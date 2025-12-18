Economía

El BCE cumple el guion y mantiene el precio del dinero en el 2% tras estabilizar la inflación cerca de su objetivo

El guardián del euro fía los futuros movimientos de los tipos de interés al comportamiento de los precios

Christine Lagarde, presidenta del Banco
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE). REUTERS/Heiko Becker

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha cumplido las expectativas de los mercados y ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés, por lo que la tasa de depósito seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo en el 2,40%.

El eurobanco sitúa por quinto mes consecutivo el precio del dinero en el 2%, después de que el pasado mes de junio decidiera bajarlo a ese nivel. Con esta decisión se guardaría una bala con la que actuar solo si el escenario se complica. Debido a que “las perspectivas económicas están rodeadas tanto de amenazas, que podrían requerir una relajación monetaria, como de riesgos, que podrían hacer necesario un cierto endurecimiento, y, mientras se mantenga una constelación de riesgos tan amplia, el BCE no va a hipercalibrar la política monetaria al son de pequeñas variaciones en los datos”, argumenta Adrià Morrón Salmerón, lead economist en el Departamento de Economías y Mercados Internacionales de CaixaBank.

Según ha comunicado este jueves el supervisor, “el Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE. Su evaluación actualizada sigue confirmando que la inflación debería estabilizarse en el objetivo del 2% a medio plazo”. La tasa de inflación de la eurozona se situó en noviembre en el 2,1% interanual, igual que el mes anterior, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el incremento fue del 2,4%, una décima menos.

Al descontar el impacto de la energía, la tasa de inflación se mantuvo estable por segundo mes seguido en el 2,4%, aunque, de excluirse además el coste de los víveres, alcohol y tabaco, la subyacente se moderó una décima, al 2,4% también. Entre los países de la UE, los mayores aumentos correspondieron a Rumanía (8,6%), Estonia (4,7%) y Croacia (4,3%). Por contra, las menores subidas se observaron en Chipre (0,1%), Francia (0,8%) e Italia (1,1%). En el caso de España, la inflación permaneció en el 3,2%.

El BCE ha insistido en que cuenta con la “determinación” de estabilizar la inflación en el objetivo del 2% a medio plazo, para lo que se aplicará un enfoque dependiente de los datos a la hora de fijar los tipos reunión a reunión. De ser necesario, se haría uso del Instrumento para la Protección de la Transmisión.

Las futuras decisiones se basarán en la valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. El organismo ha descartado comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

En cuanto a los programas de compra de activos (APP) y el de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), el BCE ha indicado que el tamaño de las carteras siguen reduciéndose a un ritmo “mesurado y predecible” al haberse dejado de reinvertir el principal de los valores que van venciendo.

