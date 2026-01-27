México

Alcaldía Benito Juárez de CDMX e IMSS implementan programa integral de bienestar en Centros de Desarrollo Infantil: así funcionarán

La demarcación de la Ciudad de México impulsa el programa “ChiquitIMSS Junior”, una estrategia educativa de promoción de la salud

Guardar
La alcaldía Benito Juárez impulsa
La alcaldía Benito Juárez impulsa acciones permanentes para fortalecer el bienestar integral de la primera infancia a través de la estrategia educativa de promoción de la salud ChiquitIMSS Junior. Foto: X/@BJAlcaldia.

La alcaldía Benito Juárez impulsa acciones permanentes para fortalecer el bienestar integral de la primera infancia a través de la estrategia educativa de promoción de la salud ChiquitIMSS Junior.

Esta iniciativa, desarrollada en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiene como objetivo llegar a niñas y niños de entre 3 y 6 años, así como a sus familias, mediante actividades dentro de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) de la demarcación.

De acuerdo con información de la alcaldía Benito Juárez, la estrategia forma parte de la política de vinculación institucional que lidera el gobierno local a través del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Jefatura de Unidad Departamental de CENDI.

El propósito principal es fomentar hábitos saludables desde la primera infancia y reforzar el proceso pedagógico en estos espacios educativos.

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez de la CDMX, informó en un video cómo se realizarán estos eventos. Crédito: X/@BJAlcaldia.

El alcalde de la demarcación Luis Mendoza Acevedo destacó que “cuidar a nuestras niñas y niños es cuidar el futuro de Benito Juárez. Con ChiquitIMSS Junior llevamos la educación en salud a los CENDI’s, enseñando a nuestros pequeños a alimentarse mejor, a cuidarse y a crecer en entornos más sanos, siempre de la mano de sus familias”, según declaraciones recogidas por la alcaldía Benito Juárez.

Estrategia educativa y fortalecimiento familiar

ChiquitIMSS Junior se integra a las estrategias del IMSS orientadas a distintos grupos de edad y, en el caso de los CENDI, se implementa mediante actividades lúdicas y sesiones de entre 30 y 90 minutos.

Entre los contenidos que se trabajan con las y los infantes, destacan la alimentación saludable, la importancia del consumo de agua, la activación física, la desparasitación, la prevención de accidentes y adicciones, así como el cuidado responsable de mascotas.

El programa promueve la transferencia de los aprendizajes adquiridos al entorno familiar, reconociendo a la familia como pieza fundamental para el desarrollo de hábitos saludables.

La actividad física también constituye un eje central y se integra de forma constante en cada sesión para niñas y niños.

El alcalde de la demarcación
El alcalde de la demarcación Luis Mendoza Acevedo destacó que “cuidar a nuestras niñas y niños es cuidar el futuro de Benito Juárez". Foto: X/@BJAlcaldia.

Según la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, el cierre del programa incluye una sesión especial con la participación de madres y padres de familia, quienes realizan actividades de activación física orientadas a fortalecer la convivencia y prevenir el sobrepeso, la obesidad infantil y otras enfermedades asociadas.

Esta iniciativa sostiene el compromiso de la demarcación con la prevención y el desarrollo integral de la niñez.

Acciones clave y metas del programa ChiquitIMSS Junior

  • Implementación progresiva: La meta es llevar la estrategia a un CENDI por mes hasta cubrir los siete centros activos de la alcaldía.
  • Enfoque integral: Se trabajan temas de alimentación, actividad física, prevención de accidentes, adicciones y cuidado animal.
  • Participación familiar: El programa contempla la inclusión de madres y padres en actividades finales para fortalecer los lazos y la educación en salud.
  • Prevención y salud: Se busca reducir los riesgos de sobrepeso y enfermedades desde etapas tempranas de la vida.
  • Coordinación institucional: El programa es resultado de la colaboración entre la alcaldía, el IMSS y los equipos pedagógicos de los CENDI.
La actividad física también constituye
La actividad física también constituye un eje central y se integra de forma constante en cada sesión para niñas y niños. Foto: X/@BJAlcaldia.

La alcaldía Benito Juárez reafirma, mediante ChiquitIMSS Junior, su compromiso con la salud, la prevención y el desarrollo integral de niñas y niños.

La estrategia busca consolidar entornos informados, seguros y participativos desde la primera infancia, con la meta de establecer una política pública sostenida y replicable en el futuro.

Temas Relacionados

Alcaldía Benito JuárezBenito JuárezCDMXIMSSCentros de Desarrollo InfantilCENDImexico-noticias

Más Noticias

Conciertos de BTS: Álvarez Máynez presenta queja contra Ticketmaster por obligar a discapacitados a comprar boleto extra

Una fuerte demanda, junto con denuncias de obstáculos en la adquisición de localidades, motivó pronunciamientos públicos hasta de autoridades federales

Conciertos de BTS: Álvarez Máynez

Así reaccionó Julio César Chávez a la victoria de su hijo Junior por nocaut en su regreso al boxeo

El pugilista retirado reconoció el esfuerzo de Chávez Jr. y de Omar en su retorno al cuadrilátero

Así reaccionó Julio César Chávez

Mensajes atribuidos al CJNG en Uruapan son para causar desprestigio a su administración, asegura Grecia Quiroz

Calificó los hechos como acciones de “guerra sucia” contra su gobierno

Mensajes atribuidos al CJNG en

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de enero: retrasos en la Línea 7 del STC y una ruta del MB con afectaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Meme del Real apoya a Rubén Albarrán y cierra filas con Café Tacvba para ‘bajarse’ de Spotify: “Coherencia social”

El músico confirma que el grupo decidió apoyar de forma colectiva la propuesta de retirar su repertorio musical, en una muestra de unidad y conciencia social que sigue marcando la carrera de la agrupación

Meme del Real apoya a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mensajes atribuidos al CJNG en

Mensajes atribuidos al CJNG en Uruapan son para causar desprestigio a su administración, asegura Grecia Quiroz

Caen cuatro de Gente Salazar con armas de alto poder en Chihuahua

Ryan Wedding se declaró no culpable por los delitos de narcotráfico y homicidio en EEUU

Pugna entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima ocasionó la muerte de 11 personas en Salamanca

Un músico y un expolicía de tránsito: identifican a algunas de las víctimas del ataque armado en Salamanca

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de BTS: Álvarez Máynez

Conciertos de BTS: Álvarez Máynez presenta queja contra Ticketmaster por obligar a discapacitados a comprar boleto extra

Meme del Real apoya a Rubén Albarrán y cierra filas con Café Tacvba para ‘bajarse’ de Spotify: “Coherencia social”

A qué estrella no quiere Lupita Jones en La Casa de los Famosos: “Con esa gente yo no puedo”

Ticketmaster explica por qué colapsó la venta de boletos para conciertos de BTS en México

Carlos Hermosillo recuerda cuando Laura Flores lo terminó para salir con un cantante: “Todos los días lloraba”

DEPORTES

Así reaccionó Julio César Chávez

Así reaccionó Julio César Chávez a la victoria de su hijo Junior por nocaut en su regreso al boxeo

Por qué Christian Martinoli no narró el México vs Bolivia

Carlos Hermosillo recuerda cuando Laura Flores lo terminó para salir con un cantante: “Todos los días lloraba”

New England Patriots vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el Super Bowl 60 en México

Así fue la vez que Carlos Hermosillo supo que tenía cáncer de tiroides