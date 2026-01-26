Silvia Severino, psicóloga: “Estas son cuatro señales de que alguien te tiene envidia. Aléjate si reconoces alguna de ellas”

Silvia Severino hablando de la envidia en su cuenta de TikTok. (@silviaseverinopsico)

La envidia es una emoción más común de lo que parece, aunque pocas veces se reconozca de forma abierta. En muchas ocasiones, no se manifiesta de forma directa, sino a través de ciertos comportamientos y actitudes que, con el paso del tiempo, pueden afectar al bienestar emocional de quien las sufre.

Sobre este tema ha hablado la psicóloga Silvia Severino en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico). Para evitar que tu salud mental se vea perjudicada, es importante identificar estas actitudes.

“Estas son cuatro señales de que alguien te tiene envidia. Aléjate si reconoces alguna de ellas“, afirma la experta durante los primeros segundos. La primera señal de envidia que señala Severino es la imitación constante.

Cuando alguien copia tu forma de vestir, tu manera de hablar o incluso ciertos hábitos, no siempre se trata de admiración. Esta conducta puede ser una forma inconsciente de expresar que desea ser como tú o de acercarse a lo que percibe como tu éxito.

Otra señal es la difamación. La persona envidiosa puede hablar mal de ti, exagerar tus errores o dar información sesgada para que el resto te perciba de forma negativa. Esta estrategia busca que los demás pierdan confianza en ti y, aunque en principio sea algo injusto, revela más sobre sus inseguridades que sobre tus capacidades. En estos casos, lo mejor es tomar distancia con dicha persona.

Que desprecie y minusvalore tus logros es otro indicativo de envidia. Quien actúa de esta manera tiende a minimizar tus éxitos, restar valor a tus esfuerzos o incluso cuestionar tus capacidades. Este comportamiento funciona como un mecanismo de defensa: al rebajar lo que logras, intenta equilibrar su propia autoestima. Reconocer esta actitud ayuda a no interiorizar críticas que no son constructivas y a mantener la confianza en uno mismo.

Por último, la envidia también se puede reflejar en la alegría ante tus fracasos. Aunque la persona no lo exprese abiertamente, su satisfacción frente a tus tropiezos es una señal clara de toxicidad. Este tipo de comportamiento puede generar inseguridad o desconfianza, por lo que lo mejor es alejarse de ese tipo de personas.

Cómo afecta la envidia en la salud emocional

La envidia, aunque forme parte de las emociones humanas, puede tener efectos negativos en la salud emocional de quienes la experimentan y de quienes la reciben. Cuando una persona está expuesta de manera frecuente a estos comportamientos, puede repercutir en la autoestima.

Según especialistas en psicología, convivir con personas que muestran conductas como la crítica constante, la comparación o el desdén puede generar inseguridad y ansiedad. Las víctimas de la envidia suelen preguntarse si su comportamiento o sus logros justifican este tipo de trato, lo que contribuye a la autocrítica y al aislamiento social.

Para evitar consecuencias emocionales a largo plazo, los expertos recomiendan establecer límites claros, buscar apoyo en tu círculo más cercano y trabajar la confianza en uno mismo. Reconocer el impacto real de la envidia ayuda a mejorar la salud mental y alejarte de ese tipo de personas.