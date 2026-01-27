Frío CDMX: activan alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 28 de enero

Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 28 de enero. (Cuartoscuro)

Las bajas temperaturas al amanecer en la Ciudad de México continuarán y tal será el caso de este miércoles 28 de enero, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 27 de enero en sus redes sociales oficiales.

Se trata de dos alcaldías de la Ciudad de México que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este próximo miércoles 28 de enero, según lo indicado por Protección Civil local.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Alerta amarilla por frío en estas dos alcaldías para el amanecer de este miércoles 28 de enero

Debido a las bajas temperaturas pronosticadas, la Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos emitió alerta amarilla en las dos demarcaciones que registrarán bajas temperaturas para el amanecer en la Ciudad de México.

Se trata de las alcaldías: Milpa Alta y Tlalpan, que registrarán bajas temperaturas para el amanecer en la Ciudad de México este próximo miércoles 28 de enero.

Por lo tanto, en estas dos demarcaciones será emitida la alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer de la fecha indicada.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta amarilla son:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Activan alerta amarilla en estas dos alcaldías de CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 28 de enero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas dos alcaldías para la mañana de este miércoles 28 de enero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las dos alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este miércoles 28 de enero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Protección Civil de la CDMX pidió a los capitalinos a seguir las indicaciones por este pronóstico. Crédito: Cuartoscuro.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este miércoles 28 de enero en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.