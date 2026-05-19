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Tarifa de la luz en España este 20 de mayo

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

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La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en España este miércoles 20 de mayo. Además ubica los precios más bajos, así como los más costosos, de energía eléctrica.

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Precio de la luz

La energía eléctrica tendrá un precio promedio en territorio español de 56.24 euros por megavatio hora para este miércoles, según los datos del OMIE.

El órgano europeo señaló que la tarifa máximo del servicio eléctrico alcanzará los 134.02 euros por megavatio hora.

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Por su parte, el precio más barato de la energía eléctrica en el país llegará a los -0.77 euros por megavatio hora.

La tarifa de la luz cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 20 de mayo, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.49 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 88.79 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 82.14 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 77.38 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 76.34 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 78.95 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 107.8 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 106.86 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 64.96 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.4 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.13 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.25 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.58 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.77 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.33 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.57 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 61.66 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 114.53 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 134.02 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 127.48 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 116.13 euros por megavatio hora.

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