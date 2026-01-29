Magdalenas caseras de avena y fresas: una receta fácil para disfrutar de una merienda dulce y saludable

Receta de cupcakes de avena y fresas (Pixabay)

¿Buscas un capricho dulce para saciar el antojo a media tarde pero sin perder el foco en la salud nutricional? Estos cupcakes elaborados a base de avena y fresas son una opción perfecta para ello: esponjosos, saciantes y llenos de un delicioso sabor dulce gracias al uso de frutas frescas como los plátanos y las fresas.

En lugar de utilizar harinas refinadas, utilizaremos copos de avena como base para la masa, la cual endulzaremos utilizando miel o sirope de agave en lugar de azúcar y un toque de esencia de vainilla. Hornearemos la mezcla hasta conseguir unas magdalenas suaves y esponjosas, perfectas para disfrutar durante el desayuno o para llevar con nosotros y disfrutar de una merienda casera y llena de nutrientes.

Propiedades nutricionales de la receta

La avena es un cereal con un valor energético de 361 kcal por 100 g. De este modo, la Fundación Española de la Nutrición (FEN) establece que se trata de una “fuente de proteínas de bajo coste”. En comparación con otros cereales, presenta un contenido en hidratos inferior al resto y un aporte de lípidos superior al resto, aportando ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, consideradas como grasa saludable.

Asimismo, la avena destaca especialmente por su contenido en fibra, tanto soluble como insoluble. Por un lado, las fibras solubles son fermentadas por la microbiota intestinal contribuyendo positivamente a la masa bacteriana.

Por otro lado, las fibras insolubles contribuyen al residuo no digerido, aumentando el contenido fecal y mejorando el estreñimiento. El consumo de este cereal también se ha asociado a la reducción del colesterol sanguíneo, lo cual podría jugar un papel de gran importancia en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

En cuanto a las fresas, otro ingrediente fundamental de esta receta, son una excelente fuente de vitamina C, con un porcentaje incluso superior al que posee la naranja. Además, las fresas constituyen una de las frutas con mayor capacidad antioxidante, la cual no solo se debe a su contenido en antocianinas, sino también a la presencia en su composición de cantidades importantes de polifenoles y de vitamina C, la cual contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Receta de cupcakes saludables de avena y fresas

Estos cupcakes se preparan con copos de avena en lugar de harina refinada, lo que aporta fibra además de una agradable textura. Incorporan fresas frescas troceadas para dar jugosidad y un toque ácido delicioso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

100 g de copos de avena finos

1 huevo grande

2 claras de huevo

80 g de yogur natural (puede ser desnatado o vegetal)

1 plátano maduro

50 ml de leche desnatada o vegetal

1 cucharadita de levadura en polvo

1 pizca de sal

2 cucharadas de miel o sirope de agave

1 cucharadita de esencia de vainilla

120 g de fresas frescas troceadas

Spray de aceite de oliva para los moldes

Cómo hacer cupcakes de avena y fresas, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Tritura el plátano en un bol grande hasta obtener un puré. Añade el huevo, las claras, el yogur, la leche, la miel y la vainilla. Mezcla bien con varillas. Incorpora los copos de avena, la levadura y la sal. Remueve hasta que quede una masa homogénea. Reserva unas fresas para decorar y mezcla el resto con la masa. Rocía los moldes con un poco de aceite y reparte la mezcla en 8 huecos. Coloca trocitos de fresa encima de cada cupcake. Hornea durante 20 minutos hasta que estén dorados y al pinchar salga limpio. Deja enfriar 10 minutos en el molde y después pasa a una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 cupcakes medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 85 kcal

Proteínas: 3 g

Hidratos de carbono: 13 g

Grasas: 2 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se mantienen frescos 3 días en nevera dentro de un recipiente hermético. Puedes congelarlos por 1 mes, envueltos individualmente.