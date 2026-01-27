Asaltan a empresario en CDMX tras prometer un auto a padres de bebés con tanque de oxigeno

El empresario que regalaría un carro a los padres de bebés con oxigeno fue víctima de asalto durante el fin de semana. Foto: Archivo/Infobae México.

La historia de la pareja y sus hijos pequeños, quienes dependen de oxígeno y recorrían a pie avenidas de la Ciudad de México, generó empatía y solidaridad, hasta el punto que un hombre de negocios propuso darles un vehículo para facilitar sus trayectos.

Se trataba de Heriberto Vargas, empresario y dedicado a la venta de automóviles y quien manifestó su intención de regalarles un coche.

El hombre comunicó a través de sus redes sociales oficiales que sufrió un asalto.

Vargas aseguró que, a pesar de haber sido víctima del robo, mantiene firme su compromiso de ayudar a la familia.

"Se metieron a robar", informó el empresario a través de sus redes sociales oficiales. Foto: Heriberto Vargas.

Caso viral de padres caminando con sus bebés con oxígeno

Fotografías tomadas en calles de la Ciudad de México generaron numerosas reacciones en redes sociales, tras darse a conocer la historia de una pareja joven que fue captada caminando con sus dos hijos pequeños, ambos dependientes de oxígeno para respirar.

Las imágenes muestran a la familia atravesando aceras y pasos peatonales mientras transportan el equipo necesario para mantener con vida a los niños.

El material audiovisual, que empezó a difundirse en plataformas digitales en enero de 2026, expuso las dificultades que viven a diario madres y padres ante la complejidad de desplazarse en una urbe con múltiples retos de movilidad.

En el video se distingue a los adultos llevando una carriola y sosteniendo cilindros de oxígeno, mientras sortean vehículos y las limitaciones de la infraestructura para peatones.

La ayuda busca reducir riesgos y facilitar los viajes médicos de la familia. Crédito: Facebook / Yessenia Barrera

Según los datos que acompañan la publicación, ambos niños padecen una enfermedad pulmonar que les impide respirar sin asistencia.

Por tal motivo, requieren oxígeno de manera permanente, incluso cuando salen de casa. Cada trayecto demanda cargar el equipo imprescindible para prevenir emergencias de salud.

Expertos en medicina advierten que, ante situaciones similares, cualquier falla en el suministro de oxígeno representa un peligro significativo para la integridad de los niños.

En este contexto, la necesidad de traslados ágiles, protegidos y sin interrupciones adquiere especial relevancia, sobre todo para menores con afecciones serias.

¿Cómo llegó la historia de la pareja caminando de bebés con tanque de oxígeno?

La historia llegó hasta el inversionista Javier Ordóñez, quien optó por involucrarse personalmente. Mediante sus perfiles en línea, lanzó una convocatoria para encontrar a la familia, con la intención de entregarles un vehículo que les permitiera trasladarse con mayor facilidad y atender mejor las necesidades médicas de sus dos hijos pequeños.

“He iniciado la búsqueda de estos papás y sus bebés porque quiero donarles un auto sin costo alguno. No será el modelo más reciente, pero estoy seguro de que les será muy útil para afrontar su situación”, publicó Ordóñez en sus redes sociales, mensaje que rápidamente circuló entre cientos de internautas.

Con el apoyo de usuarios en internet, los padres fueron ubicados en cuestión de días. Foto: Redes sociales.

Con el apoyo de usuarios en internet, los padres fueron ubicados en cuestión de días.

El dato fue corroborado por Mariana Pérez, quien difundió un video en sus redes confirmando que ya había podido contactar a los progenitores de los gemelos, quienes tienen cerca de dos meses de nacidos.