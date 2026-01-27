Martín Martínez, autor de la mejor torrija de España: “Utilizamos leche y nata fresca y, para la infusión, limón, naranja y canela en polvo”

Villaroy's es el ganador del I Concurso a la Mejor Torrija de España (Infobae)

Tan tradicionales como populares, tan dulces como entrañables. El sabor de las torrijas de siempre está impreso en la memoria de cualquier español, un postre intrínsecamente casero que todos hemos disfrutado en casa, especialmente en las fechas de Semana Santa en las que estas se convierten en reinas de la cocina. También han conquistado panaderías y restaurantes, como bien ha quedado demostrado en el I Campeonato a la Mejor Torrija del Mundo, celebrado en el marco de Madrid Fusión Pastry 2026 y con Calidad Pascual como patrocinador oficial.

Como ganador se ha coronado Martín Martínez Villamor, el panadero al frente de Villaroy’s, una casa de comidas ubicada a pocos metros de Cuatro Caminos. En segundo lugar ha quedado la propuesta del restaurante Arzabal, de los chefs Iván Morales y Álvaro Castellanos; mientras que el tercer clasificado del evento ha sido la propuesta de Latasia, de los hermanos Roberto y Sergio Hernández.

Así se hace la mejor torrija de España

Poco después de recibir el primer premio, el cocinero de Villaroy’s cuenta el proceso de este bocado ganador. “Utilizamos leche y nata fresca y, para la infusión, limón, naranja y canela en polvo. Por dos motivos: ahorramos al máximo y controlamos la canela para alcanzar la perfección y el sabor exacto que necesita”, explica el autor de esta torrija. Con esta mezcla se dejan infusionando toda la noche en frío, un paso clave para que los sabores se integren por completo en cada rebanada.

Torrijas de Villaroy's, ganadoras del primer premio en Madrid Fusión (Instagram / @villaroys)

El paso final es tan sencillo como el que podríamos seguir en cualquiera de nuestros hogares. “La dejamos reposar en frío y luego con mucha delicadeza la freímos”. Un paso a paso sin complicaciones que tiene como claves el pan esponjoso, capaz de empapar sin deshacerse, y una leche y nata de gran calidad, pues ahí es donde se esconde el auténtico sabor.

No es la primera vez que el nombre de Villaroy’s resuena en los oídos de los más golosos. Sus torrijas ya habían sido reconocidas como las mejores de la Comunidad de Madrid en la categoría de “Torrija tradicional”, en el certamen organizado por ACYRE Madrid (Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid) en su edición de 2023. Tres años después, Martín Martínez Villamor vuelve a confirmar su reinado, esta vez con respecto a toda la nación.

Nacido en Madrid en 1992, en el seno de una familia numerosa, Martín ha bebido gastronomía desde los inicios. De padre hostelero y madre cocinera, decidió dedicarse a esto por completo al entrar en la Escuela de Hostelería y Turismo de Girona, teniendo después la oportunidad de trabajar bajo el mando de los hermanos Roca, en el restaurante El Celler de Can Roca y junto a Paco Morales en el Restaurante Paco Morales.

Tras esta formación, al lado de los mejores, se lanzó con Villaroy’s, una pequeña cocina en Madrid donde los platos caseros están disponibles para llevar y disfrutar en casa o en la oficina. La torrija es una de sus especialidades, aunque también bocados salados como las croquetas de jamón, las tortillas de patata o las pechugas a la Villaroy, receta familiar a la que homenajea con su nombre.