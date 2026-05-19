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Los dos hombres que mataron a tiros al militar español Dris Amar en Ceuta irán más de 20 años a prisión

La sentencia respalda la dictada previamente por la Audiencia Provincial de Cádiz, de manera que rechaza el recurso de apelación

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Agentes de Policía en Ceuta (Antonio Sempere - Europa Press)
Agentes de Policía en Ceuta (Antonio Sempere - Europa Press)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena a 22 años y 6 meses de prisión para Ayoub DA, declarado culpable de asesinar a Dris Amar, cabo del grupo de regulares de Ceuta, en octubre de 2022. La sentencia respalda la dictada previamente por la Audiencia Provincial de Cádiz, de manera que rechaza el recurso de apelación presentado por la defensa, como adelantó El Faro de Ceuta y ha confirmado Infobae. Así, tanto él como el otro condenado, Hisam MA, afrontarán esta pena.

Según la documentación judicial, los hechos ocurrieron en el garaje de un edificio de la ciudad autónoma, donde la víctima fue atacada a tiros mientras se encontraba sola y desarmada. La investigación determinó que, además de los que apretaron los gatillos, hay otros dos implicados, con los que planificaron y ejecutaron el asesinato en el marco de una estructura delictiva organizada. La víctima, de 39 años, residía en Ceuta junto a su esposa y dos hijos menores.

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Organización criminal tras el asesinato

La sentencia señala que el grupo actuó con una distribución clara de roles. Mientras dos de los acusados dispararon a Amar con pistolas, entre ellas una Glock modelo 17, el tercero facilitó el acceso al lugar y vigiló durante la acción. Otro implicado colaboró desde el exterior realizando tareas de vigilancia para asegurar la huida de los autores. El fallo judicial resalta que los condenados integraban una organización dedicada al tráfico de drogas, el traslado de personas sin autorización para residir en España y la intimidación mediante el uso de armas de fuego.

La sentencia también indica que los acusados actuaron siguiendo una jerarquía interna y que disponían de armas modificadas para dificultar su rastreo, como la pistola utilizada en el homicidio, la cual presentaba el número de serie alterado y el cañón cambiado para permitir el uso de silenciadores. Señala que, para cometer el crimen, aprovecharon la situación de indefensión de Dris Amar, atacado por varios individuos de forma coordinada.

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Durante el proceso judicial, la defensa de Ayoub DA cuestionó la existencia de pruebas suficientes para aplicar la agravante de pertenencia a organización criminal. Alegó que el veredicto se basaba en informes policiales que calificó como suposiciones. El tribunal ha desestimado estos argumentos, señalando que el jurado valoró testimonios directos de agentes e información documental que evidenciaba la coordinación y permanencia del grupo.

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Confirman la sentencia inicial

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía concluye que la conexión entre la pertenencia a la organización criminal y el homicidio queda demostrada por la estructura y los medios empleados en el crimen. La sentencia confirma la condena de 20 años de prisión por homicidio cualificado y 2 años y 6 meses adicionales por tenencia ilícita de armas modificadas. El fallo señala que no procede imponer costas al recurrente y deja abierta la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días desde la notificación.

La investigación permitió la incautación de armas, munición, elementos de disfraz y material relacionado con drones, aunque no se determinó su uso directo en el homicidio. La sentencia también recoge la existencia de fotografías de los acusados junto a otros miembros de la organización, lo que refuerza el carácter estructurado y permanente del grupo condenado.

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