Gobierno de la CDMX anuncia la creación de la Universidad de las Artes

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, firmó un decreto para la creación del organismo público descentralizado

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó sobre la creación de estos espacios y dio detalles. Foto: X/@SeGobCDMX.

La Ciudad de México contará con una nueva institución de educación superior dedicada a la profesionalización artística tras la firma del decreto que crea la Universidad de las Artes, de acuerdo con lo comunicado en una conferencia de prensa por el Gobierno de la capital del país.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, firmó un decreto de la creación de este organismo público descentralizado, en la rueda de prensa de este martes 27 de enero por la mañana en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que presentó este proyecto, considerado como una respuesta a una demanda histórica de la comunidad cultural.

Durante la conferencia de prensa titulada “Universidad para una ciudad de creadores y creadoras”, la mandataria destacó que la formación artística será un derecho y no dependerá de la condición económica de los aspirantes.

De acuerdo con información oficial, la universidad se ubicará en la Plaza Tlaxcoaque, en el espacio antes utilizado por la Subsecretaría de Tránsito, y busca transformar un inmueble con pasado de violaciones a los derechos humanos entre 1957 y 1989 en un centro de memoria y justicia a través de la cultura.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, firmó el decreto de la Universidad de las Artes. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

19 licenciaturas en total tendrá la Universidad de las Artes, informó Clara Brugada

Brugada Molina sostuvo que “profesionalizar el arte es una condición para garantizar que la creatividad se convierta en una fuerza social, económica, cultural y transformadora”.

El objetivo es ofrecer un modelo pedagógico innovador con siete campos de formación y una oferta académica que incluye 19 licenciaturas, entre las que destacan danza, teatro, música, artes visuales, artes audiovisuales, producción, así como memoria y conservación.

El edificio donde operará la nueva universidad cuenta con una superficie de 14 mil 204 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles, auditorios y sótanos.

El secretario de Obras capitalino informó que el presupuesto asignado para la construcción asciende a 390 millones de pesos, lo que permitirá concluir el inmueble y conectarlo urbanísticamente con el parque elevado actualmente en desarrollo sobre Avenida Tlalpan.

La mandataria capitalina indicó que este espacio contará con 19 licenciaturas para los interesados. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

Oferta académica y criterios de inclusión

La Universidad de las Artes implementará un modelo educativo de vanguardia. Entre los aspectos relevantes que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México subrayaron en el anuncio, destacan:

  • La oferta educativa abarca 19 licenciaturas en diversas disciplinas artísticas
  • La duración de los programas será de cuatro años, con opciones de extensión académica
  • El acceso no requerirá examen de admisión, lo que elimina barreras de ingreso por evaluación estandarizada
  • La convocatoria será pública y bajo principios de inclusión, con el objetivo de crear una comunidad diversa
  • El plantel contará con integración urbana, vinculado al parque elevado sobre Avenida Tlalpan
Así se verá la Universidad
Así se verá la Universidad de las Artes en el Centro Histórico de la CDMX. Foto: X/@MorenaCiudadMex.

La mandataria capitalina expresó que abrir nuevos espacios de formación artística constituye una decisión estratégica: “Donde hay arte hay transformación”.

Además, se ratificó que la educación artística será accesible para cualquier persona interesada, sin importar su situación socioeconómica.

Según el Gobierno de la Ciudad de México, el lanzamiento de la Universidad de las Artes contribuye a consolidar a la capital como referencia internacional en materia cultural y educativa, al tiempo que fomenta la recuperación de espacios públicos con sentido de memoria y justicia social.

