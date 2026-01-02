Espana agencias

El euríbor sube en diciembre al 2,267 %, pero baja en el año, según el Banco de España

Guardar

Madrid, 2 ene (EFECOM).- El euríbor a un año, el indicador más usado en España para calcular las hipotecas variables, se situó en diciembre en el 2,267 %, con lo que repunta por quinto mes consecutivo, aunque tomando como referencia los últimos doce meses desciende 0,17 puntos.

En diciembre, el euríbor ha alcanzado su tasa más alta desde marzo, según se desprende de los datos difundidos este viernes por el Banco de España.

No obstante, la caída anual abarata las cuotas de las hipotecas variables que se revisen anualmente (la mayoría de las constituidas en España), proporcionando un nuevo alivio a los hipotecados, aunque menor que en meses precedentes.

Para un hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años con interés del 1 % sobre el euríbor, el ahorro será de unos 150 al año y para uno con las mismas condiciones, pero de 300.000 euros, el ahorro podría ser de 25 euros mensuales o de unos 300 euros al año.

Sin embargo, aquellas hipotecas que se revisen semestralmente, que son menos frecuentes, volverán a incrementar sus cuotas por tercer mes consecutivo, dado que en junio la tasa media era más baja que ahora, del 2,081 %.

El euríbor comenzó 2025 con una tasa media del 2,525 %, la mayor del año. En febrero bajó al 2,407 %; en marzo, al 2,398 %; en abril, al 2,143 %, y en mayo y en junio (repitió tasa), al 2,081 %.

En julio cayó al 2,079 %, su mínimo anual, y tras ello, en agosto subió al 2,114 %; en septiembre, al 2,172 %; en octubre, al 2,187 %, y en noviembre al 2,217 %.

Los analistas prevén que el euríbor tienda a estabilizarse en 2026 entre el 2,25 % y el 2,50 %, y que se mantenga en los niveles actuales durante los primeros meses del año, lo que provocaría subidas en las hipotecas variables con revisión anual de cara a la próxima primavera. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

DIA cierra 2025 con 94 nuevas aperturas en España y aumenta dos décimas su cuota al 5,2 %

Infobae

Los casos de gripe siguen descendiendo, pero la presión en los hospitales continúa

Infobae

Un cayuco con 180 personas llega a El Hierro después de nueve días en el mar

Infobae

Prisión para un joven por violar, golpear y retener a una mujer en una vivienda en Palma

Infobae

La madre del joven que mató a su padre en Fuenmayor estuvo en el sistema VioGén hasta 2012

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo envía a la jueza

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La ley de vivienda y urbanismo entra en vigor en Cataluña para regular el alquiler, limitar su precio y frenar la especulación

La presidenta del BCE, Lagarde, cobra 726.000 € al año, el triple que Powell, su homólogo de la Fed al que Trump quiere defenestrar

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 enero

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”