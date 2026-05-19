Por esto no tienes que dejar un paño de cocina en la puerta del horno: esto es todo lo que tienes que saber para que tu salud no corra peligro

Paño de cocina colgado en el mango de un horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiar la cocina, hay muchos elementos indispensables, siendo el paño de cocina uno de los más versátiles. Este accesorio es muy útil, ya que sirve para secar utensilios, limpiar superficies, absorber restos húmedos y mantener el espacio en condiciones higiénicas.

Sin embargo, hay una acción cotidiana que solemos hacer, y tiene más peligro de lo que creemos: dejar el trapo colgando en la puerta del horno. A priori, es un sitio muy práctico, ya que podemos cogerlo rápidamente mientras cocinamos y tenerlo siempre a mano. No obstante, esta costumbre puede representar un riesgo importante tanto para la seguridad como para la higiene de la cocina.

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El peligro del calor

Uno de los principales problemas tiene que ver con el calor que desprende el propio electrodoméstico. Aunque muchas personas piensan que no pasa nada por dejar el paño ahí unos minutos, lo cierto es que algunos tejidos pueden calentarse con rapidez y llegar a deteriorarse, quemarse o incluso incendiarse si están demasiado cerca.

Esto ocurre especialmente con materiales como el algodón o determinadas fibras sintéticas, habituales en este tipo de paños de cocina. Además, el riesgo no desaparece inmediatamente después de cocinar.

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El horno puede conservar calor residual durante bastante tiempo, incluso cuando ya está apagado. Por eso, dejar el trapo colgado en la puerta puede acabar siendo más peligroso de lo que parece, sobre todo si permanece ahí de forma habitual.

También es frecuente utilizar el mismo trapo para otras tareas, como puede ser secarse las manos o, en algunas ocasiones, otros utensilios. Esto puede generar contaminación cruzada dentro de la cocina.

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Qué hacer para evitar estos riesgos

Para reducir estos problemas, lo más importante es cambiar algunos hábitos. En primer lugar, no lo dejes colgado en la puerta del horno, aunque resulte cómodo. Es preferible usar alternativas más seguras como ganchos en la pared, barras o cajones donde pueda guardarse una vez utilizado.

También es recomendable separar los paños en función de la tarea. No es lo mismo secarse las manos que limpiar una superficie con restos de comida o manipular utensilios calientes. Si se puede, lo ideal es disponer de más de un paño o cambiarlos con frecuencia para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

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Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Otro aspecto clave es la limpieza. Los paños deben lavarse de forma regular, especialmente si han estado en contacto con grasa, humedad o restos orgánicos. Mantenerlos secos entre usos también ayuda a evitar la proliferación de bacterias y malos olores.

Por último, es importante acostumbrarse a mantener los textiles de cocina alejados de fuentes de calor. Con este pequeño cambio de hábito se reduce notablemente el riesgo de accidentes y se mejora la higiene general del espacio de cocina.

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Otras alternativas para la limpieza de la cocina

Existen otros utensilios que pueden ayudar a mantener la cocina limpia de forma más segura e higiénica. Las esponjas con distintos niveles de dureza son muy útiles para eliminar restos de grasa o suciedad más incrustada en encimeras, fregaderos o utensilios.

También es una gran opción el papel de cocina, ya que permite limpiar de forma rápida pequeñas manchas o derrames puntuales. Su uso es especialmente práctico en situaciones en las que se requiere inmediatez o cuando se manipulan alimentos y se busca evitar la contaminación entre distintas superficies.

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