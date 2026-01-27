Pilar Alegría, del Gobierno a los orígenes para pelear cada voto: será la segunda vez que se enfrente a Azcón y la primera le ganó

Fotografías de Pilar Alegría en su cuenta en Instagram. (@pilar_alegria_)

Pilar Alegría Continente (Zaragoza, 1977) es la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón en las elecciones del 8 de febrero. Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, el 16 de diciembre anunció que dejaba sus cargos para enfocarse en ganar al PP. “He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante”, anunció. Y de la noche a la mañana, Alegría cambió el traje por el vaquero, para arrancar una campaña que desde su inicio logró lo pretendido: repercusión. Del estrado, del palco, a los pueblos, los bares, las casas.

Hasta abriendo las puertas de su casa. Todo a través de la ventana de las redes sociales. “Creo que, como se hace una campaña, se gobierna”, dijo en una entrevista a El Periódico. “Pisando el territorio y mirando a las personas. Si uno hace balance del último año del presidente Azcón, estoy convencida de que ha hecho más viajes a Madrid que a los municipios de Aragón”. La socialista habla con vecinos sobre vivienda, centros de salud o colegios. Su estrategia subraya cercanía y raíces. Las suyas están en La Zaida, una localidad de poco más de 400 habitantes.

Allí transcurrió su infancia y juventud hasta que se marchó a Teruel a estudiar la carrera. Es diplomada en Magisterio y tiene un máster en Educación Social, pero no ha ejercido. Sí se ha dedicado a otros oficios, como recoger fruta o camarera. Pero su inquietud política hervía. Es en su etapa universitaria cuando se afilia a UGT y más tarde al PSOE. En los movimientos estudiantiles y la lectura fue definiendo su ideología. Tuvo también que ver el esfuerzo de sus padres, ama de casa y agricultor, por sacar adelante a tres hijos y proporcionarles formación.

La exministra de Educación es la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón en las elecciones del 8 de febrero.

Concejala, diputada, consejera, delegada

Antes que ministra ya había sido concejala en Zaragoza (2019-2020, como líder de la oposición), diputada autonómica (2015-2019), diputada nacional (2008-2015), consejera de Innovación, Investigación y Universidad del ejecutivo de Javier Lambán (2015-2019) y delegada del Gobierno en Aragón (2020-2021). Fue en su etapa como consejera cuando despuntó, demostrándose activa y dialogante y abriendo caminos, encontrando su mayor escollo en la convivencia entre la universidad pública y la privada. Pero a nadie extrañaría tiempo más tarde que llegara a ser ministra y que lo fuera de Educación.

Alegría disfruta de la lectura, de la música o de los amigos, también de los viajes, que ha aparcado en parte desde que es madre. Tiene un hijo. Todos estos detalles los ha ido compartiendo la propia dirigente, que se prodiga poco en los medios y prefiere elegir cuándo y con quién habla. Lo demás lo difunde en redes. A su favor, que antes de ser candidata ya enseñaba su tierra y sus orígenes y mostraba preocupación por el rumbo de su comunidad. Sus compromisos electorales se centran en que ningún ciudadano se quede atrás, con la vivienda en primer plano.

Mejor cartel, peor escenario

Su gran rival, Jorge Azcón, sostiene que Aragón ya no es un lugar del que los jóvenes tengan que salir en busca de un proyecto de vida, preferentemente a Madrid. “Eso ha cambiado”, defiende en una entrevista a Infobae. Y señala a Alegría como la candidata de Pedro Sánchez, por lo que, deduce, muchos socialistas aragoneses “no se fían” de ella. Azcón usa además al fallecido Javier Lambán para atacarla: “Defendía Aragón. Se preocupaba. En este debate de la financiación, si estuviera con nosotros tengo claro qué es lo que opinaría”.

Pilar Alegría, candidata del PSOE, en un mitin de campaña a las elecciones del 8-F en Aragón. (Verónica Lacasa/Europa Press)

Alegría, a quien Lambán dio las primeras y grandes oportunidades y apoyó, regresa para abrir una nueva etapa tras él. Los sondeos, CIS incluido, señalan que en el mejor de los casos el PSOE puede igualar su anterior resultado, insuficiente. Además, con una izquierda dividida. Ella ya ganó unas elecciones a Azcón, al Ayuntamiento de Zaragoza. El PSOE fue la fuerza más votada en las municipales de 2019, pero un pacto PP, Cs y Vox le arrebató el bastón de mando. Ha llovido desde entonces. Ahora, con mejor currículum y cartel, lo va a tener todavía más complicado.