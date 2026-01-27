Alcaldía Benito Juárez de CDMX e IMSS implementan programa integral de bienestar en Centros de Desarrollo Infantil: así funcionarán

La alcaldía Benito Juárez impulsa acciones permanentes para fortalecer el bienestar integral de la primera infancia a través de la estrategia educativa de promoción de la salud ChiquitIMSS Junior. Foto: X/@BJAlcaldia.

Esta iniciativa, desarrollada en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiene como objetivo llegar a niñas y niños de entre 3 y 6 años, así como a sus familias, mediante actividades dentro de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) de la demarcación.

De acuerdo con información de la alcaldía Benito Juárez, la estrategia forma parte de la política de vinculación institucional que lidera el gobierno local a través del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Jefatura de Unidad Departamental de CENDI.

El propósito principal es fomentar hábitos saludables desde la primera infancia y reforzar el proceso pedagógico en estos espacios educativos.

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez de la CDMX, informó en un video cómo se realizarán estos eventos. Crédito: X/@BJAlcaldia.

El alcalde de la demarcación Luis Mendoza Acevedo destacó que “cuidar a nuestras niñas y niños es cuidar el futuro de Benito Juárez. Con ChiquitIMSS Junior llevamos la educación en salud a los CENDI’s, enseñando a nuestros pequeños a alimentarse mejor, a cuidarse y a crecer en entornos más sanos, siempre de la mano de sus familias”, según declaraciones recogidas por la alcaldía Benito Juárez.

Estrategia educativa y fortalecimiento familiar

ChiquitIMSS Junior se integra a las estrategias del IMSS orientadas a distintos grupos de edad y, en el caso de los CENDI, se implementa mediante actividades lúdicas y sesiones de entre 30 y 90 minutos.

Entre los contenidos que se trabajan con las y los infantes, destacan la alimentación saludable, la importancia del consumo de agua, la activación física, la desparasitación, la prevención de accidentes y adicciones, así como el cuidado responsable de mascotas.

El programa promueve la transferencia de los aprendizajes adquiridos al entorno familiar, reconociendo a la familia como pieza fundamental para el desarrollo de hábitos saludables.

La actividad física también constituye un eje central y se integra de forma constante en cada sesión para niñas y niños.

Según la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, el cierre del programa incluye una sesión especial con la participación de madres y padres de familia, quienes realizan actividades de activación física orientadas a fortalecer la convivencia y prevenir el sobrepeso, la obesidad infantil y otras enfermedades asociadas.

Esta iniciativa sostiene el compromiso de la demarcación con la prevención y el desarrollo integral de la niñez.

Acciones clave y metas del programa ChiquitIMSS Junior

Implementación progresiva: La meta es llevar la estrategia a un CENDI por mes hasta cubrir los siete centros activos de la alcaldía.

Enfoque integral: Se trabajan temas de alimentación, actividad física, prevención de accidentes, adicciones y cuidado animal.

Participación familiar: El programa contempla la inclusión de madres y padres en actividades finales para fortalecer los lazos y la educación en salud.

Prevención y salud: Se busca reducir los riesgos de sobrepeso y enfermedades desde etapas tempranas de la vida.

Coordinación institucional: El programa es resultado de la colaboración entre la alcaldía, el IMSS y los equipos pedagógicos de los CENDI.

La actividad física también constituye un eje central y se integra de forma constante en cada sesión para niñas y niños. Foto: X/@BJAlcaldia.

La alcaldía Benito Juárez reafirma, mediante ChiquitIMSS Junior, su compromiso con la salud, la prevención y el desarrollo integral de niñas y niños.

La estrategia busca consolidar entornos informados, seguros y participativos desde la primera infancia, con la meta de establecer una política pública sostenida y replicable en el futuro.