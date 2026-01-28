Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que cumple 300 programas en la silla de ‘Pasapalabra’: la mujer más longeva en el concurso

Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra' (ATRESMEDIA).

Rosa Rodríguez ha marcado un antes y un después en la historia de Pasapalabra. Este martes 27 de enero, la concursante gallega celebró un logro sin precedentes para una mujer en el programa: alcanzar los 300 programas disputados. La cifra, que corona una trayectoria impecable, llegó tras superar nuevamente La Silla Azul, la prueba que determina si un participante puede seguir en el concurso tras una derrota en El Rosco.

Desde su debut el 19 de noviembre de 2024, Rosa ha demostrado constancia y una enorme capacidad para enfrentarse a los desafíos del formato, consolidándose como la competidora femenina más longeva del formato Pasapalabra. Hasta ahora, solo Manu Pascual y Orestes Barbero han superado su récord de permanencia, con 430 y 360 programas respectivamente, pero Rosa se ha ganado un lugar destacado en la historia del espacio gracias a su constancia, simpatía y rendimiento.

La argentina de 32 nació en Quilmes, a unos 19 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. No obstante, ha desarrollado casi toda su vida en nuestro país, tras mudarse a los siete años a La Coruña. “Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, decidieron sacrificar todo, dejar atrás su familia, su país, con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que, gracias a ellos, tenemos“, explicó en su primer día en el programa.

Profesora de Inglés y de Lengua Castellana, la lectura no es solo su gran pasión; y es que, aunque ha realizado un parón en su carrera profesional por el formato de Atresmedia, la enseñanza es otra de las labores que más le emocionan: “Como profesora, una de las cosas que más me gusta experimentar es cuando se crea ese ambiente de complicidad y compañerismo entre todos los estudiantes".

Durante la emisión de este martes, el presentador Roberto Leal rindió homenaje a la también gallega con palabras cargadas de reconocimiento: “Merecidísimo y enhorabuena, porque esto es... el día de mañana, en tu currículum pondrá que, como mínimo, estuviste en Pasapalabra 300 programas”. Añadió además que el duelo que protagoniza con Manu es “el duelo más longevo, el más disputado, el más... y ahora Rosa, la que más”. La emoción fue compartida por todos en plató, quienes celebraron el hito con aplausos y felicitaciones.

Rosa, visiblemente emocionada, confesó lo que significa para ella esta cifra histórica: “Se me acaban las palabras para explicar lo que me hace sentir este programa, lo que siento estando aquí. Todo lo que disfruto aquí es un sueño”. La concursante también aprovechó para agradecer al equipo que trabaja detrás de cámaras, desde maquillaje y peluquería hasta el personal de sonido y producción, reconociendo que su alegría al grabar no solo depende del atril o del plató, sino de todo el equipo que hace posible el programa: “Es una maravilla lo que hay en este equipo”, señaló.

En lo que respecta a lo económico, Rosa acumula hasta el momento 165.000 euros, con la posibilidad de convertirse en la próxima ganadora del millonario bote que asciende a 2.674 mil de euros. Su principal rival en la lucha por el premio es Manu Pascual, quien ostenta el récord de permanencia en el concurso con 430 entregas y ha estado muy cerca de llevarse el bote en varias ocasiones. La tensión crece, ya que Antena 3 aún no ha confirmado la fecha exacta en la que uno de los dos logrará superar El Rosco final.

Manu y Rosa en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

¿Quién se llevará el bote?

Desde sus primeros programas, Rosa mostró determinación y talento. Su debut tras superar La Silla Azul estuvo marcado por la ilusión y los nervios: “Estoy muy nerviosa, pero toca disfrutar. Es complicado luchar contra Manu, pero por encima de todo, lo voy a disfrutar”, declaró en aquel entonces. Hoy, 300 programas después, la gallega sigue demostrando que su constancia y serenidad la han convertido en una de las grandes protagonistas de la etapa actual del concurso.

Su recorrido también destaca por la manera en que ha enfrentado los desafíos de El Rosco, la prueba final que define el destino del bote. A lo largo de este tiempo, Rosa ha sabido equilibrar concentración y buen humor, afrontando con gracia los errores ocasionales —que ella llama sus “rosadas”— sin perder la compostura y siempre con el objetivo de completar las 25 palabras correctamente. Su duelo con Manuel es uno de los favoritos de los fans del programa y, además, hace unos días Antena 3 anunció que uno de ellos ya ha conseguido llevarse a casa el bote. Aún se desconoce la fecha del gran día, pero Rosa podría sumar a su cartera más de 2 millones de euros.