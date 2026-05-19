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El príncipe Guillermo rompe con siglos de tradición y pone en venta parte del Ducado de Cornualles para “solucionar los problemas de vivienda”

El heredero británico quiere transformar el histórico Ducado de Cornualles para invertir millones en vivienda social, energía verde y proyectos sostenibles

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El príncipe Guillermo en una imagen de archivo. (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS)
El príncipe Guillermo en una imagen de archivo. (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS)

El príncipe Guillermo acaba de protagonizar uno de los movimientos más sorprendentes dentro de la monarquía británica de los últimos años. El heredero al trono ha decidido dar un giro radical a la gestión del histórico Ducado de Cornualles, una de las mayores fuentes de riqueza de la familia real, con una medida que ya está generando un enorme debate en Reino Unido: vender cerca del 20% de sus propiedades para destinar cientos de millones de euros a proyectos sociales y medioambientales.

La decisión no solo afecta al patrimonio personal del futuro rey, sino también a la propia filosofía con la que la Corona ha gestionado históricamente sus bienes. Durante siglos, la prioridad había sido conservar y ampliar el legado inmobiliario del ducado. Ahora, Guillermo parece dispuesto a modernizar esa visión y adaptar la institución a las preocupaciones reales de la sociedad británica actual.

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El cambio supone toda una declaración de intenciones. Desde que Carlos III accedió al trono en 2022, Guillermo heredó automáticamente el título de duque de Cornualles y pasó a controlar uno de los patrimonios privados más importantes del país. El ducado, creado en 1337 por Eduardo III, cuenta con miles de hectáreas repartidas por Inglaterra y Gales, además de granjas, viviendas, edificios comerciales y algunos enclaves históricos de enorme valor simbólico.

El príncipe británico Guillermo, príncipe de Gales, en Cornualles, durante una visita al puerto de St. Mary May 10, 2024. Ben Birchall/Pool via REUTERS/
El príncipe británico Guillermo, príncipe de Gales, en Cornualles, durante una visita al puerto de St. Mary May 10, 2024. Ben Birchall/Pool via REUTERS/

Una fortuna histórica que Guillermo quiere convertir en motor social

Entre las propiedades más conocidas del Ducado de Cornualles figuran lugares tan emblemáticos como el estadio de cricket Kia Oval, amplias zonas del parque nacional de Dartmoor, el legendario castillo de Tintagel o parte de las Islas Sorlingas. Todo este patrimonio genera actualmente más de 26 millones de euros anuales en ingresos y convierte al príncipe Guillermo en uno de los mayores terratenientes privados del Reino Unido.

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Sin embargo, lejos de acomodarse en esa posición privilegiada, el marido de Kate Middleton parece decidido a redefinir el papel de la monarquía en pleno siglo XXI. Su objetivo es utilizar parte de esa riqueza para afrontar algunos de los grandes problemas que preocupan a los británicos, especialmente el acceso a la vivienda y la crisis climática.

Kate Middleton y el Príncipe Guillermo con su perra Orla (Tim Rooke/Shutterstock).
Kate Middleton y el Príncipe Guillermo con su perra Orla (Tim Rooke/Shutterstock).

Según el ambicioso plan diseñado desde el entorno del heredero, la venta progresiva de terrenos y propiedades permitiría recaudar cerca de 600 millones de euros durante la próxima década. Una cantidad que estaría destinada principalmente a la construcción de viviendas asequibles, proyectos de energía renovable y programas de recuperación medioambiental.

La medida conecta directamente con la imagen que Guillermo quiere proyectar como futuro rey: una figura mucho más cercana a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos y menos vinculada a la idea de privilegio heredado. El príncipe considera que mantener enormes extensiones de tierra únicamente como símbolo de poder ya no encaja con la realidad social actual, marcada por las desigualdades económicas y la dificultad de acceso a una vivienda digna para miles de familias jóvenes.

El hijo de Carlos III se está encontrando con diferentes problemas que están derivando en una crisis de popularidad

De hecho, una de las partidas más importantes del proyecto estará destinada precisamente a construir entre 10.000 y 12.000 viviendas antes de 2040 en zonas como Cornualles, las Islas Sorlingas o Kennington, al sur de Londres. También se impulsarán centros de trabajo, programas de emprendimiento rural y sistemas de energía verde capaces de abastecer a más de 100.000 hogares.

El príncipe Guillermo junto a sus mascotas (Instagram)
El príncipe Guillermo junto a sus mascotas. (Instagram)

Will Bax, director ejecutivo del ducado y una de las personas de máxima confianza del príncipe, ha defendido públicamente esta transformación asegurando que el patrimonio real “no debería existir solo para poseer tierras, sino para generar un impacto positivo en la sociedad”. Un mensaje que deja claro el nuevo enfoque que Guillermo quiere otorgar a la corona británica.

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