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Cronología del escándalo de Marius Borg: el “hijo de la princesa” de Noruega que ha sido condenado por violación

El hijo mayor de la princesa heredera ha pasado de llevar una vida alejada de las obligaciones institucionales a protagonizar el mayor escándalo de la familia real noruega

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Marius Borg Høiby
Marius Borg Høiby en una imagen de 2022. (Photo by Håkon Mosvold Larsen / NTB / AFP) / Norway OUT)

Marius Borg Høiby fue considerado durante mucho tiempo el miembro más atípico del entorno de la Casa Real noruega. Nacido de la relación que Mette-Marit mantuvo antes de casarse con el príncipe Haakon, nunca ha tenido título nobiliario ni responsabilidades oficiales, aunque creció muy cerca de la institución y fue una presencia habitual en numerosas citas familiares.

Precisamente esa cercanía hizo que su nombre trascendiera mucho más allá de las fronteras de Noruega cuando comenzaron a conocerse sus problemas con la Justicia. Lo que empezó con una investigación por un episodio de violencia acabó convirtiéndose en un complejo procedimiento judicial con múltiples acusaciones y un enorme seguimiento mediático.

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Marius Borg. (Europa Press)
Marius Borg. (Europa Press)

La historia ha alcanzado ahora su punto más delicado. El Tribunal de Oslo ha condenado a Marius Borg a cuatro años de prisión al considerarlo culpable de dos delitos de violación, además de otros cargos relacionados con agresiones y diferentes infracciones penales. Una sentencia que supone un antes y un después tanto para él como para el entorno de la princesa heredera.

Del primer arresto a una investigación cada vez más amplia

El inicio de esta caída en desgracia se remonta al verano de 2024. En agosto de ese año, la Policía intervino tras un incidente ocurrido en el domicilio de una mujer con la que Marius mantenía una relación sentimental. Poco después trascendió su detención y el propio afectado emitió un comunicado en el que reconocía haber protagonizado un episodio violento y admitía problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas.

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Aquellas primeras declaraciones hicieron pensar que se trataba de un caso aislado, pero la investigación continuó avanzando y fueron apareciendo nuevas denuncias que ampliaron considerablemente el alcance del procedimiento. Con el paso de los meses, las autoridades incorporaron testimonios adicionales y nuevas líneas de investigación relacionadas con presuntas agresiones sexuales, violencia contra varias mujeres y otros delitos.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

La repercusión fue inmediata. Aunque Marius Borg nunca ha representado oficialmente a la Corona, su vínculo con la familia real provocó que cada novedad ocupara titulares en la prensa nacional e internacional. La casa real noruega optó por mantener la máxima discreción mientras el proceso seguía su curso.

A medida que avanzaba la investigación, la Fiscalía fue reuniendo una amplia lista de cargos que incluían, además de las acusaciones por violación, distintos delitos de violencia, quebrantamientos de órdenes de alejamiento, conducción sin permiso y otras infracciones. Algunos de esos hechos fueron reconocidos por el propio acusado durante el procedimiento judicial.

Marius en su última aparición pública, el 19 de enero de 2026. NTB/Heiko Junge/vía REUTERS/Archivo
Marius en su última aparición pública, el 19 de enero de 2026. NTB/Heiko Junge/vía REUTERS/Archivo

Cuando finalmente comenzó el juicio en Oslo, la expectación era máxima. Durante las sesiones comparecieron denunciantes, peritos y testigos, mientras el tribunal analizaba abundante documentación y distintas pruebas aportadas por las partes. La defensa sostuvo en todo momento que varias de las acusaciones carecían de fundamento suficiente y rechazó especialmente las relacionadas con los delitos sexuales más graves.

El desenlace llegó con una sentencia que ha marcado un punto de inflexión. Los magistrados consideraron acreditadas dos acusaciones de violación y declararon a Marius Borg culpable también de otros delitos de agresión y violencia. Al mismo tiempo, fue absuelto de algunas imputaciones por falta de pruebas concluyentes.

Además de la pena de cuatro años de prisión, el tribunal estableció diferentes indemnizaciones para varias de las víctimas y otras medidas derivadas de la condena. La resolución todavía puede ser recurrida por la defensa.

“Quiero que te mueras”: nuevos audios revelan las amenazas de Marius Borg a su exnovia la noche en que la agredió.

Con este fallo judicial culmina una transformación pública difícil de imaginar hace apenas unos años. El joven que creció junto a Haakon, Mette-Marit y sus hermanos en el entorno de palacio se ha convertido en el protagonista involuntario de uno de los episodios más delicados que ha afrontado la monarquía noruega en tiempos recientes. Aunque nunca desempeñó funciones institucionales, su historia ha terminado proyectando una larga sombra sobre una familia real que, desde el inicio del caso, ha tratado de separar la esfera privada de las responsabilidades de la corona.

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