Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de las carreteras y vías secundarias afectadas este jueves por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

Estado del tráfico este jueves 29 de enero. (Captura de la DGT)

La borrasca Kristin ha dejado centenares de incidencias en todo el país. Su llegada este miércoles a la península Ibérica dejó una jornada muy adversa, con cortes en carreteras, caídas de árboles y otros objetos, anegaciones y la necesidad de suspender la actividad lectiva en múltiples centros educativos de Extremadura y Andalucía.

Aunque se espera que este jueves mejore en parte el tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que las precipitaciones generalizadas continuarán afectando a buena parte del área peninsular y balear. Además, estas pueden ir acompañadas de forma local de tormenta y granizo, destacando las fuertes rachas de viento que pueden llegar a ser huracanadas y las nevadas, que ya se espera que se produzcan en cotas más altas.

La Guardia Civil auxilia a un vehículo que había quedado inmovilizado por la nieve en la M-607 (Guardia Civil)

A esta hora, el temporal de nieve y lluvia de la borrasca Kristin mantiene 136 carreteras afectadas, de las cuales 58 de ellas se encuentran cerradas totalmente a la circulación y en 28 se requiere el uso obligatorio de cadenas o hay restricciones severas. La situación puede seguirse en tiempo real en el mapa de tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Nieve y agua en las carreteras por la borrasca Kristin

En la red principal, la nieve y el hielo condicionan el tránsito con precaución bajo nivel verde en la A-66 en Zamora, en el entorno de El Soto. Por tanto, se permite la circulación, aunque se mantiene la prohibición expresa de adelantamiento para camiones y vehículos pesados.

Permanecen totalmente cerradas por acumulación de hielo y nieve la AL-5405 en Las Tres Villas (Almería); la TE-68 en Guadalaviar (Guadalajara); la ZP-5404 en Tarazona (Zaragoza); la AV-901 en Burgohondo (Ávila); la LN-8 en El Quempu (Asturias); la ZA-103 en San Martín de Castañeda (Zamora); la LE-126 en La Baña, la LE-321 en Redipuertas y la LE-473 en Caldas de Luna (León); la DSA-191 en Candelario (Salamanca); la CV-169 en Benafigos (Castellón); la CC-137 en El Gasco, la CC-224 en Hervás, la CC-241 y CC-242 en Piornal y la CC-437 en Pico Villuercas (Cáceres); la OU-122 en Lardeira (Ourense), y las NA-2011 en Pikatua y NA-2012 en Irati (Navarra).

Varios vehículos circulan con la nieve por la M-607, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). (Marta Fernández/Europa Press)

Respecto al uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno, esta medida se aplica a 24 carreteras en nivel rojo por nieve: AL-3102 y AL-5407 en Bacares, así como la AL-4404 en Aulago (Almería); la TE-V-8101 en Castellote y la A-2705 en La Virgen de la Vega (Teruel); la A-2617 en Certer (Huesca); la BU-571 en Río de la Sía (Burgos); la AS-14 en Illas, AS-15 en Trabáu, la AS-117 en Tarna, la AS-213 en Leitariegos, la AS-348 en Centenales y la AS-364 en Cabral (Asturias).

También en la LE-231 en Almanza, la LE-234 en Prioro, la LE-233 en Besande, la LE-460 en Ponjos, la LE-451 en Riello y la CL-626 en Caboalles de Arriba (León); la SA-203 en Peña de Francia (Salamanca); la BV-4031 en Castellar de n’Hug (Barcelona); la CV-123 en Olocau de Rey (Castellón); la NA-137 en Izaba y la NA-2000 en Izaba (Navarra), y las LR-232 en Ortigosa de Cameros y LR-333 en Viniegra de Arriba (La Rioja).

Las intensas precipitaciones han provocado el cierre total por inundación de 37 carreteras secundarias, siendo la provincia de Cádiz la más castigada con 19 vías en nivel negro que incluyen la A-2101 (km 0 al 1), A-2202 (km 8), CA-3101 (km 0 al 5), CA-3102 (km 0 al 2), CA-3105 (km 0 al 1), CA-3113 (km 5 al 17), CA-4102 (km 2 al 3), CA-4107 (km 0 al 7), CA-5101 (km 2 al 12), CA-6101 (km 0 al 8), CA-6105 (km 0 al 15), CA-6200 (km 7), CA-8200 (km 6 al 8), CA-8201 (km 0), CA-9101 (km 0), CA-9120 (km 8), CA-9200 (km 0), CA-9208 (km 2) y CA-9209 (km 0 al 4).

Carreteras afectadas por nieve en Guadalajara. (Rafael Martín Solano/Europa Press)

A estas se suman la CA-8100 (km 0 al 4) en el límite con Sevilla, la A-2102 entre Secadero y San Enrique (km 1 al 4) y bloqueos en Córdoba en la A-309 (km 33 y 34) y los puentes de la CO-4205 (km 0 al 12) y CO-4207 (km 4 al 6).

El agua también mantiene cortadas carreteras en Granada la A-336 (km 23), GR-3401 (km 7) y GR-4402 (km 2); en Jaén la A-312 (km 0), A-6100 (km 9) y JV-6022 (km 0 al 10); en Málaga la MA-8302 (km 0 al 10); en Sevilla la A-361 (km 22 al 24) y SE-4104 (km 4 al 0); en León la LE-5703 (km 0 al 3) y LE-5705 (km 1 al 2); en Cáceres la CC-146 (km 3 al 3); y en Ourense la OU-1107 (km 2 al 4), mientras que en Badajoz la inundación sitúa en nivel rojo la BA-074 (km 3).

*Con información de EFE