España

Por esto no tienes que dejar un paño de cocina en la puerta del horno: esto es todo lo que tienes que saber para que tu salud no corra peligro

Un gesto cotidiano en la cocina que puede provocar problemas sin darte cuenta

Guardar
Google icon
Un paño de cocina blanco con un patrón de rayas azules cuelga de la barra del tirador de un horno de acero inoxidable. El horno tiene una puerta de cristal oscura.
Paño de cocina colgado en el mango de un horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiar la cocina, hay muchos elementos indispensables, siendo el paño de cocina uno de los más versátiles. Este accesorio es muy útil, ya que sirve para secar utensilios, limpiar superficies, absorber restos húmedos y mantener el espacio en condiciones higiénicas.

Sin embargo, hay una acción cotidiana que solemos hacer, y tiene más peligro de lo que creemos: dejar el trapo colgando en la puerta del horno. A priori, es un sitio muy práctico, ya que podemos cogerlo rápidamente mientras cocinamos y tenerlo siempre a mano. No obstante, esta costumbre puede representar un riesgo importante tanto para la seguridad como para la higiene de la cocina.

PUBLICIDAD

El peligro del calor

Uno de los principales problemas tiene que ver con el calor que desprende el propio electrodoméstico. Aunque muchas personas piensan que no pasa nada por dejar el paño ahí unos minutos, lo cierto es que algunos tejidos pueden calentarse con rapidez y llegar a deteriorarse, quemarse o incluso incendiarse si están demasiado cerca.

Esto ocurre especialmente con materiales como el algodón o determinadas fibras sintéticas, habituales en este tipo de paños de cocina. Además, el riesgo no desaparece inmediatamente después de cocinar.

PUBLICIDAD

El horno puede conservar calor residual durante bastante tiempo, incluso cuando ya está apagado. Por eso, dejar el trapo colgado en la puerta puede acabar siendo más peligroso de lo que parece, sobre todo si permanece ahí de forma habitual.

También es frecuente utilizar el mismo trapo para otras tareas, como puede ser secarse las manos o, en algunas ocasiones, otros utensilios. Esto puede generar contaminación cruzada dentro de la cocina.

Qué hacer para evitar estos riesgos

Para reducir estos problemas, lo más importante es cambiar algunos hábitos. En primer lugar, no lo dejes colgado en la puerta del horno, aunque resulte cómodo. Es preferible usar alternativas más seguras como ganchos en la pared, barras o cajones donde pueda guardarse una vez utilizado.

También es recomendable separar los paños en función de la tarea. No es lo mismo secarse las manos que limpiar una superficie con restos de comida o manipular utensilios calientes. Si se puede, lo ideal es disponer de más de un paño o cambiarlos con frecuencia para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Otro aspecto clave es la limpieza. Los paños deben lavarse de forma regular, especialmente si han estado en contacto con grasa, humedad o restos orgánicos. Mantenerlos secos entre usos también ayuda a evitar la proliferación de bacterias y malos olores.

Por último, es importante acostumbrarse a mantener los textiles de cocina alejados de fuentes de calor. Con este pequeño cambio de hábito se reduce notablemente el riesgo de accidentes y se mejora la higiene general del espacio de cocina.

Otras alternativas para la limpieza de la cocina

Existen otros utensilios que pueden ayudar a mantener la cocina limpia de forma más segura e higiénica. Las esponjas con distintos niveles de dureza son muy útiles para eliminar restos de grasa o suciedad más incrustada en encimeras, fregaderos o utensilios.

También es una gran opción el papel de cocina, ya que permite limpiar de forma rápida pequeñas manchas o derrames puntuales. Su uso es especialmente práctico en situaciones en las que se requiere inmediatez o cuando se manipulan alimentos y se busca evitar la contaminación entre distintas superficies.

Temas Relacionados

LimpiezaHogarCocinaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Defensor del Pueblo alerta del colapso de la vivienda y la exclusión residencial: “Trabajar ya no garantiza pagar una casa”

Ángel Gabilondo denuncia la falta de pisos sociales, los alquileres inasumibles, el aumento de los desahucios y considera que un acuerdo entre las administraciones lograría mejorar la situación

El Defensor del Pueblo alerta del colapso de la vivienda y la exclusión residencial: “Trabajar ya no garantiza pagar una casa”

Camina una hora al día a ritmo de paseo para mejorar tu salud general y bajar de peso, según entrenadores

El ejercicio de bajo impacto también puede ayudar a llevar un estilo de vida saludable y a mantenerse en forma, por lo que es ideal para incluirlo en la rutina diaria

Camina una hora al día a ritmo de paseo para mejorar tu salud general y bajar de peso, según entrenadores

La Audiencia Nacional atribuye a Zapatero el cobro de 1,95 millones de euros en mordidas

El expresidente del Gobierno está llamado a declarar como investigado el próximo 2 de junio por el caso Plus Ultra

La Audiencia Nacional atribuye a Zapatero el cobro de 1,95 millones de euros en mordidas

Un hombre detenido por matar a su expareja a cuchilladas en plena calle en Figueres

Las autoridades confirmaron que el hombre detenido tenía una orden de alejamiento vigente

Un hombre detenido por matar a su expareja a cuchilladas en plena calle en Figueres

Así es el clan Mango, el trío de herederos de Isak Andic: una herencia multimillonaria y una oveja negra financiera acusada del homicidio de su propio padre

Jonathan Andic acarreó pérdidas de casi 100 millones de euros cuando obtuvo poder en la empresa antes de la muerte de su padre, de la que le señalan como responsable

Así es el clan Mango, el trío de herederos de Isak Andic: una herencia multimillonaria y una oveja negra financiera acusada del homicidio de su propio padre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Ayuso habla de “un escándalo internacional” y acusa al Gobierno de “tapar” el caso

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Ayuso habla de “un escándalo internacional” y acusa al Gobierno de “tapar” el caso

La Audiencia Nacional atribuye a Zapatero el cobro de 1,95 millones de euros en mordidas

El Supremo rechaza, por ahora, dar permiso al PSOE para querellarse contra Víctor de Aldama por las declaraciones que hizo durante el juicio del ‘caso Koldo’

El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Alvise Pérez para que el Supremo le investigue por la supuesta financiación irregular de Se Acabó la Fiesta

Zapatero se defiende tras su imputación en la Audiencia Nacional: “Jamás he realizado ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra”

ECONOMÍA

El Defensor del Pueblo alerta del colapso de la vivienda y la exclusión residencial: “Trabajar ya no garantiza pagar una casa”

El Defensor del Pueblo alerta del colapso de la vivienda y la exclusión residencial: “Trabajar ya no garantiza pagar una casa”

Todos los documentos y trámites que debes hacer para poner tu piso a la venta en internet

What The Fav, la agencia de las hijas de Zapatero registrada por la UDEF: eSports, marketing y trabajos para la consultora clave del caso Plus Ultra

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Plus Ultra, la pequeña aerolínea con pérdidas y cientos de reclamaciones cuyo rescate de 53 millones vuelve al foco por la imputación de Zapatero

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral