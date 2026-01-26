Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo: fijan la misa funeral de Adamuz para este sábado 31 y trenes cancelados y retrasos en Rodalies

El lunes ha vuelto a marcar una nueva jornada de caos y desorganización en Cataluña y en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Adif ha informado de una incidencia po una fisura en la línea del AVE entre Madrid y Barcelona que está provocando retrasos en la ruta.
Y el colapso en la red de Rodalies ha dejado a miles de usuarios sin servicio en una mañana que debía marcar la vuelta a la normalidad. El trayecto habitual para quienes dependen del tren en Cataluña se ha visto interrumpido por un fallo informático en el centro de comunicación de Adif, paralizando los principales corredores ferroviarios en plena hora punta.
El restablecimiento de la circulación había sido anunciado tras los problemas de la semana anterior y un fin de semana con apenas trenes. La previsión era ambiciosa: recuperar el servicio en las líneas R1 hasta Blanes, R2 al completo y R4 hasta Terrassa y Martorell, lo que habría cubierto el transporte del 87 % de los viajeros habituales.
La esperanza duró poco. Apenas media hora después de que los primeros trenes salieran a las 06:00 horas, Renfe notificó la suspensión total del servicio de Rodalies. El motivo: una nueva incidencia informática en el centro de control de la estación de Francia, en Barcelona.
Adif ha informado en sus redes sociales que se encuentra interrumpida la circulación en Cunit, del núcleo de Rodalies de Catalunya, por la presencia de un incendio ajeno próximo a la infraestructura.
En los últimos días, España está viviendo un caos en la infraestructura ferroviaria acrecentado por el trágico accidente de Adamuz, el choque de un tren de Rodalies entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia con la caída de un muro, y numerosos incidentes en toda la geografía que han llevado a los maquinistas a convocar una huelga general. Además, continúa paralizada la red de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía.
Una fisura en la vía de alta velocidad en la línea Madrid-Barcelona está provocando otra jornada de retrasos en la circulación de los trenes. Según ha confirmado Adif a Infobae, durante la noche del domingo al lunes un maquinista notificó una incidencia en la línea en el entorno de L’Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona.
“De forma inmediata, Adif movilizó a sus equipos de mantenimiento, que revisaron las instalaciones y realizaron las primeras intervenciones para reparar el carril. La circulación al paso por ese punto se ha reducido, en tanto se concluyen los trabajos”, ha informado la organizaciónl