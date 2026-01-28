Jorge Azcón, el candidato del PP en Aragón cocinero de paellas y amante del esquí en Formigal que defendió a Casado en la ‘guerra’ contra Ayuso

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a las elecciones del 8 de febrero, Jorge Azcón. (Gobierno de Aragón)

Jorge Azcón Navarro (53 años) es el candidato del PP a las elecciones aragonesas del 8 de febrero. Nació en Zaragoza en 1973 y se convirtió en el menor de una familia de cinco hermanos. Se crió en una casa que sus padres tienen en el centro de Zaragoza, muy cerca de la calle San Miguel, en el Coso. Sin embargo, estudió en las afueras. Fue a dos colegios. A uno concertado y religioso, Teresianas del Pilar, y al Juan de Lanuza, un centro privado que Forbes incluye en su lista de los 100 mejores colegios privados de España y es el mejor considerado de Aragón.

Pasó a la educación pública en su etapa de estudios superiores, en la Universidad de Zaragoza. Se decantó por el Derecho y después cursó un máster en Urbanismo. Pero lo suyo no fue ejercer de agobado. Ya desde joven apuntó maneras en la política. Y enseguida demostró que era un hombre de partido. Con tan solo 20 años se afilió al Partido Popular y ahí sigue. Solo un revés en 2007 le hizo alejarse un poco.

Entrevista con Jorge Azcón, presidente del gobierno de Aragón. (Alejandro Higuera López / Infobae)

Pero primero sigamos con sus inicios en la vida pública: comenzó en 1994, con su ingreso en Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP. Y de ahí fue escalando con rapidez. Con gran capacidad de liderazgo, ocupó la presidencia provincial entre 1996 y 2000 y la regional hasta 2005. Y cuando cumplió los 26 años se convirtió en concejal, en concreto, en concejal delegado de Juventud y Régimen Interior en el Ayuntamiento de Zaragoza. Allí estuvo entre 2000 y 2003. Después, hasta 2007, fue concejal y portavoz adjunto en la oposición.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la sesiión plenaria de las Cortes autonómicas. (DGA/Europa Press)

Cuatro años en la empresa privada

En aquel año, el candidato a la alcaldía de Zaragoza por el Partido Popular era Domingo Buesa, quien decidió hacer una limpia y, entre otros, eliminó a Azcón de las listas. Fue en ese momento cuando el municipalista se vio fuera de su ayuntamiento y se buscó la vida. Durante cuatro años estuvo en la empresa privada. Pero no en cualquier puesto. Trabajó como director territorial en Aragón de MRA, una empresa promotora de viviendas de protección oficial. Y después volvió.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, detalla sus principales políticas para abordar la falta de médicos en las zonas rurales y el creciente problema del acceso a la vivienda.

Llegó a acumular 18 años de experiencia como concejal, alternando periodos en el gobierno y la oposición. Entre 2011 y 2015 ocupó la portavocía de Economía y Hacienda en la oposición, y entre 2016 y 2019 fue portavoz del Grupo Municipal Popular. En 2019, accedió a la alcaldía de la ciudad, cargo que desempeñó hasta 2023. Durante su trayectoria municipal, Azcón participó como miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y fue portavoz del PP en la junta directiva de la entidad entre 2019 y 2023. Parecía que su sitio estaba en el consistorio, él mismo lo decía, pero como todo en la vida... nunca se sabe qué puede pasar.

El vínculo con Pablo Casado

Y en 2023 dio el paso de la política municipal a la regional. Asumió entonces la presidencia del Gobierno aragonés, y hasta hoy, que espera revalidar su cargo. Desde 2021 lidera además el Partido Popular de Aragón. Tomó el relevo de Luis María Beamonte, quien tras llegar a un acuerdo con la dirección nacional del PP -por aquel entonces todavía mandaba en Génova Pablo Casado- optaba por un puesto en la dirección nacional del partido.

Jorge Azcón y Pablo Casado, en el congreso del PP de Aragón en 2021. (EFE)

Cuando en 2022 se desató la grave crisis interna en el PP entre Casado y la todopoderosa Isabel Díaz Ayuso, Azcón tomó partido. “La verdad pondrá las cosas en su sitio”, sentenció, en defensa de Casado. Sin embargo, poco después, con Casado ya muerto políticamente, mostró su apoyo a Alberto Nuñez Feijóo.

Esquí, toros, paella...

Azcón siempre supo relacionarse bien. Su gran referente político fue José Atarés, alcalde de Zaragoza entre abril de 2000 y junio de 2003. Y a quien ha tenido como su madrina ha sido Luisa Fernanda Rudi, la primera mujer en presidir el Congreso de los Diputados y también el Gobierno aragonés.

Y cuanto a lo más personal, quien lo conoce destaca que le encanta preparar paellas y presume de cómo le salen. También es un gran amante del esquí y se ha dejado ver por las estaciones del Pirineo aragonés, en Formigal y Candanchú. En sus redes sociales se ve también su perfil taurino. Si le preguntan por el fútbol, según afirman quienes lo conocen, dirá que no le gusta y que el único equipo que sigue es en el que juega su hijo.