claro que sus sentimientos ante lo ocurrido no son “similares ni comparables” a los de las presuntas víctimas: “Es a ellas a quien hay que acompañar, cuidar y ayudar”, subrayó.

El medio detalló que, inicialmente, cuando se difundió la fotografía de ambos en el restaurante de Madrid, Alegría defendió que el encuentro se restringió al ámbito privado. Sin embargo, la portavoz reconoció en la rueda de prensa que ante la evolución del caso y dada la gravedad de las denuncias, mantiene que la cita representó un error de su parte y reiteró su decepción personal respecto a Salazar.

En el seno del PSOE permanece abierta una investigación a raíz de los testimonios anónimos de dos mujeres que trabajaron bajo la supervisión de Salazar en La Moncloa. Alegría sostuvo que este proceso interno debe esclarecerse de manera total y llegar “hasta el final de sus consecuencias”. La portavoz enfatizó la necesidad de que todas las denuncias reciban el acompañamiento y atención debida, subrayando la importancia de un protocolo que ampare a las víctimas.

Según publicó la fuente original, los hechos adquirieron mayor visibilidad a medida que trascendieron nuevos datos sobre las denuncias internas contra Salazar en las semanas posteriores a la publicación de la imagen del encuentro. Alegría reiteró durante sus declaraciones la exigencia de esclarecer completamente lo sucedido, desmarcando su experiencia personal de las vivencias reportadas por las denunciantes.

El medio subrayó que, más allá de la relación personal que pudiera haber existido, la portavoz defendió la legitimidad de la investigación en marcha y mostró respaldo a las mujeres que aportaron los testimonios dentro del proceso abierto en el partido. Al cierre de su intervención, Alegría insistió en la responsabilidad del partido y de las instituciones para garantizar procedimientos claros frente a situaciones de acoso y reiteró la disposición a colaborar plenamente con los pasos que determine la investigación.