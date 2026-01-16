El empleo turístico bate nuevo récord en 2025 y se sitúa en 2,75 millones de afiliados

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El empleo vinculado al sector turístico batió un nuevo récord en 2025 y alcanzó los 2,75 millones de afiliados a la Seguridad Social, un 2,4 % más que el año anterior, lo que representó el 12,7 % de toda la fuerza laboral española, según datos publicados este viernes por Turespaña.

En diciembre pasado, se mantuvo la tendencia de aumento interanual del número de afiliados que se inició en junio del 2021, de forma que los vinculados a actividades turísticas crecieron en 64.334 trabajadores en cifras absolutas.

El empleo creció en todas las ramas de actividad relacionadas con el turismo en el último mes del año y en hostelería se registró un aumento de 27.602 afiliados (9.028 en los servicios de alojamiento y 18.574 en los de comidas y bebidas), mientras que en agencias de viajes el incremento fue de 1.038 trabajadores.

En las otras actividades turísticas el crecimiento fue de 35.694 trabajadores, de acuerdo a los datos de Turespaña. EFECOM