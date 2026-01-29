España

Magdalenas caseras de avena y fresas: una receta fácil para disfrutar de una merienda dulce y saludable

Su alto contenido de fibra, su aporte de proteínas y su bajo contenido calórico hacen de la avena un cereal estupendo para recetas saludables como esta

Guardar
Receta de cupcakes de avena
Receta de cupcakes de avena y fresas (Pixabay)

¿Buscas un capricho dulce para saciar el antojo a media tarde pero sin perder el foco en la salud nutricional? Estos cupcakes elaborados a base de avena y fresas son una opción perfecta para ello: esponjosos, saciantes y llenos de un delicioso sabor dulce gracias al uso de frutas frescas como los plátanos y las fresas.

En lugar de utilizar harinas refinadas, utilizaremos copos de avena como base para la masa, la cual endulzaremos utilizando miel o sirope de agave en lugar de azúcar y un toque de esencia de vainilla. Hornearemos la mezcla hasta conseguir unas magdalenas suaves y esponjosas, perfectas para disfrutar durante el desayuno o para llevar con nosotros y disfrutar de una merienda casera y llena de nutrientes.

Propiedades nutricionales de la receta

La avena es un cereal con un valor energético de 361 kcal por 100 g. De este modo, la Fundación Española de la Nutrición (FEN) establece que se trata de una “fuente de proteínas de bajo coste”. En comparación con otros cereales, presenta un contenido en hidratos inferior al resto y un aporte de lípidos superior al resto, aportando ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, consideradas como grasa saludable.

Asimismo, la avena destaca especialmente por su contenido en fibra, tanto soluble como insoluble. Por un lado, las fibras solubles son fermentadas por la microbiota intestinal contribuyendo positivamente a la masa bacteriana.

Cuál es el cereal sin gluten que reduce el colesterol, ayuda a bajar de peso y previene el estreñimiento.

Por otro lado, las fibras insolubles contribuyen al residuo no digerido, aumentando el contenido fecal y mejorando el estreñimiento. El consumo de este cereal también se ha asociado a la reducción del colesterol sanguíneo, lo cual podría jugar un papel de gran importancia en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

En cuanto a las fresas, otro ingrediente fundamental de esta receta, son una excelente fuente de vitamina C, con un porcentaje incluso superior al que posee la naranja. Además, las fresas constituyen una de las frutas con mayor capacidad antioxidante, la cual no solo se debe a su contenido en antocianinas, sino también a la presencia en su composición de cantidades importantes de polifenoles y de vitamina C, la cual contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Receta de cupcakes saludables de avena y fresas

Estos cupcakes se preparan con copos de avena en lugar de harina refinada, lo que aporta fibra además de una agradable textura. Incorporan fresas frescas troceadas para dar jugosidad y un toque ácido delicioso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 100 g de copos de avena finos
  • 1 huevo grande
  • 2 claras de huevo
  • 80 g de yogur natural (puede ser desnatado o vegetal)
  • 1 plátano maduro
  • 50 ml de leche desnatada o vegetal
  • 1 cucharadita de levadura en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 2 cucharadas de miel o sirope de agave
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 120 g de fresas frescas troceadas
  • Spray de aceite de oliva para los moldes

Cómo hacer cupcakes de avena y fresas, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo.
  2. Tritura el plátano en un bol grande hasta obtener un puré.
  3. Añade el huevo, las claras, el yogur, la leche, la miel y la vainilla. Mezcla bien con varillas.
  4. Incorpora los copos de avena, la levadura y la sal. Remueve hasta que quede una masa homogénea.
  5. Reserva unas fresas para decorar y mezcla el resto con la masa.
  6. Rocía los moldes con un poco de aceite y reparte la mezcla en 8 huecos.
  7. Coloca trocitos de fresa encima de cada cupcake.
  8. Hornea durante 20 minutos hasta que estén dorados y al pinchar salga limpio.
  9. Deja enfriar 10 minutos en el molde y después pasa a una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 cupcakes medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 85 kcal
  • Proteínas: 3 g
  • Hidratos de carbono: 13 g
  • Grasas: 2 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se mantienen frescos 3 días en nevera dentro de un recipiente hermético. Puedes congelarlos por 1 mes, envueltos individualmente.

Temas Relacionados

PostresRecetas SaludablesRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un hombre reclama más indemnización por las secuelas de un accidente de tráfico y la Justicia lo rechaza: seguía trabajando estando de baja

El informe de un detective privado presentado por la aseguradora revela que, a pesar de estar oficialmente de baja, el demandante realizaba actividades laborales durante el periodo en el que reclamaba incapacidad

Un hombre reclama más indemnización

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Cuatro comunidades en alerta naranja este jueves por lluvias, viento y el temporal marítimo

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres frases indican que te están invalidando emocionalmente”

Estas expresiones, repetidas en el tiempo, pueden llevar a la desconfianza hacia uno mismo y a la culpa, por lo que se genera una autocensura emocional

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres

Doce años de la imputación de la infanta Cristina: las consecuencias institucionales y personales que sufrió la hermana de Felipe VI

La exduquesa de Palma fue imputada, pero no encausada por no participar en la gestión de las empresas implicadas o formar parte del núcleo de decisión de las investigadas por el Caso Nóos

Doce años de la imputación

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre reclama más indemnización

Un hombre reclama más indemnización por las secuelas de un accidente de tráfico y la Justicia lo rechaza: seguía trabajando estando de baja

Paco Salazar, el hombre de confianza de Sánchez apartado por acoso sexual, comparecerá el 5 de febrero en la comisión del caso Koldo en el Senado

La OTAN evalúa esta semana si la inversión española en Defensa cumple los compromisos adquiridos en La Haya

Un juez rechaza la indemnización por incapacidad temporal a un albañil porque un detective le pilló en un bar y acudiendo a una obra

Condenan a la Xunta de Galicia a indemnizar con 9.000 euros a los padres de un niño por la respuesta insuficiente ante una denuncia de acoso escolar

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 29 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Carlos Melio, abogado: “Si tu médico te da la baja, estas son tus obligaciones principales”

Susanna Capdevila, abogada: “Esto es lo que pasa cuando alguien muere sin hacer el testamento”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 29 de enero

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt