Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo: fijan la misa funeral de Adamuz para este sábado 31 y trenes cancelados y retrasos en Rodalies

Trabajadores de mantenimiento inspeccionan los restos de un tren implicado en un descarrilamiento mortal en e Adamuz el pasado 20 de enero. (REUTERS/Susana Vera)

El lunes ha vuelto a marcar una nueva jornada de caos y desorganización en Cataluña y en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Adif ha informado de una incidencia po una fisura en la línea del AVE entre Madrid y Barcelona que está provocando retrasos en la ruta.

Y el colapso en la red de Rodalies ha dejado a miles de usuarios sin servicio en una mañana que debía marcar la vuelta a la normalidad. El trayecto habitual para quienes dependen del tren en Cataluña se ha visto interrumpido por un fallo informático en el centro de comunicación de Adif, paralizando los principales corredores ferroviarios en plena hora punta.

El restablecimiento de la circulación había sido anunciado tras los problemas de la semana anterior y un fin de semana con apenas trenes. La previsión era ambiciosa: recuperar el servicio en las líneas R1 hasta Blanes, R2 al completo y R4 hasta Terrassa y Martorell, lo que habría cubierto el transporte del 87 % de los viajeros habituales.

La esperanza duró poco. Apenas media hora después de que los primeros trenes salieran a las 06:00 horas, Renfe notificó la suspensión total del servicio de Rodalies. El motivo: una nueva incidencia informática en el centro de control de la estación de Francia, en Barcelona.