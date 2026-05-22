España

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 23 de mayo

El contexto económico mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Guardar
Google icon
El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España se actualiza constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en España para este sábado 23 de mayo, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

PUBLICIDAD

Precio de la energía eléctrica

Día: 23 de mayo

Precio promedio: 36.82 euros por megavatio hora

PUBLICIDAD

Precio más alto: 103.48 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -2.33 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este sábado 23 de mayo, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 103.48 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.44 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 61.06 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 46.88 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 50.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 45.67 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 50.22 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 46.28 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 11.3 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.25 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.83 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.33 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.04 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -0.95 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.17 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 4.99 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 48.17 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 74.33 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 99.55 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 98.84 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 74.85 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los médicos darán tregua en verano y acabarán sus huelgas en junio

El Comité de Huelga celebra el seguimiento de la última convocatoria contra el borrador del Estatuto Marco

Los médicos darán tregua en verano y acabarán sus huelgas en junio

Bruselas se desmarca del rescate de Plus Ultra: España no necesitó la aprobación europea porque el pago no superó los 250 millones

La Comisión Europea aclaró que el apoyo a la aerolínea llegó a través de un fondo de recapitalización que sí fue validado por los servicios comunitarios

Bruselas se desmarca del rescate de Plus Ultra: España no necesitó la aprobación europea porque el pago no superó los 250 millones

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 22 mayo

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 22 mayo

Un incendio obliga a desalojar la segunda planta del hospital de Torrevieja por un incendio: hay un herido y varios afectados por el humo

El incendio ha dejado por ahora una persona herida por quemaduras y a otras afectadas por inhalación de humo

Un incendio obliga a desalojar la segunda planta del hospital de Torrevieja por un incendio: hay un herido y varios afectados por el humo

Un peregrino británico muere tras caer a un río en Navarra: habría intentado cruzarlo por un puente improvisado

Un vecino de Puente la Reina encontró el cadáver a primera hora de la mañana y alertó a los servicios de emergencia

Un peregrino británico muere tras caer a un río en Navarra: habría intentado cruzarlo por un puente improvisado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas se desmarca del rescate de Plus Ultra: España no necesitó la aprobación europea porque el pago no superó los 250 millones

Bruselas se desmarca del rescate de Plus Ultra: España no necesitó la aprobación europea porque el pago no superó los 250 millones

Un incendio obliga a desalojar la segunda planta del hospital de Torrevieja por un incendio: hay un herido y varios afectados por el humo

Ábalos asegura que advirtió a Pedro Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y responsabiliza a Zapatero de la decisión

Una cuenta compartida por Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

Una mujer española consigue que la Justicia reconozca su divorcio dictado en Florida a pesar de la incomparecencia de su exmarido

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

Riquelme se queda sin el apoyo de la banca española y tendrá que buscar financiación fuera para sostener el aval de su candidatura para presidir el Real Madrid

Riquelme se queda sin el apoyo de la banca española y tendrá que buscar financiación fuera para sostener el aval de su candidatura para presidir el Real Madrid

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro