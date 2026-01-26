España

Una rotura de vía en la línea Madrid-Barcelona obliga a Adif a reducir la velocidad del AVE a 80 km/h

Un maquinista notificó la noche del domingo al lunes una incidencia en la vía en Tarragona

Guardar
Tren de la Alta Velocidad
Tren de la Alta Velocidad Española. (Europa Press)

Una fisura en la vía de alta velocidad en la línea Madrid-Barcelona está provocando otra jornada de retrasos en la circulación de los trenes. Según ha confirmado Adif a Infobae, durante la noche del domingo al lunes un maquinista notificó una incidencia en la línea en el entorno de L’Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona.

La compañía ferroviaria asegura que “de inmediato” se enviaron equipos de mantenimiento, que revisaron las instalaciones y realizaron las primeras intervenciones para reparar el carril afectado.

A consecuencia de la incidencia, la circulación al paso por este punto se ha reducido y los trenes circulan, por el momento, a 80 kilómetros por hora. Ese es el nuevo límite que ha impuesto Adif

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible consultadas por Europa Press apuntan que esta rotura “en ningún caso pone en peligro la circulación” y ya se están realizando las debidas intervenciones desde la pasada noche.

Cientos de viajeros han registrado retrasos en sus trenes debido a esa incidencia.

Retrasos en el Iryo de
Retrasos en el Iryo de Zaragoza destino Madrid debido a las incidencias en la vía de alta velocidad registrada por Adif. (N. T.)

Reducción de velocidad en la línea Ourense-Santiago

El trayecto Madrid-Barcelona no ha sido la única línea de alta velocidad que ha reducido su velocidad. En el tramo de AVE de Ourense y Santiago Adif también ha implementado una restricción temporal de 160 km/h en toda la ruta por las condiciones meteorológicas adversas que afectan a Galicia. La Aemet, de hecho, ha emitido una alerta roja en Pontevedra por precipitaciones.

Esta medida, aunque limita la rapidez habitual de los trenes AVE, permite que sigan en servicio. Por el contrario, los trenes regionales han visto suspendida su circulación como parte de la respuesta al temporal de lluvia y viento que recorre la comunidad, según han confirmado fuentes de Adif a Europa Press.

La empresa pública ha precisado que esta limitación se mantendrá inicialmente durante 48 horas, periodo en el que se observarán con atención las condiciones meteorológicas y su impacto en la infraestructura ferroviaria. Esta actuación se suma al control previo realizado el pasado viernes, cuando Adif redujo a 220 km/h la velocidad máxima permitida en un tramo de 28 kilómetros de la misma línea. En esa ocasión, la decisión vino precedida por advertencias de maquinistas acerca de vibraciones detectadas en la vía, una situación que se ha seguido de cerca dada la importancia de este corredor, escenario del accidente del tren Alvia hace trece años en Angrois. Y cobra aún más importancia por el descarrilamiento del Iryo y el Alvia en Adamuz el pasado 18 de enero que ha dejado 45 víctimas mortales.

Mañana caótica en Cataluña por Rodalies

En Cataluña, además, se ha vuelto a vivir este lunes otra jornada negra de movilidad después de que el servicio de Rodalies, que debía reanudarse tras toda una semana de sobresaltos y un fin de semana prácticamente sin trenes, se haya suspendido en dos ocasiones por un fallo informático en el centro de comunicación de Adif.

La incidencia informática se está investigando sin que se descarte ninguna hipótesis, incluido el sabotaje, como ha apuntado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Ante este nuevo corte del servicio en Rodalies, el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha afirmado que la situación es “inadmisible y no se puede volver a repetir nunca más”. Además, ha pedido a todos los gobiernos implicados que lleguen al final de la cuestión y de sus causas estructurales y, una vez hecho, “se depuren responsabilidades en Adif y Renfe”.

“Los gobiernos han estado en su sitio y han ido informando debidamente y pidiendo disculpas a los usuarios, que es lo que se tiene que hacer en estos casos. Más allá de esto, los ayuntamientos tenemos que pedir que no se vuelva a repetir y llegar al fondo de las causas”, ha sostenido.

Temas Relacionados

TrenesSucesosSucesos EspañaTarragonaCataluñaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex

Cuál es el fruto seco con más vitamina B y que es fuente de calcio para los huesos

Las vitaminas del grupo B son beneficiosas para la salud cerebral, la memoria y la concentración

Cuál es el fruto seco

Igualdad confirma el asesinato de una mujer en Málaga como el quinto crimen machista en lo que va de año

La víctima, de 33 años, fue asesinada por su expareja el 24 de enero y tenía tres hijos menores de edad en común con el agresor

Igualdad confirma el asesinato de

Sanidad y sindicatos firman el acuerdo para un nuevo Estatuto Marco, pese al descontento de los médicos

Las organizaciones exclusivamente de facultativos han convocado una semana de huelga al mes

Sanidad y sindicatos firman el

España expulsa al embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta al régimen de Ortega

El Ministerio de Asuntos Exteriores tacha de “injusta” la expulsión del diplomático español en Managua, Sergio Farré Salvá

España expulsa al embajador de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España expulsa al embajador de

España expulsa al embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta al régimen de Ortega

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo: fijan la misa funeral de Adamuz para este sábado 31 y trenes cancelados y retrasos en Rodalies

La Policía Nacional da un golpe histórico en la lucha contra las drogas al desarticular la organización que dominaba el tráfico con narcolanchas en el Atlántico

La Comisión Europea abre una nueva investigación contra Grok, la IA de Elon Musk, por la difusión de imágenes sexualizadas de menores

Alberto González Amador pide la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal al considerar su “incapacidad” por estar condenado de un delito doloso

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 enero

La firma de hipotecas marca su cifra más alta en 15 años: el préstamo sube un 11,7% y baja la actividad en Madrid y Baleares

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”