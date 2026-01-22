Cuándo se dará el bote de ‘Pasapalabra’, el más alto de su historia: 2,7 millones de euros que ya tienen dueño, Manu o Rosa

Manu y Rosa en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

La expectación en torno al desenlace del bote de Pasapalabra ha alcanzado su punto álgido después de que Antena 3 haya confirmado, a través de una promoción, que el mayor premio en la historia del programa ya tiene propietario. El formato presentado por Roberto Leal, que acostumbra a liderar su franja horaria con cuotas de pantalla superiores al 19%, ha adelantado que, tras un periodo cargado de tensión y récords, uno de sus dos concursantes, Manu o Rosa, ha conquistado el preciado rosco.

Antena 3 ha mantenido la fecha exacta de la emisión bajo estricta confidencialidad, generando así un clima de suspense entre los miles de espectadores que día a día siguen el espacio de Atresmedia. No obstante, según recoge la pieza promocional, el especial se difundirá “muy pronto”, alimentando las especulaciones sobre cuándo podrán presenciar los seguidores del concurso la entrega de este hito televisivo.

De acuerdo con la estrategia utilizada en ocasiones previas, como la coronación de Óscar Díaz a mediados de mayo de 2024, el plazo habitual que transcurre desde el anuncio hasta la emisión suele situarse entre una semana y 15 días, por lo que sería cercano, pero no inminente. Por tanto, se prevé que en los próximos días la cadena continúe lanzando nuevas pistas y contenidos promocionales revelando detalles adicionales sobre el momento exacto en que uno de los concursantes logre completar el rosco.

Entrevista a Roberto Leal

Dos concursantes históricos en ‘Pasapalabra’

A lo largo de los últimos meses, tanto Manu como Rosa han pulverizado varias de las marcas históricas del concurso. Manu, que debutó en Pasapalabra el 16 de mayo de 2024, ha celebrado recientemente su participación número 400, afianzándose como el concursante con mayor permanencia de la historia del programa y el único que ha conseguido superar esa cifra.

Por su parte, Rosa, natural de A Coruña, suma cerca de 300 episodios y se sitúa en la élite del ranking de veteranía del formato: ha sido la única mujer en alcanzar el centenar y el bicentenario de programas, y todo apunta a que podría firmar también su entrega tricentenaria si no se produce antes la entrega del bote.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

El mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’

El valor del premio, que está próximo a los 2,7 millones de euros, supone un atractivo sin precedentes para los participantes y el público. El ganador o ganadora sucederá a Rafa Castaño, quien ostentaba hasta ahora el título de último gran triunfador.

Además, es tradición que el vencedor del bote sea invitado a otros formatos de la cadena, como El Hormiguero, para contar su experiencia. Por este motivo, muchos espectadores permanecen atentos a los anuncios nocturnos de Pablo Motos, quien en el pasado ha adelantado la visita de personajes misteriosos que después han resultado ser los flamantes ganadores de Pasapalabra.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

De momento, el enigma sobre quién de los dos, Manu o Rosa, logrará hacerse con el mayor bote de la historia de Pasapalabra permanece intacto. La cadena, que ya ha confirmado oficialmente que el premio cuenta con dueño o dueña, mantiene guardada como oro en paño la grabación del episodio.