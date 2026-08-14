España
Agregar Infobae enGoogle

Así era la televisión de los 90 en verano: del origen del ‘Grand Prix’ a los contenedores como ‘Megatrix’ o las galas de variedades

Series como ‘Los vigilantes de la playa’ o ‘El equipo A’ también acompañaron a la audiencia durante aquella época

La primera temporada del 'Grand Prix' en los 90 (RTVE)
La primera temporada del 'Grand Prix' en los 90 (RTVE)
Guardar

La nostalgia muchas veces se apodera de los contenidos de la cultura popular, que siempre recuerda lo pasado como algo mítico, como es el caso de la programación televisiva en los veranos de los 90. Por entonces, la televisión ofrecía una parrilla pensada para acompañar los meses de vacaciones escolares mediante series juveniles, programas de variedades y grandes formatos familiares que convertían la pequeña pantalla en una cita diaria.

Sin embargo, hoy en día las cadenas optan más bien por emitir películas y redifusiones, mientras reservan sus apuestas propias para el resto del curso, sobre todo en la franja del prime time. Entre finales de junio y mediados de septiembre, niños y adolescentes pasaban mucho tiempo en casa y encontraban cada mañana una oferta amplia de ficción, mucha de ella importada de Estados Unidos, en Televisión Española y Antena 3. Aquella programación incluía títulos de aventuras y adolescencia que acabaron formando parte del imaginario de una generación.

PUBLICIDAD

La nostalgia por aquella televisión estival se explica por una diferencia de modelo. Donde ahora predominan emisiones con las que las cadenas no asumen riesgos excesivos, en los 90 el verano tenía identidad propia y una programación reconocible, con espacios creados para ese periodo y hábitos de consumo ligados a las vacaciones. Uno de los géneros más asociados a esa época fueron las galas de variedades.

'Murcia, qué hermosa eres' en 1997 (RTVE)
'Murcia, qué hermosa eres' en 1997 (RTVE)

Los programas de los 90

La 1 tenía formatos del estilo durante todo el año, pero en verano desplegaba además programas concebidos específicamente para esos meses, entre ellos Murcia, qué hermosa eres, Desde Palma con amor o Verano noche. Esas galas, tanto las de la cadena pública como las que también produjeron las entonces recién nacidas Antena 3 y Telecinco, reunían a distintos artistas del país en espectáculos que llegaron a convertirse en un emblema del verano.

PUBLICIDAD

Las mañanas tenían otro eje muy definido: las series. Los vigilantes de la playa suelen aparecer entre los primeros recuerdos, pero la oferta era mucho más amplia: Sweet Valley, El equipo A, Los rompecorazones, Popular, o Xena: la princesa guerrera, fueron algunas de las que más triunfaban al llegar el calor veraniego. Muchas de estas series se integraban en programas contenedores que organizaban la mañana y fijaban una rutina para los espectadores más jóvenes.

'Megatrix' en Antena 3 (Atresmedia)
'Megatrix' en Antena 3 (Atresmedia)

Entre esos contenedores destacó Megatrix, estrenado en 1995 en Antena 3. El programa agrupaba varias de las series más recordadas y, en sus inicios, añadía pruebas protagonizadas por niños, una combinación que reforzaba su vínculo con el público infantil y juvenil. En Telecinco, El club Disney fue muy popular, aunque no solo se emitía en verano. Por ambos espacios pasaron numerosos presentadores y, ya en los últimos años del programa de Disney, destacó Natalia Rodríguez tras Operación Triunfo.

El mítico y atemporal ‘Grand Prix’

Si hubo y hay un formato que condensa la idea de programa veraniego, ese es El Grand Prix del verano en TVE. Ramón García lo presentó durante diez veranos acompañado por distintas presentadoras, entre ellas Mar Regueras, antes de una segunda etapa con Bertín Osborne al frente en 2007 que no alcanzó el mismo éxito. Desde su estreno en 1995, el programa enfrentó a pueblos españoles en pruebas físicas y humorísticas con la participación de los famosos padrinos.

La memoria de aquel formato sigue ligada a pruebas concretas: la patata caliente, los troncos locos, las caídas en los bolos y las extintas vaquillas. El espacio regresó a la pantalla en 2023 con una revisión completa que mantiene la vaquilla como mascota, pero no utiliza animales reales en las pruebas y ha renovado algunos de sus rostros, con Lala Chus o Gorka Rodríguez, pero mantiene la esencia del original con Ramón García al frente.

El presentador Ramón García comparte una anécdota reveladora: los padres le cuentan que el 'Grand Prix' es el único programa que consigue que sus hijos dejen el móvil. Para él, la clave está en la autenticidad y en la verdad que transmite el formato.

Aquel paisaje televisivo tenía además un elemento visual hoy menos frecuente: el desplazamiento de equipos y platós a enclaves de la costa española para convertir el verano en protagonista directo de los magazines, lo que ahora intenta cada viernes El verano se mueve en Telecinco. El verano y la televisión formaban entonces una misma estampa para los niños criados en los 90, que durante años encontraron cada temporada estival una cita fija con series y programas cuyas sintonías aún recuerdan.

Temas Relacionados

Antena 3TVERTVETelecincoTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El campo europeo se resiste a la importación de grano ucraniano para evitar la caída de precios, mientras Kiev mira a la UE para exportar sus cosechas

Los ataques en el mar Negro, las restricciones europeas y la presión de los agricultores amenazan con paralizar la salida del grano ucraniano y disparar los precios, en un pulso que enfrenta a Kiev, Bruselas y el sector rural del continente

El campo europeo se resiste a la importación de grano ucraniano para evitar la caída de precios, mientras Kiev mira a la UE para exportar sus cosechas

¿Asombrado por el eclipse solar total? El de 2027 será el ‘Eclipse del Siglo’: se hará de noche en plena mañana y su totalidad durará casi cinco minutos

Algunos hoteles de Andalucía han bloqueado los anuncios en las plataformas de reserva porque estaban cerca de quedarse sin disponibilidad

¿Asombrado por el eclipse solar total? El de 2027 será el ‘Eclipse del Siglo’: se hará de noche en plena mañana y su totalidad durará casi cinco minutos

El pago de la deuda de las comunidades autónomas amenaza con comerse “recursos de otras políticas públicas”: el gasto en intereses se triplicará antes de 2030

Un informe de Fedea proyecta que el coste financiero de la deuda autonómica pasará de 3.600 a 11.500 millones de euros entre 2022 y 2029, con tipos que se triplicarán

El pago de la deuda de las comunidades autónomas amenaza con comerse “recursos de otras políticas públicas”: el gasto en intereses se triplicará antes de 2030

España acumula ya más de 270.000 hectáreas quemadas por los incendios forestales pese a los esfuerzos de los bomberos

En 2025, por estas fechas, habían ardido cerca 140.000 hectáreas en todo el territorio nacional, un 40% menos que este año

España acumula ya más de 270.000 hectáreas quemadas por los incendios forestales pese a los esfuerzos de los bomberos

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Sevilla este 14 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Sevilla este 14 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

Vivas exige a Marlaska el retorno a Marruecos de los 5.000 migrantes que aún están en Ceuta: “Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la Península”

El eclipse deja más de 530 atenciones sanitarias en 16 comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

Marlaska envía a Ceuta 20 agentes de extranjería para acelerar la expulsión de los migrantes y 45 policías de la UPR para reforzar la seguridad en la ciudad

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

ECONOMÍA

El campo europeo se resiste a la importación de grano ucraniano para evitar la caída de precios, mientras Kiev mira a la UE para exportar sus cosechas

El campo europeo se resiste a la importación de grano ucraniano para evitar la caída de precios, mientras Kiev mira a la UE para exportar sus cosechas

El pago de la deuda de las comunidades autónomas amenaza con comerse “recursos de otras políticas públicas”: el gasto en intereses se triplicará antes de 2030

Esto es lo que dice la ley si encontramos petróleo en el jardín de casa

Llenar el depósito será más barato en septiembre: el Gobierno bajará el gasóleo 20 céntimos por litro y cinco la gasolina

Una empresaria zamorana caminará 200 kilómetros hasta Madrid con cinco euros para salvar su proyecto de turismo rural: busca patrocinadores por kilómetro para financiar una nueva sede

DEPORTES

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

Un experto en salud deportiva advierte a Carlos Alcaraz: “El US Open reúne todos los factores de riesgo para la salud de los atletas”

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”