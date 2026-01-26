Xavier Batalla, doctor: “Deja de usar crema hidratante si tienes acné, probablemente sea una de las razones por las que tu piel no mejora”

Xavier Batalla explicando las razones por las que no usar crema hidratante si tienes acné. (TikTok: @dr.xavierbatalla)

La crema hidratante es un elemento indispensable en la rutina de cuidado de la piel de muchas personas. Este producto ayuda a mantener la piel suave, flexible y protegida frente a diferentes agentes que pueden ser perjudiciales. Su función principal es aportar y retener la humedad en las capas superficiales, lo que previene la sequedad y la descamación.

Sin embargo, a pesar de sus posibles beneficios, no es apta para todo el mundo. Esto es algo que conoce a la perfección el doctor Xavier Batalla. Por este motivo, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@dr.xavierbatalla) en el que profundiza sobre esta cuestión.

“Deja de utilizar crema hidratante si sufres de acné. Probablemente, sea una de las razones por la que tu piel no mejora”, afirma durante los primeros segundos el especialista.

Por qué no debes usar crema hidratante si tienes acné

Las personas con acné suelen interpretar la aparición de granos como un exceso de grasa en la piel. Esto las lleva a utilizar limpiadores muy agresivos, que eliminan completamente el sebo natural y dejan la piel desprotegida. Para contrarrestar la tirantez y la irritación que sienten después, recurren a cremas hidratantes convencionales.

Sin embargo, este hábito puede alterar la función de la barrera cutánea y favorecer el efecto rebote, por lo que la piel responde generando aún más grasa, lo que provoca la aparición de brotes.

El verdadero enfoque para tratar el acné no consiste en secar ni hidratar de manera indiscriminada, sino en ayudar a la piel a recuperar su equilibrio natural. Los productos más adecuados para este tipo de pieles suelen ser fórmulas ligeras y específicas, como sérums que contengan elementos reguladores y correctores, entre ellos la niacinamida o el retinol en bajas concentraciones.

También es recomendable ajustar la frecuencia de la limpieza, limitándola a la noche y usando solo agua por la mañana, para evitar un deterioro mayor de la barrera cutánea. Así, la piel puede restablecer su función protectora y reducir la tendencia a la irritación y la sobreproducción de sebo.

Alternativas para hidratar la piel con acné

Las personas con piel propensa a los granos suelen buscar opciones que permitan mantener la hidratación sin provocar obstrucción de poros ni aumentar la producción de sebo. Frente a las cremas tradicionales, existen alternativas diseñadas para aportar agua y nutrientes.

Antes de comprar productos, es importante conocer las necesidades de tu piel y contar con la ayuda de expertos que puedan ofrecerte un diagnóstico personalizado y acorde a tu caso.

La alimentación y la hidratación diaria desempeñan un papel fundamental en la salud de la piel. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas y grasas saludables, aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que favorecen la regeneración celular y la protección ante agentes externos.

Además, beber suficiente agua ayuda a mantener la elasticidad y el tono cutáneo, ya que facilita la eliminación de toxinas y contribuye a un aspecto más luminoso y uniforme.