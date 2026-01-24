Todas las comunidades en alerta este sábado: la borrasca Ingrid golpea España con más nieve, frío y olas de más de ocho metros

Nevada caída en Montederramo, a 23 de enero de 2026, en Ourense, Galicia (España). (Rosa Veiga/Europa Press)

La borrasca Ingrid ya ha dejado ver su fuerza en varios puntos del país. Las nevadas han obligado a cortar decenas de carreteras, además de que miles de camiones permanecieron ayer embolsados ante las restricciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la meseta norte. De hecho, más de 1.100 camiones han pasado la noche en áreas de servicio de la provincia de Zamora por la imposibilidad de circular por la A-6 y la A-52.

Además, la caída de árboles y de otros objetos por las precipitaciones y los fuertes vientos han provocado centenares de incidencias, especialmente en Galicia; sumado a un temporal marítimo que mantiene, un día más, en alerta roja a la costa de Pontevedra y gran parte de la de A Coruña.

Vista de la Autovía A-52, cubierta de nieve en el municipio de A Gudiña (Ourense). (Brais Lorenzo/EFE)

Así, se continúa el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante los significativos fenómenos costeros y las nevadas en cotas bajas en el cuadrante noroccidental peninsular, que volverán a ser los protagonistas este sábado. Sin embargo, la borrasca Ingrid dejará sus efectos en otros puntos del país, que esta jornada cuenta con avisos en todas sus comunidades autónomas.

Frío, nieve, oleaje, vientos, lluvias y tormentas

Gran parte del país permanece este sábado en alerta por acumulaciones de nieve, fuertes vientos, fenómenos costeros, tormentas, temperaturas mínimas muy bajas y lluvias. La Aemet ha pedido precaución por el temporal, tanto en la costa, donde las olas de más de ocho metros “harán muy peligroso acercase a primera línea”, como en las carreteras, ya que las nieves en cotas bajas en forma de chubascos pueden “generar problemas de movilidad”.

Los avisos por nevadas se localizan en 18 provincias, tanto en zonas del sur como Andalucía como en el norte, que se está viendo especialmente afectado por la nieve: Granada, Huesca, Asturias, Burgos, León, Palencia, Segovia, Zamora, Albacete, Cuenca, Barcelona, Girona, Lleida, Lugo, Ourense, Pontevedra, Madrid y Navarra. De nuevo, será en Galicia y Castilla y León donde se produzcan los mayores acumulados y la cota de nieve volverá a bajar: 300-500 metros en el norte y 500-800 en el sur.

Una persona mira el gran oleaje que sufre la costa noroeste de Galicia, en las imágenes en las proximidades de la playa de Ponzos de Ferrol. (Kiko Delgado/EFE)

También será necesario el paraguas y el abrigo este fin de semana, ya que lloverá en buena parte de la zona peninsular y las islas Baleares, así como las máximas no superarán los 10 grados en el interior. De hecho, Ávila, Burgos, León. Salamanca, Segovia, Soria, Cáceres y La Rioja amanecen este sábado con alertas amarillas por temperaturas mínimas de -6 o -8 grados.

La borrasca Ingrid comienza a remitir el domingo

“El domingo ya será un día con menos precipitaciones, salvo en el Cantábrico, donde ahí sí que lloverá y además lo hará con especial abundancia en el Cantábrico oriental”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. Así, volverá a ser un día marcado por las precipitaciones en varios puntos del país, tanto en forma de lluvia como de nieve.

Desde el canal de X de Agents Rural de la Generalitat catalana alertan que los accesos al Parc Nacional d'Aigüestortes permanece cerrado durante el fin de semana por precaución ante las nevadas. (Agents Rural)

De hecho, la cota empezará de nuevo siendo muy baja, entre unos 300 y 500 metros, aunque esta acabará subiendo a más de 1.000-1.200. También el temporal marítimo seguirá siendo significativo en las primeras horas, aunque este irá remitiendo a lo largo del domingo.

Las temperaturas mejorarán, subiendo notablemente y reduciéndose la extensión y la intensidad de las heladas. “Las máximas ya superarán los 10 grados en muchos puntos e incluso se podrá llegar a 18 grados o más en puntos del sureste peninsular”.