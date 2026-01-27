Otra jornada de lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo en España: la borrasca Joseph obliga a activar avisos en buena parte del país

Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). (Álvaro Ballesteros/Europa Press)

El mal tiempo no termina de irse de España. Tras el paso de las borrascas Harry e Ingrid, el país se enfrenta a los efectos de Joseph, que volverá a dejar un importante temporal marítimo en Galicia y en el Cantábrico, además de lluvias y nevadas.

El paso de un tren de borrascas atlánticas dejará, una vez más, una semana muy lluviosa en buena parte del territorio peninsular. Según ha alertado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las zonas que se verán más afectadas serán el oeste y el sur, “donde los acumulados pueden ser muy importantes y provocar inundaciones y crecidas”, ha señalado su portavoz, Rubén del Campo.

Este martes, al igual que ha ocurrido en días anteriores, el mapa se ha llenado de avisos por lluvias, nevadas, fenómenos costeros y vientos, entre otros. Aunque ya en ninguna comunidad autónoma se ha llegado a activar el nivel rojo, al menos a esta hora de la mañana, la alerta sigue siendo elevado en algunos puntos, especialmente por las fuertes precipitaciones y el temporal marítimo.

Ramas caídas en la carretera LU-231 en Palas de Rei, Lugo, en la madrugada de este martes. La borrasca Joseph dejará un fuerte temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico, con olas que podrán superar los 6 metros, además de fuertes vientos en otro día lluvioso. (Eliseo Trigo/EFE)

Alertas amarillas y naranjas por la borrasca Joseph

“El martes, nuevos frentes y vientos muy húmedos darán lugar a otra jornada lluviosa en toda la península y Baleares, aunque las precipitaciones serán menos probables e intensas en el área mediterránea y el archipiélago balear”, explicaba ayer Rubén del Campo. Así, las más abundantes se registrarán en Galicia, el oeste y el sur de Castilla y León, el oeste de Castilla-La Mancha y en buena parte de Andalucía.

Estas, además, “podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de tormenta e incluso granizo pequeño en la comunidad andaluza y en zonas costeras del norte peninsular”. De esta manera, casi todas las provincias de Andalucía (Cádiz, en naranja; Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla) y Galicia (Lugo, Ourense y Pontevedra) están este martes en alerta por las lluvias, a las que se suman otras zonas como Ávila (riesgo importante), Salamanca, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Badajoz y Cáceres (riesgo importante).

Alerta Roja en la costa de Pontevedra por oleaje y problemas costeros. (Salvador Sas/EFE)

Con respecto a la cota de nieve, la Aemet ha explicado que, aunque en un inicio se va a situar por encima de los 2.000 metros, va a bajar hasta unos 500-800 metros en el noroeste y 800-1.200 en el resto de la península por la llegada de una masa de aire más frío. “Las temperaturas, por lo tanto, bajarán, aunque las heladas quedarán acotadas a las montañas y se rondarán los veinte grados en puntos del levante y de Baleares”.

Cinco provincias se encuentran este martes en alerta por las nevadas: León, Palencia, Zamora, Lugo y Ourense. A estas se suman los avisos por deshielos en Ávila y Segovia, y por riesgo de aludes en Huesca, Lleida y Navarra.

Las intensas lluvias y el temporal de mar de los últimos días provocan inundaciones en Llança (Girona)

La Aemet ha alertado de que se deberá prestar especial atención al viento, puesto que “va a soplar con rachas muy fuertes en prácticamente toda la península y Baleares”. Por ello, se podrían producir caídas de ramas y árboles, así como de objetos situados en zonas elevadas. Más de una veintena de provincias se encuentran durante esta jornada en alerta por esta situación, distribuidas entre las comunidades de Andalucía, Aragón, islas Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta.

Además, el temporal marítimo volverá a ser un claro protagonista, especialmente en Andalucía, el Cantábrico, Galicia y el Mediterráneo, tanto en la zona peninsular como balear. Por ello, la Aemet ha activado alertas en gran parte de la costa española, con nivel naranja en Almería, Cádiz, A Coruña, Pontevedra y Murcia.