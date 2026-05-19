Zapatero se defiende tras su imputación en la Audiencia Nacional: “Jamás he realizado ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra”

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el vídeo en el que defiende su inocencia (RTVE)

La primera reacción pública de José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse su imputación en la Audiencia Nacional ha llegado este martes a través de un vídeo remitido a RTVE. En el mensaje, grabado pocas horas después de recibir la notificación judicial, el expresidente del Gobierno niega cualquier implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y asegura que jamás realizó gestiones ante ninguna administración pública relacionadas con la operación investigada.

Zapatero ha confirmado que ha sido citado como investigado y ha defendido tanto la legalidad de su actividad privada como la transparencia de sus ingresos. “Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional, citándome como investigado”, afirma al inicio de la grabación. A continuación, expresa su “disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia”.

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La intervención supone la primera comparecencia del exlíder socialista desde que trascendiera la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de citarle en el marco de la investigación sobre el rescate público de Plus Ultra, aprobado durante la pandemia con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La causa investiga posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental vinculados a aquella operación.

En su declaración grabada, Zapatero pone el foco en dos cuestiones que han aparecido en las informaciones publicadas en las últimas horas: sus ingresos privados y la supuesta existencia de sociedades vinculadas a él en el extranjero. Sobre el primer punto, sostiene que “los ingresos y remuneraciones” que ha percibido desde que abandonó La Moncloa “han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad”.

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Negación de cualquier gestión sobre Plus Ultra

El expresidente insiste especialmente en desvincularse del rescate de la aerolínea. “Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración”, señala en el vídeo.

José Luis Rodríguez Zapatero envía un vídeo en el que afirma que "jamás ha realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra".



El expresidente también se muestra dispuesto a colaborar con la justicia. pic.twitter.com/swiBErBaMr — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 19, 2026

Esa afirmación responde directamente a algunas de las líneas de investigación abiertas por el magistrado instructor, que trata de determinar si existieron presiones o intermediaciones políticas para favorecer la concesión de las ayudas públicas a la compañía aérea. Plus Ultra recibió 53 millones de euros procedentes del fondo creado por el Gobierno para sostener empresas consideradas estratégicas durante la crisis derivada de la covid-19.

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Zapatero también rechaza haber participado en estructuras empresariales opacas o en sociedades fuera de España. “Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo”, afirma en otro de los pasajes del vídeo.

Estas palabras del expresidente llegan después de que distintos medios publicaran informaciones sobre la supuesta existencia de sociedades offshore y conexiones empresariales que estarían siendo analizadas por la Audiencia Nacional dentro de la causa. El exdirigente socialista niega de forma categórica cualquier relación con ese tipo de estructuras.

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Defensa jurídica

En la parte final de su mensaje, Zapatero adelanta que ejercerá su defensa “con toda la firmeza y toda la convicción” y anuncia además que atenderá a los medios de comunicación “en los próximos días”. Hasta ahora, el expresidente había mantenido silencio público desde que comenzaron a trascender detalles de la investigación.

La imputación ha provocado una inmediata reacción política. El PSOE ha cerrado filas con el expresidente y ha apelado a la presunción de inocencia, mientras que desde el PP y Vox se han multiplicado las peticiones de explicaciones al Gobierno y a la dirección socialista. Algunos dirigentes de Sumar y otras formaciones de izquierda también han mostrado cautela ante el desarrollo de la causa y han cuestionado determinadas filtraciones aparecidas durante la investigación.

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

La comparecencia prevista en la Audiencia Nacional del 2 de junio será la primera vez que un expresidente del Gobierno de la etapa democrática española declara formalmente como investigado en una causa relacionada con presunta corrupción.

La investigación continúa abierta y el magistrado mantiene activas distintas diligencias para esclarecer el proceso de concesión de las ayudas públicas a Plus Ultra, así como las posibles relaciones entre responsables políticos, intermediarios y empresarios vinculados a la operación.

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