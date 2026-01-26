España

Silvia Severino, psicóloga: “Estas son cuatro señales de que alguien te tiene envidia. Aléjate si reconoces alguna de ellas”

Es importante identificar a este tipo de personas para protegr tu salud mental

Guardar
Silvia Severino hablando de la
Silvia Severino hablando de la envidia en su cuenta de TikTok. (@silviaseverinopsico)

La envidia es una emoción más común de lo que parece, aunque pocas veces se reconozca de forma abierta. En muchas ocasiones, no se manifiesta de forma directa, sino a través de ciertos comportamientos y actitudes que, con el paso del tiempo, pueden afectar al bienestar emocional de quien las sufre.

Sobre este tema ha hablado la psicóloga Silvia Severino en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico). Para evitar que tu salud mental se vea perjudicada, es importante identificar estas actitudes.

“Estas son cuatro señales de que alguien te tiene envidia. Aléjate si reconoces alguna de ellas“, afirma la experta durante los primeros segundos. La primera señal de envidia que señala Severino es la imitación constante.

Cuando alguien copia tu forma de vestir, tu manera de hablar o incluso ciertos hábitos, no siempre se trata de admiración. Esta conducta puede ser una forma inconsciente de expresar que desea ser como tú o de acercarse a lo que percibe como tu éxito.

Otra señal es la difamación. La persona envidiosa puede hablar mal de ti, exagerar tus errores o dar información sesgada para que el resto te perciba de forma negativa. Esta estrategia busca que los demás pierdan confianza en ti y, aunque en principio sea algo injusto, revela más sobre sus inseguridades que sobre tus capacidades. En estos casos, lo mejor es tomar distancia con dicha persona.

@silviaseverinopsico 4 Señales de que alguien te tiene Envidia👉🏻 Guarda esto para no olvidarte - - - - #envidiosa #envidia #mujer #amigas #amiga ♬ sonido original - Silvia Severino - Psicóloga

Que desprecie y minusvalore tus logros es otro indicativo de envidia. Quien actúa de esta manera tiende a minimizar tus éxitos, restar valor a tus esfuerzos o incluso cuestionar tus capacidades. Este comportamiento funciona como un mecanismo de defensa: al rebajar lo que logras, intenta equilibrar su propia autoestima. Reconocer esta actitud ayuda a no interiorizar críticas que no son constructivas y a mantener la confianza en uno mismo.

Por último, la envidia también se puede reflejar en la alegría ante tus fracasos. Aunque la persona no lo exprese abiertamente, su satisfacción frente a tus tropiezos es una señal clara de toxicidad. Este tipo de comportamiento puede generar inseguridad o desconfianza, por lo que lo mejor es alejarse de ese tipo de personas.

Cómo afecta la envidia en la salud emocional

La envidia, aunque forme parte de las emociones humanas, puede tener efectos negativos en la salud emocional de quienes la experimentan y de quienes la reciben. Cuando una persona está expuesta de manera frecuente a estos comportamientos, puede repercutir en la autoestima.

Según especialistas en psicología, convivir con personas que muestran conductas como la crítica constante, la comparación o el desdén puede generar inseguridad y ansiedad. Las víctimas de la envidia suelen preguntarse si su comportamiento o sus logros justifican este tipo de trato, lo que contribuye a la autocrítica y al aislamiento social.

Para evitar consecuencias emocionales a largo plazo, los expertos recomiendan establecer límites claros, buscar apoyo en tu círculo más cercano y trabajar la confianza en uno mismo. Reconocer el impacto real de la envidia ayuda a mejorar la salud mental y alejarte de ese tipo de personas.

Temas Relacionados

EnvidiaPsicologíaSalud MentalTikTokTikTok EspañaVirales EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once, Sorteo 3: Resultados de hoy 26 de enero del 2026

Con esta lotería no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once, Sorteo

Un juez libera a un padre de pagar la pensión a su hija que trabaja en hostelería y gana más de 1.400 euros: “Ya no la necesita”

La Audiencia de Cádiz revoca una sentencia de un juzgado de Rota y exime al progenitor del pago al acreditar la independencia económica y la ruptura de la convivencia familiar de la hija

Un juez libera a un

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 26 enero

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo: Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para informar del accidente de Adamuz

Otro lunes de caos ferroviario en España: la red de Rodalies ha vuelto a registrar dos parones por la mañana y los viajeros de la ruta Barcelona-Madrid sufren retrasos de varias horas

Última hora de la situación

El Gobierno pacta con Podemos una regularización extraordinaria de migrantes que lleven al menos cinco meses en España

La medida se aprobará este martes en el Consejo de Ministros y permitirá conceder permisos de residencia y trabajo por un año

El Gobierno pacta con Podemos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la situación

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo: Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para informar del accidente de Adamuz

El Gobierno pacta con Podemos una regularización extraordinaria de migrantes que lleven al menos cinco meses en España

La derecha se enfrenta a un nuevo actor en Aragón: Alvise Pérez tiene opciones de obtener escaño y convertirse en una piedra en el camino de PP y Vox

El presidente de la comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz apunta a una “rotura de una soldadura” como la “causa principal de la tragedia”

Todas las miradas puestas en la dureza de la soldadura de los raíles en el accidente de Adamuz: existe una contradicción entre la normativa de Adif y el contrato de obras

ECONOMÍA

Triplex de la Once, Sorteo

Triplex de la Once, Sorteo 3: Resultados de hoy 26 de enero del 2026

Un juez libera a un padre de pagar la pensión a su hija que trabaja en hostelería y gana más de 1.400 euros: “Ya no la necesita”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 26 enero

La inversión en vivienda pública familiar alcanza su mayor nivel en 16 años: 900,9 millones licitados en 2025, un 44% más

El PP votará en contra de la subida de las pensiones, de las ayudas al transporte y de la prórroga de prohibir los desahucios

DEPORTES

La huida de Dro del

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”

Del tenis al golf: Juan Carlos Ferrero se incorpora el equipo del golfista Ángel Ayora tras romper su relación con Alcaraz

Sergio Ramos da un paso adelante en la compra del Sevilla

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador