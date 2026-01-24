Quién es Manu Pascual, el joven que aspira a ganar el mayor bote de ‘Pasapalabra’: de su formación profesional a su gran sueño

Manu Pascual, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

Manu Pascual, de 29 años, se convirtió el pasado mes de octubre en el concursante más longevo de la historia de Pasapalabra, el exitoso concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal. Desde el 18 de mayo de 2024, el madrileño ocupa de manera ininterrumpida la emblemática silla azul, superando así la histórica cifra de 360 programas que alcanzó en su día Orestes Barbero. Un hito que lo ha consolidado como una auténtica referencia del formato y como uno de los rostros más reconocibles de la franja vespertina de la televisión española.

Cada tarde, Manu roza el ansiado triunfo en la cadena de Atresmedia, convirtiéndose en un habitual del concurso y en una figura cercana para las familias que siguen fielmente el programa. Su constancia, serenidad y conocimiento le han permitido mantenerse durante meses en una competición de altísimo nivel, en la que la tensión está presente a diario. Ahora, además, la expectación es máxima tras el anuncio de Antena 3 de que el histórico bote de Pasapalabra ya tiene dueño, una información que la cadena ha comunicado a través de sus redes sociales.

Se trata de un bote que ha mantenido en vilo a los espectadores durante meses y cuyo importe supera los 2,7 millones de euros, una cifra que se ha convertido en uno de los grandes reclamos del concurso. Cada tarde, Manu se enfrenta por ese premio a Rosa Rodríguez, su contrincante del equipo naranja. A pesar de la evidente rivalidad que implica la lucha por una cantidad tan elevada, ambos concursantes mantienen una relación cordial y profesional frente a las cámaras, protagonizando duelos muy equilibrados y cargados de emoción.

Manu Pascual más allá de ‘Pasapalabra’

Pese a llevar casi dos años en antena, son pocos los detalles que se conocen sobre la vida personal de Manu Pascual. El joven llegó al concurso desde Collado de Villalba, en plena Sierra de Guadarrama, aunque en más de una ocasión ha confesado que su verdadero refugio emocional se encuentra en Ávila. Más allá de los focos televisivos, Manu es graduado en Psicología, una disciplina a la que desea dedicarse plenamente una vez concluya su etapa en Pasapalabra.

Cuando comenzó su andadura junto a Roberto Leal, Pascual se encontraba cursando un curso de Terapia Psicoanalítica, formación que tuvo que aparcar temporalmente debido a su compromiso con el concurso. No obstante, tal y como explicó en una entrevista concedida al propio programa, no contempla abandonar su preparación académica. La Psicología es, para él, su “verdadera vocación”. “Lo tengo aparcado, pero siempre presente. Volveré, me encanta”, comentó en su momento, dejando clara su intención de retomar su camino profesional en cuanto le sea posible.

Aunque su mayor objetivo inmediato es convertirse en el flamante ganador del histórico bote, Manu sueña con abrir su propia consulta de terapia, un proyecto que podría materializarse si logra hacerse con el premio millonario. En el terreno sentimental, se sabe que el joven mantiene una relación sentimental estable. Él mismo lo desveló al hablar de sus planes de futuro si ganara el bote: “Ese dinero iría para ayudar a mi familia, para intentar formar una vida con mi pareja, tener nuestra casa, nuestro espacio...”, manifestó. Una declaración que evidencia su deseo de construir un proyecto de vida compartido.

Manu también ha compartido en distintas ocasiones pequeñas pinceladas de su vida privada. Al inicio de su participación en el concurso, explicó que su pasión por aprender y por sentarse cada tarde en la silla azul se la debe, en gran parte, a su abuela Sandra, de 97 años. Ella fue la gran impulsora de esta aventura televisiva que comenzó en 2024. Antes de convertirse en concursante, abuela y nieto veían juntos el programa cada tarde. Para Sandra, Pasapalabra es un imprescindible en su rutina diaria, y ahora disfruta del privilegio de ver a su nieto hacer historia desde casa. El concursante madrileño también ha destacado en varias ocasiones el fuerte vínculo que mantiene con su familia, a la que considera fundamental tanto en su formación académica como personal.

Por el momento, se desconoce la fecha exacta en la que se emitirá el programa especial en el que se resolverá el bote. Lo que sí es seguro es que, gane o no el premio millonario, Manu Pascual ya ha acumulado más de 200.000 euros durante su paso por el concurso, una cantidad que aumenta en 1.200 euros diarios. La pregunta ahora es inevitable: ¿será él quien haga historia llevándose el próximo bote de Pasapalabra?