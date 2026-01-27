La borrasca Joseph obliga a suspender las clases en Extremadura y 77 municipios de Andalucía

Viandantes afectados por el viento y la lluvia en Sevilla este martes 27 de enero (EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS)

Las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía han tomado la decisión de suspender la actividad lectiva presencial en numerosos municipios este miércoles debido a la influencia de dos borrascas consecutivas y a la activación de alertas meteorológicas por lluvias intensas, viento y nieve.

En Extremadura, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta ha anunciado la suspensión de las clases durante el turno de mañana en todos los centros educativos de la región ante la previsión de lluvias abundantes, nevadas y fuertes rachas de viento.

El Ejecutivo autonómico emitió avisos de nivel amarillo y naranja por precipitaciones que podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, acumulaciones totales de hasta 200 litros y rachas de viento superiores a 90 kilómetros por hora.

También hay avisos por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres, donde podrían acumularse hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas en cotas superiores a los 600 metros. Autoridades educativas señalaron que resulta imposible delimitar con precisión las zonas más afectadas y garantizar la seguridad en los desplazamientos.

Avisos 28 de enero Extremadura: nevadas, vientos y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja. (AEMET)

La decisión sobre la reanudación de las clases durante la tarde dependerá de la evolución del tiempo, según la Junta, que comunicó la medida a equipos directivos y familias a través de la plataforma Rayuela, con la finalidad de salvaguardar la integridad del alumnado.

Andalucía sufre los efectos de dos borrascas consecutivas

En Andalucía, la Junta decretó la suspensión de la actividad lectiva presencial en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz por los efectos de la borrasca Joseph y la llegada de Katrin. Esta decisión, adoptada por el Comité Asesor del Plan de Emergencias y comunicada por el consejero Antonio Sanz, afecta a centros en 36 localidades del Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), 26 en la comarca de Ronda (Málaga) y 15 en Grazalema (Cádiz).

La Junta recomendó evitar actividades educativas y deportivas en espacios abiertos en el resto de Andalucía. El aviso rojo de máximo riesgo estará activo este miércoles en el Valle del Almanzora y Los Vélez, con rachas de viento previstas de hasta 130 km/h. Toda la comunidad permanecerá en nivel naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros, mientras Cádiz y Málaga mantienen la alerta naranja por lluvias intensas.

Avisos Andalucía 28 enero: lluvias, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: rojo. (AEMET)

Entre las localidades afectadas figuran Albánchez, Albox, Alcóntar, Oria, Vélez-Blanco y Zurgena en Almería; Algatocín, Ronda, Montejaque y Serrato en Málaga; y Grazalema, Benaocaz, Zahara de la Sierra y Ubrique en Cádiz. Además, la Junta recomendó evitar actividades educativas y deportivas en espacios abiertos en el resto de Andalucía.

Las condiciones meteorológicas han provocado ya numerosas incidencias, incluida una víctima mortal en Torremolinos, Málaga, por la caída de una palmera. En la comarca del Campo de Gibraltar, el río Guadarranque aumentó su caudal por las lluvias y desembalses, obligando al desalojo preventivo de viviendas próximas a la ribera y al mantenimiento de dispositivos de emergencia.

Recomendaciones y medidas preventivas

La administración andaluza instó a los ayuntamientos a cerrar parques y evitar actividades al aire libre, señalando la importancia de extremar la precaución ante el empeoramiento previsto del tiempo. “La conjunción del viento, los fenómenos costeros y el agua es un cóctel que merece preocupación, alerta y prevención”, manifestó Antonio Sanz, según Europa Press.

Las intensas lluvias y el temporal de mar de los últimos días provocan inundaciones en Llança (Girona)

Entre las recomendaciones emitidas por la Junta figuran evitar desplazamientos salvo necesidad, no cruzar cauces o arroyos y extremar la vigilancia en zonas con estructuras metálicas o cornisas. Sanz remarcó que “la autoprotección es el mejor mecanismo de defensa”.