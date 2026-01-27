España

Mari Carmen Padilla, farmacéutica: “Estos complementos te ayudan a conciliar el sueño y no son melatonina”

Los suplementos para dormir no deben sustituir en ningún caso unos correctos hábitos de sueño

Una mujer con insomnio (Adobe Stock)

Algo tan fundamental para la salud como es dormir y descansar adecuadamente es, para muchas personas, un lujo que no se pueden permitir. Entre el 20 y un 48% de la población adulta española sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño, alerta la Sociedad Española de Neurología (SEN). En al menos un 10 % de los casos se debe a algún trastorno de sueño crónico y grave.

El estrés, el uso intensivo de pantallas y los horarios irregulares han disparado los problemas de insomnio, y con ellos, el consumo de suplementos alimenticios que ayudan a facilitar el descanso nocturno. Entre ellas sobresale la melatonina, que se trata de una hormona que el propio organismo produce para regular el ciclo sueño-vigilia.

En dosis bajas, la melatonina puede ayudar a ajustar el reloj biológico en casos de jet lag o cambios de turno laboral. Sin embargo, los especialistas advierten que no es un sedante y que su uso indiscriminado no garantiza un sueño profundo ni reparador.

Suplementos que ayudan a dormir

A pesar de que la melatonina es el suplemento más conocido y consumido para dormir, existen otros que también nos ayudan a conciliar el sueño. La farmacéutica Mari Carmen Padilla comienza recomendando el magnesio, pero señala que no cualquiera vale. Para dormir, interesa el bisglicinato o el treonato de magnesio. “El magnesio relaja el sistema nervioso, reduce la tensión muscular y mejora la calidad del descanso”.

Otro complemento a tener en cuenta si tenemos problemas para quedarnos y permanecer dormidos es la L-teanina. De acuerdo con la farmacéutica, este suplemento “reduce la rumiación mental” y “baja la hiperactivación”: “Es idóneo para personas cuya cabeza, literalmente, no los deja en paz”.

La glicina es otro de los complementos recomendados por la farmacéutica a través de sus redes sociales (@mcarmenpadillaseq en su cuenta de TikTok). “La glicina facilita el inicio del sueño y mejora la sensación de descanso”, por lo que puede ser útil si padecemos de insomnio.

Por último, cabe mencionar los complementos a base de plantas: la valeriana, la pasiflora, la melisa, la amapola de California... “Suelen venir combinadas, que de hecho es como mejor funciona”.

Los suplementos están de moda y los de magnesio son de los más vendidos

Dormir bien no tiene que empezar en la farmacia

La farmacéutica aclara en su publicación que la melatonina no es perjudicial para la salud, puesto que es una hormona natural del cuerpo. Sin embargo, Padilla expresa que “dormir bien no debería empezar en la farmacia o en el médico", sino en nuestros hábitos.

El auge de estos productos también plantea interrogantes sobre su seguridad. Al tratarse de complementos alimenticios, no pasan por los mismos controles que los medicamentos. Las interacciones con fármacos, la dosis adecuada y la duración del consumo son aspectos que conviene consultar con un profesional de la salud.

Los expertos coinciden en que los complementos no deben sustituir a los hábitos de higiene del sueño: horarios regulares, reducción de pantallas antes de acostarse y un entorno adecuado siguen siendo las herramientas más eficaces. En un contexto de noches cada vez más cortas, los suplementos pueden ser un apoyo puntual, pero no una solución mágica. El descanso, recuerdan los especialistas, empieza mucho antes de apagar la luz.

