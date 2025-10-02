España

Pablo Casado después de la política: presenta el primer fondo de inversión europeo especializado en defensa y espacio

El exlíder del Partido Popular debuta en el sector financiero con Hyperion Fund FCR, orientado a empresas tecnológicas y de seguridad en Europa

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Pablo Casado reaparece fuera de
Pablo Casado reaparece fuera de la política con la presentación del primer fondo de inversión europeo especializado en defensa y espacio (Flickr)

Pablo Casado, quien lideró el Partido Popular hasta su salida de la política hace tres años, ha reaparecido en la escena pública con un nuevo perfil: el de impulsor de un fondo de inversión especializado en defensa y tecnología. Su regreso se ha materializado con la presentación de Hyperion Fund FCR, un vehículo financiero gestionado por Archery Capital SL, que marca el inicio de una etapa profesional alejada de la vida política y centrada en sectores estratégicos.

Pablo Casado después de la política

Tras su dimisión, Casado optó por un discreto recorrido profesional. En primer lugar, trabajó en un family office latino dedicado a la gestión de patrimonios familiares y mantuvo vínculos académicos con la Universidad Americana. Dos meses después de dejar la política, se incorporó a Archery Capital SL, una firma de inversión con sede en el paseo de la Castellana de Madrid, donde asumió el cargo de asesor y, en junio de 2023, fue ascendido a apoderado y representante. En el entorno de Archery Capital figuran nombres destacados como Ricardo Gómez-Acebo Botín, sobrino de la presidenta del Banco Santander, y Diego Nuño Mazón, exdirector de comunicación con el ministro de Defensa Pedro Morenés y aún vinculado al Partido Popular.

13/11/2023 Los socios del fondo
13/11/2023 Los socios del fondo Hyperion Fund FCR, entre los que se encuentran el exlíder del PP, Pablo Casado, y el sobrino de Ana Botín, Ricardo Gómez-Acebo Botín. ECONOMIA FERNANDO VILLAR | HYPERION

El proyecto más ambicioso de esta nueva etapa es Hyperion Fund FCR, registrado en enero de 2024 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este fondo de capital riesgo, gestionado por Archery Capital, tiene como objetivo captar 150 millones de euros para invertir en los sectores aeroespacial, de ciberseguridad y defensa de doble uso, es decir, tecnologías y servicios aplicables tanto en el ámbito civil como militar. La estrategia de inversión se centra en pequeñas y medianas empresas de España y la Unión Europea, aunque los responsables del fondo no descartan abrirse a inversores de países miembros de la OTAN en el futuro.

La estructura societaria de Hyperion Fund FCR reúne a figuras con conexiones relevantes en el mundo empresarial y de la defensa. Además de Casado, destacan socios como Gómez-Acebo Botín - sobrino de Ana Botín, presidenta del Banco Santander - y Nuño Mazón, lo que refuerza el perfil estratégico del fondo. La sede de Archery Capital en Madrid se ha convertido en el epicentro de esta iniciativa, que aspira a posicionarse como referente europeo en inversiones de defensa y tecnología.

Hyperion ha logrado captar ya esos 150 millones, de los cuales el 40% se ha invertido en seis operaciones distintas. El objetivo para el próximo año es alcanzar un nivel de inversión del 70% del capital reunido. Casado ha anunciado la previsión de lanzar en 2026 un segundo fondo, esta vez con un volumen de 500 millones de euros, destinado exclusivamente a empresas del sector defensa.

La presentación pública de Hyperion Fund FCR ha supuesto la primera aparición de Casado desde su retirada de la política. Durante el evento, que congregó a inversores, presidentes de compañías de defensa y responsables de entidades financieras, el exlíder popular compartió impresiones sobre su nueva vida. “Se vive mucho mejor de civil, fuera de la política”, afirmó ante un auditorio que superó las expectativas de asistencia, lo que llevó a Casado a disculparse por la falta de espacio: “No pensaba que la convocatoria fuera tan multitudinaria”.

En su intervención, Casado subrayó el carácter pionero de Hyperion como primer fondo europeo especializado en defensa y espacio, con la previsión de centrarse exclusivamente en defensa en el futuro. Además, reiteró que su trayectoria actual confirma la decisión expresada en su despedida parlamentaria: sus planes profesionales se mantienen alejados de la política.

