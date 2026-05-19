Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 20 de mayo: don Agustín le sugerirá a Tasio que denuncie a Carmen y Fina recordará el trauma de Santiago

Capítulo de 'Sueños de libertad' del miércoles 20 de mayo (Atresmedia)

La ficción diaria Sueños de libertad ha vivido en los últimos episodios un clima de tensiones acumuladas que ha alcanzado su punto álgido con la llegada de Antoine Brossard. La irrupción de este empresario francés en la fábrica ha desencadenado profundas consecuencias no solo sobre el futuro productivo de la empresa, sino también sobre las relaciones personales y los equilibrios internos de la colonia.

El avance de las investigaciones policiales, las fracturas familiares y los reencuentros marcados por antiguas heridas han situado a los personajes ante situaciones límite de difícil resolución. El episodio programado para el miércoles 20 de mayo, el 564 de la serie, ha sido anunciado como un capítulo decisivo en el que los protagonistas se enfrentarán a choques personales y decisiones sin vuelta atrás.

PUBLICIDAD

El miércoles 20 de mayo, el episodio de Sueños de libertad girará alrededor de las grietas abiertas tras el anuncio de Brossard de trasladar la producción de la fábrica a Marruecos. Este hecho precipitará un ambiente de caos y desencuentro. La reacción de Gabriel será de furia abierta al considerar la decisión una traición. Damián, en paralelo, intentará convencer al empresario francés de que reconsidere, sin lograr revertir el destino del negocio.

Capítulo de 'Sueños de libertad' del miércoles 20 de mayo (Atresmedia)

Qué pasará el miércoles en ‘Sueños de libertad’

El impacto del traslado se dejará sentir de inmediato tanto entre los trabajadores como en el seno de la familia, provocando una sensación de derrota generalizada. El consejo que don Agustín ofrece a Tasio cobrará especial relevancia en este contexto: el sacerdote alentará de manera directa a Tasio para que denuncie a Carmen por abandono del hogar, una maniobra que puede incrementar la tensión familiar en un momento máximo de inestabilidad.

PUBLICIDAD

El episodio de Sueños de libertad integrará también uno de los momentos más delicados de la semana: Fina sufrirá un ataque de ansiedad desencadenado por los recuerdos traumáticos asociados a Santiago, una situación que amenaza con desbordarla emocionalmente. En el ámbito personal, Gabriel mantendrá un enfrentamiento con Begoña al recriminarle su creciente cercanía con Eduardo, intensificando así los conflictos personales mientras la crisis empresarial sigue agravándose.

Tensión en ‘Sueños de libertad’

Antes de llegar a este punto de conflicto, los episodios precedentes han ido desplegando una serie de acontecimientos clave que han determinado el clima de tensión vivido en la colonia. El lunes 18 de mayo, el episodio 562 se centró en los avances de la investigación del robo de camiones. La detención del principal sospechoso aportó cierto alivio entre los vecinos, pero a la vez sembró nuevas dudas sobre posibles colaboradores internos.

PUBLICIDAD

Capítulo de 'Sueños de libertad' del miércoles 20 de mayo (Atresmedia)

En lo personal, Valentina persistió en su distancia respecto a Andrés, superada por los recuerdos de Rodrigo y sin capacidad todavía para entregarse a una nueva relación. Nieves, por su parte, sorprendió a Mabel con una propuesta que implicaba dejar Toledo, aunque la joven mostró su resistencia a ese cambio radical.

El capítulo también asistió a un reencuentro lleno de tensión entre Fina y Cloe, cuyas vidas permanecen unidas de manera indirecta a través de Marta. El ambiente cordial no consiguió disipar la carga emocional acumulada entre ambas. A este escenario se sumó la investigación de don Agustín sobre la muerte de Alberto, convencido de que existen detalles sin aclarar y dispuesto a profundizar en las contradicciones. El desarrollo dramático de este episodio incluyó, además, una nueva complicación entre Fina y Marta: Fina decidió ocultar información relevante a Marta, agravando la dificultad de reconstruir la relación entre ambas.

PUBLICIDAD

El martes 19 de mayo ha traído consigo la llegada de Brossard, que desde el primer minuto manifestó su intención de tomar decisiones contundentes en la fábrica. Marta culpó a Tasio de la marcha de Carmen, convencida de que las infidelidades han provocado una ruptura familiar profunda. Paula, por otro lado, se enfrentó a una entrevista laboral que podría iniciar una nueva etapa lejos del círculo de los De la Reina, en un intento de buscar estabilidad después de numerosos conflictos recientes.

El artista J Kbello nos cuenta en exclusiva por qué decidió unirse al desafío de 'Tu Cara Me Suena'. Descubre cómo se prepara para las galas y qué artistas, desde Bruno Mars hasta Slipknot, le gustaría imitar.

En paralelo, Salva mantuvo el foco en las sospechas sobre Álvaro y Gorito en relación al robo de los camiones, una línea de investigación que agudiza las divisiones internas de la colonia. El reencuentro entre Damián y Fina, marcado por el peso de los errores cometidos en el pasado y las disculpas, añadió un matiz de reconciliación tímida. El golpe definitivo de este episodio de Sueños de libertad se produjo cuando Brossard anunció su decisión: el traslado inmediato de la producción de la fábrica a Marruecos. Esta revelación cerró el capítulo dejando consternados a trabajadores y propietarios, presagiando el episodio convulso que llegará el miércoles.

PUBLICIDAD