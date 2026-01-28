España

PepsiCo inicia la tramitación de un ERE en todas sus delegaciones de ventas en España

UGT y CCOO han rechazado la medida por considerarla “injustificada y desproporcionada”

Botellas de Pepsi expuestas en
Botellas de Pepsi expuestas en un estante de un supermercado (Dado Ruvic / Reuters)

PepsiCo ha iniciado la tramitación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a la totalidad de sus delegaciones de ventas en España, en el marco de la transformación de su canal comercial hacia un modelo de distribución indirecta a través de distribuidores. La compañía ha confirmado el inicio del procedimiento, mientras que UGT y CCOO han rechazado la medida por considerarla “injustificada y desproporcionada”.

El ajuste se aplicará a los centros de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Polinyà (Barcelona), la Zona Franca de Barcelona, Valencia, Alicante, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Baleares) y Málaga, lo que supone el impacto directo sobre la red comercial que la multinacional mantiene actualmente operativa en el territorio.

Un proceso de reestructuración progresivo

Los sindicatos han explicado que este ERE se presenta como continuidad de procesos previos de reorganización interna y se fundamenta en “causas técnicas y organizativas” derivadas del cambio en el modelo de distribución, que sustituye la venta directa por un sistema indirecto a través de operadores externos. Según las organizaciones sindicales, la medida no da una respuesta real a los problemas de rentabilidad alegados por la empresa.

UGT y CCOO han anunciado que centrarán sus esfuerzos en reducir el impacto social del ajuste, buscando alternativas no extintivas como recolocaciones internas y salidas voluntarias, así como en garantizar las máximas indemnizaciones posibles para las personas afectadas.

Telefónica comunica a los sindicatos su intención de activar un ERE en siete de sus principales filiales

Desde la empresa han señalado que PepsiCo está inmersa en un proceso estructural de transformación de su canal de distribución en España, con el objetivo de completar el paso a un modelo indirecto. La compañía sostiene que este cambio se realizará “de forma progresiva y responsable” y que la negociación con los sindicatos tendrá como objetivo alcanzar acuerdos que tengan en cuenta tanto a las personas como a las necesidades del negocio.

Fuentes de la multinacional han subrayado que con este ERE se da por finalizada la reconfiguración de su sistema de distribución en el mercado español, cerrando así una etapa del modelo comercial basado en la venta directa.

Contexto empresarial y sectorial

PepsiCo cuenta en España con fábricas, centros logísticos y una red comercial propia repartida por distintas comunidades autónomas, y ocupa una posición relevante dentro del sector de la alimentación y las bebidas. La compañía opera en el país a través de varias sociedades del grupo y forma parte de un mercado que atraviesa un proceso de transformación en la forma de vender y distribuir los productos.

Este cambio no es exclusivo de PepsiCo. En los últimos años, muchas grandes empresas del gran consumo han empezado a abandonar la distribución directa y a externalizar la logística y las ventas a operadores externos, reduciendo sus estructuras propias. La transición hacia modelos de distribución indirecta se ha acelerado como parte de estrategias de reorganización interna y reducción de costes, con impacto directo en el empleo y en los modelos tradicionales de venta.

Inicio del proceso de negociación

Tras la comunicación formal del inicio del ERE, se abre ahora el procedimiento legal de negociación, que incluye la constitución de la mesa negociadora y un periodo de consultas conforme a los plazos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Durante esta fase deberán definirse las condiciones concretas del ajuste, así como las posibles medidas alternativas a los despidos.

