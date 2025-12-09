Espana agencias

Alegría dice que su reunión con Salazar en un restaurante "fue un error" y afirma sentirse traicionada

La portavoz del Ejecutivo explicó que la cita con Salazar ocurrió tras denuncias internas contra él e insistió en que se trató de una equivocación, subrayando sentirse decepcionada y respaldando la necesidad de esclarecer completamente la investigación

Guardar

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa, Pilar Alegría expresó sentirse “dolorida, indignada y traicionada” tras haber mantenido una reunión con Francisco Salazar después de que surgieran denuncias internas contra él por presunto acoso sexual. La portavoz del Gobierno afirmó que ese encuentro, ocurrido en un restaurante del centro de Madrid a comienzos de noviembre, representó una equivocación y subrayó la importancia de acompañar y proteger a las víctimas. De acuerdo con la información publicada por el medio, Alegría remarcó que la cita “no se tenía que haber producido y fue un error”.

Según lo consignado por la misma fuente, la reunión entre Alegría y Salazar se produjo después de que varias mujeres presentaran denuncias internas respecto a la conducta de Salazar, quien se desempeñó como cargo en Moncloa y en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Alegría explicó en la comparecencia que fue Salazar quien la llamó para el encuentro, al que ella acudió. En declaraciones durante la rueda de prensa, Alegría manifestó querer dejar claro que sus sentimientos ante lo ocurrido no son “similares ni comparables” a los de las presuntas víctimas: “Es a ellas a quien hay que acompañar, cuidar y ayudar”, subrayó.

El medio detalló que, inicialmente, cuando se difundió la fotografía de ambos en el restaurante de Madrid, Alegría defendió que el encuentro se restringió al ámbito privado. Sin embargo, la portavoz reconoció en la rueda de prensa que ante la evolución del caso y dada la gravedad de las denuncias, mantiene que la cita representó un error de su parte y reiteró su decepción personal respecto a Salazar.

En el seno del PSOE permanece abierta una investigación a raíz de los testimonios anónimos de dos mujeres que trabajaron bajo la supervisión de Salazar en La Moncloa. Alegría sostuvo que este proceso interno debe esclarecerse de manera total y llegar “hasta el final de sus consecuencias”. La portavoz enfatizó la necesidad de que todas las denuncias reciban el acompañamiento y atención debida, subrayando la importancia de un protocolo que ampare a las víctimas.

Según publicó la fuente original, los hechos adquirieron mayor visibilidad a medida que trascendieron nuevos datos sobre las denuncias internas contra Salazar en las semanas posteriores a la publicación de la imagen del encuentro. Alegría reiteró durante sus declaraciones la exigencia de esclarecer completamente lo sucedido, desmarcando su experiencia personal de las vivencias reportadas por las denunciantes.

El medio subrayó que, más allá de la relación personal que pudiera haber existido, la portavoz defendió la legitimidad de la investigación en marcha y mostró respaldo a las mujeres que aportaron los testimonios dentro del proceso abierto en el partido. Al cierre de su intervención, Alegría insistió en la responsabilidad del partido y de las instituciones para garantizar procedimientos claros frente a situaciones de acoso y reiteró la disposición a colaborar plenamente con los pasos que determine la investigación.

Temas Relacionados

Pilar AlegríaFrancisco SalazarGobiernoPSOEMadridMoncloaReunión políticaAcoso sexualConsejo de MinistrosDenuncias internasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sumar critica la sentencia del TS contra García Ortiz, que tacha de "escándalo", "choteo" e "inquisitorial"

Diversos representantes de partidos cercanos a Sumar han calificado de "falacia" y "vergüenza" el fallo judicial contra García Ortiz, asegurando que se trata de una decisión tomada sin evidencias y motivada por presiones de poderes económicos y políticos

Sumar critica la sentencia del

La Guardia Civil premia al director Agustín Díaz Yanes por su película sobre la lucha contra ETA

Durante una ceremonia encabezada por Mercedes González, la institución reconoció al cineasta Agustín Díaz Yanes por su obra basada en hechos reales que narra una compleja operación policial, junto a galardones para reportajes de televisión, radio y prensa escrita

La Guardia Civil premia al

La principal empresa del 'caso hidrocarburos' pide al juez que cite a los exjefes de gabinete de Maroto y Ribera

Busca que los responsables de los equipos de gabinete de las antiguas titulares de Transición Ecológica e Industria expliquen las gestiones administrativas, mientras la investigación sobre presuntas irregularidades y fraude en el sector de hidrocarburos se mantiene activa hasta 2026

La principal empresa del 'caso

Bernabé afirma que el PP no cuenta con "ninguna clase de protocolo" por acoso machista y afea a Llorca sus "lecciones"

La responsable de Igualdad del PSOE reclama a los populares implementar medidas específicas ante conductas machistas y defiende la reacción de su formación, subrayando que solo su partido dispone de un mecanismo frente a estas dinámicas según ha manifestado

Bernabé afirma que el PP

Ayuso censura que se le intente utilizar para "debilitar y eclipsar" a Feijóo e insiste en que su sitio está en Madrid

Isabel Díaz Ayuso rechaza que se la relacione con maniobras para restar protagonismo a Feijóo, acusa al Ejecutivo nacional de fomentar divisiones en la derecha y defiende que su labor sigue centrada en servir a la Comunidad de Madrid

Ayuso censura que se le
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aprueba la ley

El Congreso aprueba la ley que frena el ‘spam’ telefónico y obliga a una atención al cliente más ágil

La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales del rescate del Gobierno de España

Una mujer es detenida por dejar que su hijo de 1 año sujetara el volante por la autopista mientras ella miraba el móvil

Una mujer de 25 años pide que su madre le pague la manutención y la Justicia lo rechaza: puede trabajar y no tiene una necesidad real

El “épico” entrenamiento militar con nieve y temperaturas de -40ºC: soldados de Reino Unido y Finlandia se preparan cerca de la frontera con Rusia

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 3

Precio de la luz en España este viernes

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 11 diciembre

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”