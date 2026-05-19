Huelga de profesores y maestros en la Comunidad Valenciana: ¿qué piden los docentes y que ofrece la Generalitat?

Miles de personas protestan durante la manifestación por la huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunidad Valenciana, el pasado viernes, 15 de mayo de 2026. (Rober Solsona/Europa Press)

La semana pasada terminó con una manifestación multitudinaria de docentes en Valencia en apoyo a la huelga indefinida convocada por STEPV, CCOO, ANPE, UGT y CSIF, que exigen mejoras para profesores, maestros y estudiantes. Y este lunes con una reunión de más de diez horas entre los representares sindicales y la Conselleria de Educación.

A la mesa llegaron las dos partes con la amenaza de que el paro persista -de hecho, no se ha acabado- y de que más 1.000 miembros de equipos directores dimitan de su puesto. El caos en la educación pública de la gestión ya se ha desatado, pero podría ser mayor si el acuerdo no llega. Pero, ¿qué piden? Y, sobre todo, ¿qué ofrece la Generalitat Valenciana?

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Una subida salarial “digna”

Tras la intensiva jornada, desde el Gobierno Valenciano ha subido su propuesta (inicialmente era de 120 euros) de aumento salarial a los docentes de la Comunidad Valenciana a 200 euros al mes en el complemento autonómico que se aplicaría de forma progresiva. Los trabajadores recibirían 75 euros en 2026; otros 75 en 2027 y 50 en 2028. ¿Qué opinan los sindicatos? Que no les convence, pero no es un mal comienzo.

Tanto la consellera de Educación, Carmen Ortí, como el secretario autonómico, Daniel McEvoy, defendían ante los representantes sindicales este último ofrecimiento que, sostenían, es el “tope” al que va a llegar. Tras la reunión, Ortí subrayaba ante la prensa que han presentado “un documento integral que plantea aspectos coincidentes con muchas de las propuestas” sindicales, entre ellas, evidentemente, una subida salarial que “colocará el profesorado de la Comunitat Valenciana en tercer lugar, solo por detrás de Navarra y el País Vasco”. A los sindicatos no les parece suficiente. Así que este martes, se vuelven a sentar a la mesa.

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La conversación será tensa. La consellera segura que la subida “está dentro de un sistema de presupuestos, desde un sistema económico que, por supuesto, en el que la Generalitat tiene que atender a todos los frentes y no solamente a Educación”. “Se han conseguido unas cuantías con un gran esfuerzo por parte de la Generalitat”, insistía.

La bajada de ratios se queda fuera

STEPV, el sindicato mayoritario, por boca de su coordinador de Acción Sindical, Marc Candela, ha reconocido que salen de la mesa con un “sabor agridulce”, y que, pese al incremento retributivo y otras medidas incorporadas, hay exigencias que se han quedado fuera, como la bajada de ratios a partir del curso próximo.

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La administración no ve posible aplicarla de forma generalizada ya en el curso 2026-2027 y ha defendido una aplicación paulatina, que prevé 22 alumnos por aula en Infantil el próximo curso.

La Generalitat no cierra la puerta a los días moscosos

Por su parte, CSIF ha agradecido que se hayan incorporado al nuevo texto planteamientos como días moscosos para el funcionariado docente; estudio de desdobles en FP; información de los Consejos Territoriales en Mesa Sectorial y Mesa Técnica y reconocimiento de la desconexión digital docente. Respecto a la propuesta económica, advierte que hay 50 euros que quedan fuera de la legislatura, al situarse en enero de 2028. En este sentido, explica que tomará hoy la decisión sobre si firma o no este acuerdo y si desconvoca por su parte la huelga.

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ANPE ha agradecido que se hayan recogido “en un esfuerzo in extremis” parte de sus sugerencias y consultará a sus órganos, tal y como recogen sus estatutos. El presidente en la Comunitat Valenciana, Lauren Bárcena, ha recordado que llevan “muchísimos años reivindicando mejoras” y ha opinado que el nuevo documento de Educación recoge parte de sus peticiones. “Es un paso muy grande el que hemos dado y a las 14.00 h veremos si se puede mejorar aún más”.

*Con información de Europa Press.

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