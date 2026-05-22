El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 23 de mayo

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España se actualiza constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en España para este sábado 23 de mayo, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 23 de mayo

Precio promedio: 36.82 euros por megavatio hora

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Precio más alto: 103.48 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -2.33 euros por megavatio hora

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La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este sábado 23 de mayo, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 103.48 euros por megavatio hora.

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De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.44 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 61.06 euros por megavatio hora.

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De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 46.88 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 50.0 euros por megavatio hora.

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De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 45.67 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 50.22 euros por megavatio hora.

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De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 46.28 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 11.3 euros por megavatio hora.

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De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.25 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.83 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.33 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.04 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -0.95 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.17 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 4.99 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 48.17 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 74.33 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 99.55 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 98.84 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 74.85 euros por megavatio hora.